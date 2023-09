Fernando Alonso, otro "milagro" en la debacle de Aston Martin: "Somos carne de Q1 o Q2"

Aston Martin sigue en caída libre y en Suzuka se vuelve a ver. La clasificación del Gran Premio de Japón demostró que el AMR23 ya no da para competir con los de arriba, aunque la conducción de Fernando Alonso permita, de vez en cuando, "pequeños milagros". El asturiano saldrá décimo este domingo, un resultado que se puede considerar casi una victoria para lo que hay.

Los coches verdes no estaban para pensar en pasar a la Q3, pero Alonso lo consiguió. Con una taquicardia de por medio, eso sí. Hasta el último segundo de la segunda sesión de clasificación, la Q2, no supo si entraría a la tanda final. Fernando completó una vuelta perfecta y quedó al borde de un precipicio por el que cayeron los Alpine y uno de los AlphaTauri, el de Lawson.

Lance Stroll, compañero de Alonso, ni siquiera logró pasar de la Q1. Aston Martin se enfrena a una realidad bien distinta a la de la primera mitad de la temporada, en la que llegar a la victoria era un sueño real. La escudería británica, cuarta en el Mundial de Constructores, ve cómo sus rivales directos hasta hace poco le van rebasando con el paso de las carreras. El siguiente puede ser McLaren, la sorpresa positiva en Suzuka.

[Fernando Alonso avisa: en Singapur hubo un "daño" oculto y en Japón espera una "sorpresa positiva"]

"No sabíamos dónde íbamos a acabar, nos faltaba mucho ritmo en los entrenamientos libres. No nos vienen bien estos circuitos, ni Japón ni Qatar, pero estos fines de semana difíciles hay que seguir entrando en Q3 y lo he conseguido", decía Fernando Alonso tras la sesión de clasificación.

La última machada del bicampeón del mundo es mantener su pleno de presencias en la Q3, esta vez sobre la campana. Alonso lleva 16 de 16, un registro que mantiene casi al filo de lo imposible y que se le irá haciendo más duro a medida que lleguen las seis carreras que quedarán del Mundial tras Japón.

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Japón Reuters

En este escenario nuevo, Aston Martin ha pasado de pelear con Red Bull a hacerlo con AlphaTauri, la escudería satélite de la marca austriaca. Alonso saldrá mañana entre sus dos pilotos: "Las mejoras de AlphaTauri y de otros equipos han provocado que posiblemente seamos más carne de Q1 o Q2 que de Q3, pero pequeños milagros como el de Singapur o Suzuka nos mantiene en la pomada aún", analizó.

Aún así, Alonso se mantiene en su mentalidad de no centrarse en lo negativo: "He disfrutado, Suzuka es un circuito que te llena de adrenalina. Me gustaría tener unas décimas más en el bolsillo, pero en especial la vuelta de Q2 la disfruté... Hicimos algunos ajustes en el alerón, pero nos falta ritmo, no nos escondemos", concluyó.

Sigue los temas que te interesan