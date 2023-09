Fernando Alonso avisa: en Singapur hubo un "daño" oculto y en Japón espera una "sorpresa positiva"

La Fórmula 1 llega a Suzuka, donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de Japón. A su llegada al circuito, Fernando Alonso quiso defender la labor de su equipo, Aston Martin, tras finalizar en decimoquinta posición, la última de los pilotos que llegaron a meta, en Singapur. El piloto asturiano aseguró estar "muy contento con el proyecto".

"Estoy muy contento con el proyecto, también en carreras difíciles como Singapur o Monza, todas nuestras reuniones con la fábrica son muy productivas", señaló en la previa del GP de Japón.

"La motivación del equipo para convertirse en un equipo puntero, los recursos y la determinación son extraordinarios, así que estoy muy contento; pero tenemos que aceptar que aquí todo el mundo tiene un nivel muy alto", añadió.

[Fernando Alonso desvela que no se retirará "pronto" y lanza un aviso: "El deseo de ganar está ahí"]

Alonso pasó a explicar la realidad de un equipo Aston Martin que la pasada temporada estaba en los puestos bajos de la clasificación: "Todos los equipos tienen grandes diseñadores, túneles de viento… todo ese tipo de cosas. Nuestro túnel de viento se construirá el año que viene, y tenemos grandes esperanzas. La mayoría de los mejores equipos ya tienen ese túnel de viento desde hace unos años, por lo que igualaremos su capacidad", señaló.

"El ritmo de desarrollo tiene que ser un poco más rápido el próximo año, pero este es un equipo muy nuevo, y esta es una nueva posición para nosotros. No es que lo aceptemos y estemos bien con la situación, solo sabemos que esta es una temporada de aprendizaje", completó.

Problemas en Singapur

Además, el bicampeón del mundo de F1 habló de lo que espera para el Gran Premio de Japón, después del jarro de agua fría en Singapur, donde también incluyó un problema en la suspensión a partir de la vuelta dos de carrera.

"Sin duda, no estaba ayudando. Sabemos cuánto afectó, no compartiremos ese dato, pero era significativo. Estoy un poco menos preocupado sobre las prestaciones en Singapur después de ver el daño que teníamos. El ritmo no era el real, sin eso quizás podríamos haber seguido el tren de los líderes y habríamos tenido menos problemas con los Alpine y Pérez. Cuando no eres rápido entras en muchos problemas", explicó.

"Sobre el papel, debería ser un poco más difícil que Singapur, o digamos que en Singapur teníamos muchas esperanzas debido a la naturaleza de la pista, aquí es un poco más difícil de saber", dijo.

"Con alta velocidad no fuimos los mejores en la mayor parte de la temporada, así que estábamos un poco preocupados al llegar a Suzuka; pero en Zandvoort, que es un circuito de alta velocidad, fuimos muy rápidos y luchamos por el podio. Espero que sea una de esas sorpresas positivas", amplió.

Sigue los temas que te interesan