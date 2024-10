Carlos Sainz consigue su sexta pole con Ferrari y saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de México

Carlos Sainz está llegando al final de temporada en un estado de forma increíble. El madrileño está viviendo sus últimas semanas en Ferrari (el año que viene correrá para Williams) y el monoplaza le está respondiendo. En el Autódromo Hermanos Rodríguez consiguió la pole por delante de Verstappen y Norris.

En la Q3 no tardó en encontrar los tiempos que le harían pelear por la pole. En su primer intento ya se situó en la primera posición, pero todavía quedaba un nuevo intento para sus principales rivales: Verstappen, Norris y Leclerc.

El monegasco parecía ser la gran amenaza del español, pero en su segundo intento no mejoró. Sin embargo, sí lo hizo Carlos, afianzando aún más si cabe la pole. Verstappen no mejoró en el primer sector y aunque Norris venía fuerte, en el segundo no mejoró sus tiempos.

Lo tiene clarito. Carlos Sainz sabe que ha ARRASADO en la clasificación de México no una, dos veces

En el segundo intento con neumáticos nuevos blandos Carlos fue el único que mejoró sus tiempos. Verstappen terminó segundo a 0.225 del español, Norris a 0.314 y Charles Leclerc a 0.319, muy apretada la segunda línea de parrilla.

"¡Vaya dos vueltas he hecho!", reconocía el español una vez que se enteró de que había conseguido la 'pole position'. En las últimas semanas de Carlos en Ferrari, el español está exprimiendo al máximo un monoplaza que ahora sí, está respondiendo.

El SF-24 llega lanzado al final de temporada. Ferrari tiene muchas opciones de ganar el Mundial de Constructores (están a 54 puntos de McLaren) y es el objetivo que tienen en Maranello. Los resultados en las últimas carreras son la demostración de que están haciendo las cosas bien.

"Estoy muy contento, han sido un buen par de vueltas. Muchas veces en México sientes que no puedes hacer dos vueltas perfectas, pero mis dos vueltas en Q3 han sido casi perfectas. Nuestra prioridad es terminar los dos coches por delante de McLaren y esperemos que el ritmo de carrera sea suficiente para la victoria", afirmó el piloto español tras la sesión de clasificación.

Carlos la cara, Fernando la cruz

La suerte no está acompañando a Fernando Alonso ni a Aston Martin en esta temporada. La escudería con sede en Silverstone no consigue dar con la tecla cuando incorpora el paquete de mejoras a los dos monoplazas y tanto Fernando como Lance tienen que esforzarse por ser los mejores... de la mitad de la tabla.

Alonso saldrá el domingo desde la 13.ª posición en el Gran Premio de México después de que Tsunoda se estrellara al final de la Q2. El asturiano venía mejorando dos décimas y media, salvo sorpresa iba a hacer un tiempo con el que meterse en la Q3, sin embargo, con el accidente del japonés la sesión se terminó en ese momento.

El domingo Alonso celebrará los 400 Grandes Premios en la Fórmula 1. Sin embargo, no podrá celebrarlo como le gustaría ya que en México le tocará, otra vez, remontar.