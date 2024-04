Luis Rubiales se defiende: "Jamás he pegado una mordida, mi dinero es fruto de mi trabajo"

Luis Rubiales fue el protagonista del programa El Objetivo, en LaSexta, donde ofreció una entrevista emitida el mismo día de su regreso a España y que se grabó 24 horas antes. Después de un tiempo residiendo en la República Dominicana, el expresidente de la RFEF aterrizó en el Aeropuerto de Barajas para ponerse a disposición de la Justicia.

El exmandatario de la Federación negó haber recibido mordidas, una de las causas por las que es investigado: "Es mentira que haya pegado una mordida con pisos en la República Dominicana, es mentira que tenga un equipo de béisbol, es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde y es mentira que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí", aseveró.

Rubiales defendió su patrimonio actual: "Mi dinero es producto de mi trabajo y de mis ahorros", aseveró con contundencia. "Han sido detenidas muchas personas en las que confiaba", comentó por otra parte sobre los registros e intervenciones realizados en los últimos días.

De qué vive ahora

"Tenía unos ahorros porque he trabajado durante muchos años. Todo el dinero que tengo está en mis cuentas y es fruto de mi trabajo y de mis ahorros. Firmé un contrato con una empresa coreana y cuando salieron las primeras NFT me dijeron que habían recibido muchas presiones y cancelaron el contrato. Ahora no tengo ingresos".

Qué hace en la República Dominicana

"¿Por qué no puedo estar aquí? Hace cuatro o cinco meses, desde el banco me dicen que no quieren trabajar conmigo. En ese momento hablo con mi amigo Nene, le digo que voy a hacer un viaje a República Dominicana y que íbamos a explorar posibilidades de trabajo. Quería estar tranquilo en un lugar en el que me permitieran empezar de cero y conocer gente.

En diciembre, me comunican desde el banco que me tengo que ir por posibles irregularidades que se puedan cometer a futuro. Pensé que era evidente que no querían que estuviera en España. Me tengo que buscar la vida de manera honrada para que mi familia salga adelante y aquí hay muchas oportunidades.

Todo el dinero que he transferido de mis cuentas a la República Dominicana, ha pasado todos los controles contra el blanqueo de capitales".

Los negocios

"Yo soy abogado, y aquí puedo hacer negocios hoteleros, de compra y venta de inmuebles, de construcción... Parece que no me quieren dejar ganar la vida ni en el fútbol ni fuera del fútbol. He sufrido un apaleamiento mediático tan grande que era imposible para mí trabajar en España".

[La Guardia Civil notifica a Rubiales su imputación y le deja en libertad]

Indicios de corrupción

"Jamás he pegado una mordida. Yo no voy a cuestionar a las fuerzas del orden público, y si tienen una duda, la aclararemos. Habrá gente que piense que yo he pegado mordidas. Yo no estoy en la mente de la Guardia Civil. Ha habido informaciones de que he pegado pelotazos en Cabo Verde, pero yo no he pegado ningún pelotazo en Cabo Verde".

Relación con Gruconsa

"No tengo nada que ver con la constructora. Cuando yo he sido presidente no he trabajado con esa constructora, si ha trabajado para la RFEF, los que han tenido que pasar esos filtros... Ruego que si se está investigando, que haya presunción de inocencia.

Lo que me parece extraño es que alguien se le pueda vetar si pasa un concurso y los filtros. Lo que no podemos es dejar fuera a alguien porque haya familia. Hay unos filtros legales y a nivel de Compliance. Si ha pasado esos filtros, ¿qué problema hay? Si mi amigo es delegado y tiene un acuerdo, eso que se lo pregunten a él porque eso no lo tengo ni que conocer".

Es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí, que tenga un equipo de béisbol, que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que tenga terrenos para construir hoteles en Arabia Saudí. Lo que ha investigado la UCO, no lo sé. El dinero que yo tengo es producto de mi trabajo y mis ahorros.

Sin dinero fuera de España

"Jamás se va a poder demostrar".

Quién es Nene

"Es un señor un año mayor que yo, que conozco desde hace casi 30 años, a él y a su mujer, que siento enormemente lo que están pasando. Creo que es por ser amigo mío, no lo entiendo. Es un empresario de largo recorrido en hoteles, en construcción y otras cosas, pero ahí no quiero entrar ya. Estará asesorado por su abogado. En ningún caso a mi Nene me ha dado nada.

Tengo todas las cuentas de aquí (la República Dominicana) y de España bloqueadas. No puedo ni pagar una Coca-Cola".

