Pepe Martí y el sueño de la F1: "Mi objetivo es el 2026, pero de Red Bull prefiero no opinar sobre la situación actual"

Pepe Martí es el próximo nombre propio a tener en cuenta en la Fórmula 1 si el joven universitario hace los deberes esta temporada. El español se encuentra inmerso en la temporada más importante de su carrera deportiva puesto que su futuro en el 'Gran Circo' va a depender de los resultados que obtenga en la F2.

La joven promesa española irrumpió con fuerza en 2023 consiguiendo el subcampeonato en la tercera categoría del automovilismo, lo que despertó el interés de la academia Red Bull. Pepe Martí fue la gran apuesta de Helmut Marko, una voz muy autorizada dentro de la escudería que ha ganado dos de los tres últimos Mundiales de Constructores.

El piloto catalán afronta su segunda temporada en la Fórmula 2 con el firme convencimiento de poder llegar en 2026 a la máxima categoría del automovilismo. En la previa del GP de España, Pepe Martí ha atendido a EL ESPAÑOL para analizar su presente y su futuro con un horizonte donde mucho tiene que ver Fernando Alonso.

Pepe Martí celebra la victoria en la sprint-race del GP de Baréin.

Y es que la trayectoria de Pepe Martí está ligada a Fernando Alonso mediante A14 Management, la agencia de representación del asturiano. El piloto de Aston Martin está tratando de impulsar la carrera deportiva del joven español, al igual que Red Bull.

Pregunta. Tras un buen inicio de temporada, la fortuna le ha sido esquiva en Imola y en Mónaco. ¿Cómo afronta este fin de semana en el GP de Barcelona al celebrarse en casa?

Respuesta. Creo que se ha de afrontar igual. Al final está claro que lo que llevamos haciendo durante el año nos ha funcionado, al final en Jeddah y en Baréin fuimos ultra competitivos, así que está claro que el approach o cómo afrontamos los fines de semana es correcto, lo único que en las dos últimas carreras no he hecho el trabajo que tenía que haber hecho en clasificación.

Además de a pesar de haber solo disputado cinco Grandes Premios, ya va camino de superar los puntos que consiguió la temporada pasada. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto al curso anterior?

Bueno, creo que me estoy convirtiendo cada vez más en un piloto más fiable, más consistente, más rápido, creo que estoy haciendo saltos a nivel personal que obviamente me están acercando más a esa posibilidad de ser consistente y veloz de manera más frecuente, así que creo que un poco todo.

Al final también cómo enfoco los fines de semana, que es cómo he cambiado mi approach de conducción y obviamente el equipo también está haciendo un trabajo excelente.

El año pasado afirmó que esta temporada sería su última oportunidad para llegar a la Fórmula 1. ¿No considera que eso puede ser un arma de doble filo en cuanto a motivación, pero también en cuanto a presión?

No, la verdad. Creo que al final lo importante es tener las cosas claras. Es importante afrontar las cosas también sin mentirse. O sea, este es el año más decisivo de mi carrera deportiva y obviamente tengo que rendir, pero bueno, al final en Fórmula 1 la presión existe y ya está, así que más que doble filo es un poco la realidad a la que nos enfrentamos en cualquier categoría de Motorsport.

Su carrera deportiva está ligada a la agencia de representación de Fernando Alonso, ¿qué es lo que le aporta?

Primero de todo la experiencia. Fernando tiene una carrera deportiva muy extensa, ha conseguido lo que a cualquier piloto le gustaría conseguir, campeón del mundo de Fórmula 1, así que creo que por ese lado, obviamente su experiencia.

El enfoque que tiene hacia las carreras, lo transmite, me sabe enfocar hacia lo que necesito, lo que al final es más importante para rendir y obviamente me ha dado consejos y me ha ayudado para seguir mejorando en mi carrera deportiva.

¿Cuál es el mejor consejo que le ha podido dar?

Bueno, que al final se ha de disfrutar, hay que estar muy centrado en las carreras, dar el 100%, intentar siempre sacar el máximo del coche y que al final, aunque nosotros podemos hacer mucho, también hay un límite en el cual nosotros no controlamos todo, así que hay que estar muy tranquilo en lo que a tu control se refiere.

A nivel personal, siendo un piloto tan joven, ¿qué supone que un deportista del calado de Fernando Alonso se haya fijado en usted?

Joder, significa mucho, al final es mi ídolo. Las primeras veces que lo conocí pues obviamente temblaba, como cualquiera que conoce a su ídolo, pero la verdad es que significa mucho para mí, ha sido muy importante, muy determinante en mi carrera deportiva y ojalá que lo siga siendo durante muchos años.

Fernando Alonso saluda a Pepe Martí al término de una carrera. DAZN

¿Cree que vas a poder llegar a correr mano a mano con él?

