El plan de Aston Martin para que Fernando Alonso rechace a Mercedes y Red Bull por renovar y seguir

El futuro de Fernando Alonso es uno de los temas candentes en el paddock de Fórmula 1. Empieza la Silly Season -como los fans del 'Gran Circo' conocen la etapa de mayores rumores en el mercado de pilotos- y el asturiano tiene que decidir. Acaba contrato con Aston Martin y hay un runrún en torno a dos de las grandes escuderías, Mercedes y Red Bull.

En Aston Martin, la situación ya no luce tan idílica como en 2023. El inicio del Mundial ha sido decepcionante: Alonso va octavo en la clasificación general de pilotos con 16 puntos. El AMR24 no alcanza el rendimiento de Red Bull, Ferrari y McLaren y, de momento, se tiene que conformar con competir con los Mercedes compartiendo algunos síntomas negativos.

Es decir, Aston Martin tiene tarea por delante para convencer a Fernando Alonso... pero no tanto tiempo. El bicampeón del mundo, que a priori no optará por la retirada pese a sus 42 años -en julio cumplirá 43-, explicó en Australia que no quiere esperar hasta verano para tener claro su futuro. El margen de tiempo, de algo menos de cuatro meses, es pequeño.

Alonso está lejos de los podios que se acostumbró a pisar durante buena parte de la pasada temporada. En este 2024, ha sido noveno en Baréin, quinto en Arabia Saudí y octavo en Australia. Su actuación en Yeda fue un recital al volante del AMR24, pero aún así no le dio para subirse a un podio que pisó hasta ocho veces la pasada temporada.

En Aston Martin esperan, y sobre todo desean, que esto cambie en las próximas carreras. La siguiente parada, este fin de semana, es el Gran Premio de Japón que se disputa en el circuito de Suzuka. Es la pista favorita de Fernando Alonso, como ha resaltado en alguna ocasión, y en ella dispondrá de algunas mejoras.

Fernando Alonso subido al Aston Martin durante el GP de Arabia Saudí EFE

"Estamos introduciendo una actualización en Suzuka como parte de nuestro desarrollo continuo, que incluye cambios en el suelo, parte de la carrocería y un nuevo alerón trasero. Sin embargo, todo es relativo, ya que otros equipos traerán mejoras. Estamos en una carrera de desarrollo competitiva, pero esperamos que nuestras actualizaciones sean un paso adelante y nos ayuden a cerrar la brecha con los primeros", explicó Eric Blandin, director técnico adjunto de Aston Martin.

Este goteo de mejoras, a la espera de algún paquete más importante, es la esperanza de Aston Martin para volver a colocarse en zona de podio. El objetivo es lograr algo parecido a lo que pudo hacer en 2023 McLaren, que empezó con un rendimiento bajo y acabó elevando su nivel gracias a las mejoras hasta casi poder desafiar a Red Bull en la parte final de la temporada.

El desarrollo del AMR24

El futuro de Fernando Alonso aparece de fondo en este asunto. En Aston Martin quieren seguir contando con él y que, por tanto, renueve su contrato. Están encantados con el asturiano y recuerdan unas palabras que dijo antes de que comenzara la temporada: "Si tomo la decisión de seguir, me sentaré con Aston Martin primero. Dimos un paso importante el año pasado y creo en este proyecto; porque soy parte de él", dijo Alonso el pasado 12 de febrero en la presentación del AMR24.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, analizó esta semana en Sky Sports la situación con Alonso: "Fernando ha indicado que si quiere continuar, seremos los primeros a los que escuche. Hay que esperar a ver qué sucede en las próximas carreras. Pero lo primero es respetar a Fernando, hay que darle tiempo para que piense lo que quiere hacer. Creo que si tienes un campeón así en tu equipo tienes que darle ese tiempo para que tome una decisión", señaló.

Mike Krack, junto a Fernando Alonso en Aston Martin Aston Martin

El jefe del equipo con sede en Silverstone apostilló luego que es lo que cree que puede convencer a Alonso para seguir en Aston Martin y no escuchar los cantos de sirena de Mercedes o Red Bull: "Si le proporcionamos un buen coche en las próximas carreras, es posible que le hagamos más fácil la decisión. Estos campeones no quieren luchar por la décima posición, ni por la sexta o la quinta, quieren ganar. Nuestro deber es darle el mejor coche posible", añadió el dirigente luxemburgués.

Sobre Fernando planean muchos rumores. Mercedes tiene un asiento libre por el fichaje de Hamilton por Ferrari y en Red Bull no está segura la continuidad de Checo Pérez, que acaba contrato, ni la de Max Verstappen, enfrascado en la lucha de poderes dentro del equipo. Pero Alonso se da un pequeño margen: "Mi cabeza está centrada en las cosas que me gustaría probar en el coche de ahora, no es el momento para pensar en el año que viene", dijo en Australia. Nada debería haber cambiado en el punto actual.

¿Qué pasa con Adrian Newey?

Aston Martin podría guardarse un as bajo la manga en cuanto a sus opciones para retener a Alonso: el fichaje de Adrian Newey. En EL ESPAÑOL ya hemos hablado sobre ello. Lawrence Stroll desea el fichaje del 'cerebro' de Red Bull y responsable de diferentes éxitos a lo largo de la historia de la Fórmula 1.

El dueño de Aston Martin, según distintos medios, ya le habría puesto sobre la mesa una oferta muy jugosa, y de muchos millones de euros, a Newey para convencerle. Ambos se habrían visto en una reunión secreta en el Gran Premio de Arabia Saudí y el canadiense ya estaría preparándolo todo para la llegada del gran gurú de Red Bull. Aún no hay respuesta, pero Newey y Alonso siempre han tenido como un sueño incumplido poder trabajar juntos. ¿Podrá ser en Aston Martin... o, quizás, en Red Bull?