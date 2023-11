¿Cómo hubiera sido el Mundial de F1 sin los dos Red Bull? ¿Alonso sería campeón del mundo?

El Mundial de Fórmula 1 ha llegado a su fin. En total, 22 carreras y seis pruebas de formato Sprint en la que ha sido una temporada particular. Sin duda, uno de los Mundiales con menos emoción de la historia del automovilismo, pero que también ha servido para ver récords históricos.

El gran protagonista del año ha sido Max Verstappen. El piloto neerlandés ha conseguido su tercer título de forma consecutiva y ha batido todos los registros en cuanto a número de victorias en una misma temporada. Ha cruzado en primera posición la línea de meta en 19 de las 22 carreras, es decir, un 86,3% de las veces. Una locura. Además, se ha convertido en el primero en la historia en sumar más de 500 puntos y ha logrado la mejor diferencia de puntos respecto a su compañero (290).

Estos registros han servido para ver a un equipo Red Bull que ha dominado con puño de hierro todo el campeonato. Y podría haber sido mucho más si no llega a ser por el bajo nivel de 'Checo' Pérez en una buena parte del campeonato. Aún así, la escudería austríaca ha ganado 21 de las 22 carreras de la temporada.

Este monopolio del equipo 'energético' ha servido para descafeinar una temporada que se presentaba igualada tras el cambio de reglamento, pero que ha acabado siendo todo lo contrario. A excepción de Red Bull sí que es cierto que ha existido una lucha muy bonita entre Mercedes, Ferrari, McLaren y Aston Martin por el segundo puesto en el Mundial de Constructores. Esta situación nos hace preguntarnos: ¿Cómo hubiera sido un campeonato sin Red Bull? ¿Fernando Alonso hubiera logrado la '33'? ¿Podría haber ganado su tercer título?

Cuatro candidatos

Las cuatro escuderías a la sombra de Red Bull han tenido a uno de sus pilotos mucho más en forma que al otro. Así lo ha acabado demostrando la tabla final. En Mercedes, Lewis Hamilton ha superado con creces a Russell; en Aston Martin, Fernando Alonso ha borrado del mapa a Stroll; y en McLaren Lando Norris le ha ganado la batalla a Piastri. La única igualdad ha llegado en Ferrari donde Leclerc ha superado a Sainz en la última carrera.

Los cuatro han sido los mejores clasificados en el Mundial tras Max Verstappen y 'Checo' Pérez. Hamilton ha finalizado tercero (234), Alonso cuarto (206), Leclerc quinto (206), Norris sexto (205) y Sainz séptimo (200). Una igualdad máxima entre pilotos de cuatro equipos diferentes.

Es por eso por lo que si se eliminase a Red Bull de la temporada 2023, el Mundial hubiera llegado vivo hasta el último momento. Sin embargo, Alonso se habría quedado a las puertas de su tricampeonato y Hamilton se hubiera alzado con su octavo título mundial convirtiéndose en el más laureado de la historia. Lando Norris hubiera finalizado en cuarta posición, pero tan solo dos puntos por delante de Carlos Sainz. El madrileño, eso sí, se hubiera impuesto a su compañero de equipo por un margen de 22 puntos.

Gran Premio Lewis Hamilton Fernando Alonso Lando Norris Carlos Sainz Bahrein 15 25 0 18 Arabia Saudí 15 25 0 12 Australia 25 18 12 0 Azerbaiyán Sprint 4 5 0 6 Azerbaiyán 12 18 0 15 Miami 12 25 0 15 Mónaco 15 25 4 6 España 25 10 0 15 Canadá 18 25 0 12 Austria Sprint 1 6 2 8 Austria 8 15 18 12 Gran Bretaña 18 10 25 8 Hungría 18 6 25 8 Bélgica Sprint 3 0 4 6 Bélgica 18 15 10 0 Países Bajos 12 25 10 15 Italia 12 6 8 25 Singapur 15 0 18 25 Japón 12 6 25 10 Qatar Sprint 5 2 7 4 Qatar 0 10 18 0 USA Sprint 8 0 6 4 USA 0 0 25 18 México 25 0 12 15 Brasil Sprint 5 0 8 4 Brasil 8 18 25 12 Las Vegas 10 6 0 12 Abu Dabi 6 10 15 0 TOTAL 325 311 283 281

La ausencia de Red Bull no habría permitido también celebrar la victoria 33 de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Y también la 34, la 35, la 36, la 37 y la 38. Y es que el Asturiano ha logrado dos segundos puestos este año y en cuatro ocasiones ha cerrado el podio por detrás de los Red Bull.

Cambio de tendencia

Observando la tabla vemos como se ha vivido un cambio de dinámica muy claro en dos pilotos en particular: Fernando Alonso y Lando Norris. El español comienza la temporada sumando muchísimos puntos, mientras que el británico de McLaren tan solo puntúa en una de las seis primeras carreras.

Sin embargo, en el tramo final del campeonato Norris firma un buen puñado de puntos mientras que el asturiano encadena cuatro pruebas (contando sprint y carrera normal) sin lograr entrar en los puestos que adjudican premio.

Mientras tanto, Lewis Hamilton ha mostrado mucha regularidad a lo largo de todas las carreras. Quizá no ha conseguido tantos buenos resultados como Alonso o Norris, pero es el piloto que menos veces se hubiera quedado sin puntuar.

Todo esto no deja de ser una simulación. La realidad es que Red Bull ha estado más presente que nunca esta temporada. Y eso es un problema, no porque los austríacos estén arriba, sino porque no hay nadie que les pueda plantar cara. De esta forma, se pierde emoción en el Gran Circo, justo lo que quiere la FOM y Liberty. Cambiaron el reglamento para esto, pero no les está saliendo bien. Habrá que esperar si en 2024 vivimos un nuevo dominio apabullante de Verstappen o si existe alguien capaz de hacerle cosquillas.

