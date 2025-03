Fernando Alonso explica su accidente en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: "Mi caso ha sido diferente"

El primer Gran Premio de la temporada fue aciago para los pilotos españoles. Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso se quedaron sin cruzar la línea de meta en Albert Park después de sufrir sendos accidentes.

Carlos Sainz fue quien quedó fuera de combate en primer lugar. Y es que no pudo ser peor su estreno con Williams. El madrileño se fue contra el muro en la segunda vuelta tras sufrir un repentino deslizamiento en la última curva. Su monoplaza impactó con violencia contra las barreras protectoras y dijo adiós a la carrera.

Por radio, Sainz explicó a su equipo que sufrió una repentina "subida de potencia" justo antes del accidente. "Es una situación que no se debería producir, fue un cambio de marcha que no se realizó cuando debía y me causó el accidente. Es raro, pero son cosas que pasan en el motor. En el lado positivo sacamos que fuimos más rápidos de lo que esperábamos y si conseguimos ayudar a Albon a entrar a boxes es una buena noticia", dijo.

📻 "I'm OK"



An extraordinary start to the season with Williams' Carlos Sainz spinning into the barrier 🔄#F1 #AusGP pic.twitter.com/cCYQ5z3g7W — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Si la carrera comenzó de mal manera para los españoles, todo se torció de forma definitiva a mitad de la prueba tras un accidente de Fernando Alonso. El asturiano había progresado hasta la décima posición, pero el agua le acabó jugando una mala pasada.

Ocurrió en la vuelta 34. Alonso atacaba a Gasly, tocó ligeramente un piano mojado, perdió adherencia y trompeó antes de estamparse contra el muro. Un choque que no fue demasiado fuerte, pero suficiente para provocar su abandono.

Fernando decidió asumir más riesgos para pasar a #Gasly. Salió mal. Está carrera no es para novatos... pero ni siquiera para experimentados. pic.twitter.com/goVlll7A2r — Diego Alonso (@DiegoAlonsoF1) March 16, 2025

"No lo disfrutas porque las líneas blancas son hielo. Intentas rascar algún punto... Es una carrera difícil. Hay solo un carril seco, no puedes adelantar", cuenta. "No entendí mi accidente. Pasé por el asfalto y no por la gravilla, pero me encontré con una montaña de gravilla y perdí el coche. Es un accidente muy costoso", explicó Alonso.

Máxima emoción

Alonso se fue contra las protecciones en el momento en el que la lluvia comenzó a caer sobre el circuito de Albert Park. Un suceso que cambió por completo el signo de la carrera y que provocó un caos absoluto.

Lando Norris acabó reinando, pero no sin sufrimiento. El británico sufrió en las últimas vueltas con un Verstappen que le respiraba en la nuca de forma constante. El de Red Bull lo intentó, pero no pudo encontrar un resquicio que le ayudara a asaltar la primera posición.

Reuters Norris se lleva la victoria en un Gran Premio loco en Australia donde la lluvia provocó que Sainz y Alonso abandonaran

Se conformó con finalizar en segundo lugar, un resultado más que positivo teniendo en cuenta los problemas que ha tenido el neerlandés a lo largo de todo el fin de semana. Russell cerró el podio en una notable actuación de Mercedes.