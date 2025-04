Aston Martin se aferra a la dupla Alonso-Newey tras el mal comienzo de temporada con un mensaje muy esperanzador

El 10 de septiembre de 2024 Lawrence Stroll hizo realidad el sueño de Fernando Alonso de trabajar junto con Adrian Newey, el ingeniero para el que todos desean trabajar. La influencia del británico es tal que el propio asturiano confesó que Vettel ganó el Mundial en 2012 gracias al trabajo que realizó el gurú de la Fórmula 1 desde la fábrica.

Newey lleva trabajando en Silverstone desde el 1 de marzo, pero sus esfuerzos se están basando en diseñar el coche para 2026, cuando se produce el cambio de reglamento. Andy Cowell, jefe de equipo de Aston Martin, ha confesado que el ingeniero está trabajando exclusivamente en el monoplaza de la próxima temporada; es decir, él es ajeno a los resultados de este año.

El AMR25 ha sido el último diseño de Dan Fallows, despedido en abril, tras no conseguir hacer un coche competitivo en los dos últimos años. Sin embargo, la llegada de Newey no va a tener ninguna repercusión esta temporada a pesar de los resultados obtenidos en los cinco primeros Grandes Premios: Aston Martin sólo es mejor que Sauber.

En esta espiral de malos resultados, Aston Martin ha querido sacar pecho con la dupla en la que tienen puestas todas las esperanzas para 2026. A través de sus redes sociales han publicado dos imágenes de Fernando Alonso junto con Adrian Newey con un mensaje muy alentador: "Los cimientos del futuro".

El compromiso del asturiano está lejos de toda duda y en este parón tras las últimas carreras disputadas en Oriente Medio ha decidido asistir a la fábrica del equipo en Silverstone para acudir a las reuniones con el equipo de ingeniería y sesiones de simulador.

El primer encuentro con Newey

El gurú de la Fórmula 1 está trabajando en silencio durante los primeros meses en su nuevo equipo. Aston Martin ha decidido no difundir muchas imágenes de uno de los fichajes más importantes y mediáticos en la historia de la Fórmula 1, aunque en este momento delicado que atraviesa la escudería, el golpe de moral ha llegado.

Fernando Alonso, quien está registrando el peor inicio de temporada desde su debut en la Fórmula 1, viajó a la fábrica para completar sesiones de simulador y acudir a las reuniones con el equipo de ingenieros. Esta visita provocó el primer encuentro con Adrian Newey desde que el diseñador se incorporase a Aston Martin.

El inglés está volcado completamente con el proyecto de 2026 porque el margen de tiempo es muy escaso: hay que diseñar una caja de cambios y suspensión trasera (que hasta ahora les suministraba Mercedes), ensamblar el motor de Honda y tener listo un monoplaza para los test de Barcelona, que se celebrarán a finales de enero.

Foundations for the future. pic.twitter.com/8p5IOZ2ji0 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 24, 2025

De hecho, Andy Cowell reconoció en el GP de Arabia Saudí que Newey "está en ese ciclo de diseño para diseñar partes fundamentales del coche. El 90% de la creación de un coche está en la fábrica y allí es donde queremos a Adrian.

Tiene su oficina, todos los que pasan por delante dicen que siempre que le ven está dibujando en la pizarra. Claro, no va a reuniones, no responde correos electrónicos, simplemente está preparando un coche rápido. Y todos apoyamos ese proceso", confesó al diario AS el 'team-principal' de Aston Martin.