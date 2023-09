Horario y dónde ver el Rangers - Real Betis: fecha, hora y TV del partido Europa League

Visitar Escocia para disputar un partido de competición europea siempre tiene algo de especial que resulta complicado de explicar. Eso es precisamente lo que va a hacer este jueves el Real Betis, que se mide al Rangers FC en la primera jornada de la Europa League. El encuentro se disputará en el Ibrox Stadium a partir de las 21:00 horas y servirá para alzar el telón a la competición.

No se plantea un partido sencillo para el conjunto hispalense, ya que el Rangers siempre es un equipo que plantea mucha batalla en casa con el apoyo de su afición incondicional, y además los de Manuel Pellegrini viajan con considerables bajas. A la de larga duración de Nabil Fekir, se le unen las ausencias de Sabaly, Rui Silva, William Carvalho y Aitor Ruibal. Todas esas bajas han hecho que el técnico verdiblanco haya tenido que convocar a varios futbolistas del filial.

El Rangers no ha comenzado la liga en Escocia de la manera soñada y está demostrando que, hasta el momento, es un equipo irregular. Tres victorias y dos derrotas así lo atesoran, aunque tan sólo está a 4 puntos del liderato que ocupa su eterno rival, el Celtic.

[El Barça, liderado por Joao Félix, se divierte ante el Betis con una 'manita']

El Real Betis, por su parte, también está mostrando luces y sombras en los primeros compases de esta temporada y no termina de arrancar. Hasta el momento ha sumado 7 puntos en La Liga gracias a sus dos victorias y un empate, pero ha cedido en otros dos encuentros que han dejado más dudas, especialmente la goleada que encajó recientemente ante el FC Barcelona.

Los béticos, no obstante, parten como favoritos en un grupo que no cuenta con grandes nombres en cuanto a rivales pero sabiendo que son equipos que pueden plantear dificultades. Los otros dos adversarios de este grupo C son el Sparta de Praga y el Aris de Salónica.

Borja Iglesias, celebrando su gol con el Betis con Rodri Sánchez EFE

¿Cuándo se juega el Rangers - Real Betis?

El encuentro entre el Rangers y el Real Betis tendrá lugar este jueves 21 de septiembre. En cuanto al horario, se disputará a las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00, mientras que en Argentina serán las 16:00.

¿Dónde se juega el Rangers - Real Betis?

El duelo se disputará en el Ibrox Stadium, un estadio con capacidad para 50.987 espectadores. El estadio está catalogado con cuatro estrellas dentro de la calificación que hace la UEFA.

¿Dónde se podrá ver el Rangers - Real Betis?

El duelo entre el Rangers y el Real Betis correspondiente a la primera jornada de la Europa League se podrá seguir a través de Movistar + Liga de Campeones y en todos aquellos teleoperadores que tengan contratados los servicios. Además, también se podrá seguir desde la aplicación Yomvi, de Movistar +.

También se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL hará del partido correspondiente a la jornada 1 de la Europa League entre el Rangers y el Real Betis de la temporada 2023/2024.

Sigue los temas que te interesan