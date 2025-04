Oscar Piastri le arrebata la pole a Russell en el GP de Baréin con Carlos Sainz octavo en una nueva mala jornada para Alonso

Oscar Piastri se ha impuesto en la clasificación del GP de Baréin y se lleva una pole que le permite soñar de cara a conseguir la victoria en una carrera en la que, con su McLaren, parte como favorito. Sin embargo, no todos son buenas noticias para la escudería papaya ya que Lando Norris tuvo un error que le privó de luchar por la primera posición.

Los actuales campeones de constructores no están consiguiendo sacar el máximo beneficio a un monoplaza que es superior al resto. No obstante, en Oriente Medio su principal amenaza no fue Max Verstappen, sino George Russell.

El británico rozó la pole con la yema de los dedos, sin embargo, en su último intento Piastri hizo una vuelta estratosférica con un tiempo de 1.29,841, una décima más rápido que el piloto de Mercedes. La Q3 terminó con muchas sorpresas: Norris sexto, Verstappen séptimo, Carlos Sainz octavo y Lewis Hamilton noveno.

Cada vez resulta más complicado llevarse la pole o alzarse con una victoria dado lo apretada que está la clasificación con los McLaren, Ferrari, Mercedes y Verstappen. Sin embargo, en su deseo por ganar el Mundial de Fórmula 1 Lando Norris está cometiendo cada vez más errores que desde el comienzo de la temporada les están empezando a condicionar.

Junto con Piastri era el gran favorito para llevarse la pole y al final saldrá una posición por delante del tetracampeón del mundo. Verstappen, de nuevo, sacando el mayor rendimiento a un monoplaza que no es competitivo. Como tampoco lo es el Aston Martin de Fernando Alonso.

El ostracismo de Aston Martin

En 2023, Baréin fue testigo del retorno de Fernando Alonso al podio. Sin embargo, mucho han cambiado las cosas en Aston Martin en los dos últimos años y la realidad es bien distinta. La escudería con sede en Silverstone ya no lucha por los podios, sino que lo hace por los puntos.

Sin embargo, a tenor de lo reflejado en el cuarto Gran Premio de la temporada el objetivo es pasar a la Q3. El AMR25 sigue sin tener ritmo y tanto Alonso como Stroll esperan las mejoras como agua de mayo -siempre y cuando ahora sí funcionen-. El asturiano hizo una heroicidad al conseguir pasar de la Q1, pero nada pudo hacer en la Q2.

Con dos juegos de neumáticos blandos usados, Fernando Alonso terminó 14º, sin embargo ganó una posición ya que le eliminaron la vuelta a Nico Hülkenberg. Su compañero de equipo, Lance Stroll, no pudo pasar de la Q1 y partirá desde la 19ª posición.

Si la pelea por las victorias está apretada, el contexto no cambia en la zona media de la parrilla. Por primera vez esta temporada Carlos Sainz ha conseguido clasificarse a la Q3 y saldrá desde la octava posición por delante de Lewis Hamilton. El español, con un Williams, fue más rápido que el inglés con un Ferrari.

El cambio de Tsunoda por Liam Lawson parece estar teniendo el resultado esperado. Mientras que Verstappen saldrá séptimo, Tsunoda lo hará desde la décima posición después de haber conseguido meterse en la Q3 a regañadientes.