La Supercopa

"Kosmos trajo a Arabia Saudí. Igual que hay otros empresarios que trajeron a otra gente. Un medio dijo que habíamos asignado la Supercopa a Arabia Saudí por un precio inferior al que nos daba Qatar, y lo sacó sabiendo que era falso. Elegimos la mejor oferta. La de Qatar no era una oferta, era una intención que tenía que hacerse.

Hicimos muchas cosas y se salvaron muchos clubes sobre todo durante la pandemia. Lo elegimos, ¿por qué no? Se pasaron los filtros. Respondí delante de Compliance. Se investiga porque hay que aclarar las cosas, no hay ningún problema en aclararlo. Yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué, ni él me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada".

Negocios en Arabia Saudí

"No los tengo, pero ojalá los tuviera. Tengo contactos y quiero utilizarlos. Tengo una familia que tiene que salir adelante".

El registro en República Dominicana

"Una operación conjunta de la UCO con gente de aquí. Se han llevado los teléfonos que teníamos. He entregado mi teléfono de siempre".

Relación con Pedro Rocha

"Creo que hablé una vez por teléfono. No sé cuándo, pero como se han llevado el teléfono, ahí estará. No mantengo ninguna relación con él. Yo me he apartado totalmente. Cuando he dejado de ser presidente de la RFEF, no he llamado a nadie. No he querido saber nada del tema de elecciones. Yo no soy quién para decir si Rocha debe presentarse.

¿Hay Rubialismo?

"No sé si la intención es exterminar a todas esas personas, independientemente de si han hecho bien su trabajo. Creo que se hizo un buen equipo y un buen trabajo, que nos llevó a ser una Federación que pasó a generar 400 millones de euros. Además, hemos traído el Mundial. No creo que peligre. ¿Hay algún escándalo comprobado y alguna condena? Las investigaciones se tienen que llevar hasta el final".

Conoce a Koldo García

"Lo conozco muy poco. He hablado con él tres o cuatro veces. Nos habrá pedido entradas como casi todos los políticos. Todos los partidos nacionales a excepción de VOX, el resto nos ha pedido entradas muchas veces. Yo no tengo ninguna relación con Koldo. Era amigo de Aldama, el presidente del Zamora, y me preguntó que por qué no subía el Zamora en lugar de otro equipo".

El beso a Hermoso

"Fue en un momento de euforia. Se produce entre dos amigos. La señora Hermoso dijo que había una rleación de confianza. Se produce con una pregunta, y un agresor sexual no pregunta. Sexual no habia nada. Ella me dice "vale". Ahí están las imágenes y los vídeos. Que cada uno opine, yo respeto mucho a la Justicia pero en ningún caso ha habido nada.

La señora Hermoso cambió su versión. Pero no la cambió en el avión. Ella cambia, pero al día siguiente de aterrizar volvimos a hablar con el comisionado de FIFA para estos temas y los dos volvimos a decir lo mismo. Con respecto a las coacciones solo hablé 10 segundos con ella en el avión. Le dije si podíamos salir otra vez a decir lo que ya habíamos dicho y no quiso. Perfecto".

Las coacciones

"El que no ha tenido vida en paz y se ha quedado sin trabajo en la calle he sido yo. Mis hijas estaban delante cuando Hermoso dijo que le dejaran en paz, que había sido una cosa entre amigos. No hay coacciones.

Estoy seguro de que las coacciones que se dicen de Vilda son falsas y nadie va a poder demostrar lo contrario. Nadie va a poder demostrar que nadie de la Federación coaccionó. Si acaso intentaron hablar para salir a nivel público. Yo también hablé con ella para salir los dos juntos y decir lo que ya hemos dicho".

Las peticiones de las jugadoras

"Cuando yo llego se destinaban 2,7 millones de euros al fútbol femenino, y hemos alcanzado los 27 millones. Cuando yo llego no hay entrenadores asalariados, y nosotros contratamos a entrenadores asalariados, cocineros y staff. Cuando las capitanes vienen y me dicen que quieren estar cerca de las inglesas, les damos 15.000 euros por persona.

Ellas querían que me cargara a Jorge Vilda, porque no llegaba el mensaje, porque estaban cansadas de él. Fue una llamada de Patri Guijarro, de Irene Paredes y Alexia Putellas que me pidieron al cabeza de Vilda.

Yo he estado en concentraciones con ellas. Yo no he visto que las acusaciones que dicen de Vilda ocurrieran. En una concentración hay que ser escrupuloso y cumplir normas, seas hombre o mujer. Ningún jugador o jugadora pueden salir sin permiso de una concentración. No ha existido el hecho de que tuvieran que dejar las puertas de sus habitaciones abiertas".

Sobre el caso Negreira

"Yo ahí solo puedo decir de forma tajante que hay que llegar hasta el final. Me alegro de haber tomado la decisión nada más llegar de cesar en bloque a toda aquella cúpula".