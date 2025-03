Piastri se lleva la pole en el GP de China con Alonso y Sainz muy lejos de los mejores tras no superar la Q2

Oscar Piastri saldrá desde la primera posición en la carrera de mañana del Gran Premio de China. El piloto de McLaren fue el más rápido en la clasificación y se hizo con la primera pole de su carrera deportiva. Fue tan solo 82 milésimas mejor que Russell, que saldrá segundo.

Fue otra sesión muy decepcionante para los pilotos españoles, que ni siquiera pudieron superar la Q2. Fernando Alonso se quedó en el puesto 13, lejos de los mejores, mientras que Carlos Sainz finalizó en la posición 15, todavía más atrás. Una nueva muestra de que va a ser un año extremadamente duro y complicado para los pilotos españoles, muy lejos de los mejores.

Previamente, Lewis Hamilton había conseguido su primer pequeño triunfo con Ferrari al llevarse la carrera al sprint por delante de Max Verstappen y de Oscar Piastri.

Piastri, esperanzado

Oscar Piastri tendrá el privilegio de partir en cabeza en el Gran Premio de China. El de McLaren está firmando un gran fin de semana en tierras asiáticas y confirmó un nuevo paso adelante con la primera pole de su carrera.

Las sensaciones que está desprendiendo el piloto australiano son muy buenas y salir desde la pole le hace ganar varios puntos de favoritismo para la carrera. "No me he sentido imbatible. Tenía muchísimo riesgo, porque tuve problemas en la Q1 y Q2, pero en la Q3 el coche se ha sentido vivo", comentó el de McLaren.

"No ha sido una vuelta limpia del todo, pero estoy muy contento. Es muy divertido pilotar aquí, tenemos mucho agarre con la nueva superficie. Cuando das con la tecla es fantástico", dijo Piastri sobre las sensaciones que había vivido en pista.

Además, se mostró esperanzado para el momento de la verdad: "Espero poder mantener el aire limpio en la carrera. Estaba ya contento después de la sprint. Hemos aprendido mucho esta mañana y tengo muchas ganas de poder aplicarlo en la carrera".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.