Ojalá, ojalá, obviamente mi objetivo es llegar a la Fórmula 1 y luego yo creo que Fernando tiene muchos años de Fórmula 1 para darnos, ojalá que sea así y que algún día pueda compartir circuito con él.

Ahora de Fernando le paso a Max Verstappen. ¿Tiene relación con él?

Yo la verdad que a Max lo conozco muy poco, he coincidido muchas veces con él, pero desde la lejanía, obviamente es para mí un crack total, está claro que es el piloto de referencia ahora mismo y obviamente yo creo que el mejor piloto del mundo ahora mismo, si lo hubiese que decir.

¿De qué forma se trabaja en Red Bull? Es decir, ¿es complicado lidiar con la exigencia que ponen?

Al final, Red Bull lo que tiene es que es la mejor academia del mundo, ha sido el mejor equipo de Fórmula 1 durante los últimos años y al final pues son los mejores pilotos.

Intentan tener, al igual que cualquier equipo, los mejores pilotos del mundo y con Max lo tienen y obviamente pues tienen otros asientos con los que al final tienen tres pilotos super talentosos.

Desde su punto de vista, ¿cómo ve la situación que se vive en Red Bull a raíz de el año pasado la salida de Checo, este año el intercambio de asientos entre Liam Lawson y Tsunoda que no parece que llega a despegar?

Prefiero no responderte a la pregunta, si te soy sincero.

¿Le da miedo que Red Bull o Racing Bulls le ofrezca subir con toda la situación en la que se encuentran ahora?

Miedo para nada, todo lo contrario. Una ilusión increíble si me pasase, obviamente como bien decía antes, al final mi objetivo ahora mismo no es la Fórmula 1 ahora mismo como de hoy para mañana, mi objetivo es hacerlo lo máximo posible en la Fórmula 2, intentar hacer todo lo posible para que cuando se consideren los asientos de 2026, pues se me tenga en cuenta y ojalá que sea uno de los elegidos para ocupar uno de los asientos de Red Bull el año que viene.

¿Qué balance hace del inicio de temporada de los rookies de la Fórmula 1 donde hay algunos amigos suyos?

Obviamente los conozco a todos, al final son pilotos que conozco de muy de cerca, que al final compartimos pista el año pasado y la verdad que lo están haciendo todos increíblemente bien.

Destacar a Isack, que está haciendo un trabajo espectacular. Para mí creo que es el mejor rookie hasta el momento y ojalá que yo pueda seguir en su línea, hacer un buen trabajo este final de temporada y ojalá ocupar un asiento al lado suyo el año que viene.

Si no consiguiera llegar a la Fórmula 1, ¿se plantearía correr en otras disciplinas o no es algo que ahora mismo tiene en mente?

A ver, dada la situación, obviamente lo tendré que considerar, pero ahora mismo no es mi prioridad, no es en lo que estoy enfocado. Mi foco ahora mismo está dedicado 100% a la Fórmula 2 para la Fórmula 1 el año que viene y la verdad que ahora mismo no estoy considerando bastantes opciones más allá.

Ese objetivo de llegar a la Fórmula 1, ¿cree que depende más de usted y de los resultados de este año o también tienen mucho que ver los factores externos?

A ver, lo primero es los resultados. Si los resultados, los factores externos no tienen ninguna importancia, así que obviamente determinará mucho más lo bien que lo pueda hacer en esta mitad de temporada, de final de temporada, que no los factores externos.

Luego eso ya será un bonus añadido que ojalá que nos acompañe, pero lo primordial y lo principal es resultados y buenos rendimientos en esta temporada de Fórmula 2.

¿Considera que a pesar del buen inicio de temporada que ha hecho en las primeras carreras, la mejor versión de Pepe Martí en esta temporada de Fórmula 2 está todavía por llegar?

Sí, por supuesto, al final yo creo que como cualquier persona y cualquier deportista, siempre estás creciendo. Siempre estamos aprendiendo, al final siempre evolucionas y obviamente el mundo sigue dando vueltas, la tierra sigue dando vueltas y cada día el objetivo es intentar ser un poquito mejor.

Entonces para eso hay que dar el máximo cada vez que salimos a la pista y que ojalá esa versión mía esté por llegar, que creo que es así, que algún día os podré dar una alegría otra vez a la afición española, ojalá sea este fin de semana y que podamos seguir en esa buena tendencia de buenos resultados.

Por último, de cara al año que viene el Gran Premio de Madrid, ¿cómo lo afronta?

Bueno, a ver, yo siempre he dicho que envidiaba mucho a la MotoGP por tener cuatro Grandes Premios en la península. Entonces, para mí que podamos tener ahora disponer de dos Grandes Premios en casa es increíble.

Ojalá que se puedan mantener así durante mucho tiempo, que podamos disfrutar de un circuito permanente como es Barcelona y de un circuito urbano como va a ser Madrid, que estoy seguro de que estará a la altura de la afición española y que además ojalá podamos estrenarlo en un coche de Fórmula 1.