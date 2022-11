Carlos Sainz se reivindica: "No merecía que me llamaran segundo piloto"

Carlos Sainz buscará cerrar en Abu Dabi un año agridulce. Una vez conseguida su primera victoria en la Fórmula 1, Ferrari no ha sabido darle a él y a Charles Leclerc un monoplaza en condiciones para poder luchar por el Campeonato o poder dar más guerra a los Red Bull.

A través de una entrevista en el Corrierre della Sera, el piloto español se ha sincerado sobre lo acontecido a lo largo de toda la temporada. Su posición de segunda espada, lo ocurrido en Brasil con su compañero o la relación con Binnoto, que parece estar en la cuerda floja de Ferrari.

Uno de los principales aspectos tratados fue su posición dentro del equipo, donde parece estar a la sombra de Leclerc, algo con lo que no parece estar muy de acuerdo. "Ni en Ferrari ni en ningún sitio. No lo merecería. Y, de hecho, me ha gustado una cosa: el respeto. Porque después de la primera parte de la temporada, habría podido convertirme en un segundo piloto, pero he reaccionado", resalta.

Carlos Sainz Jr., montado en su Ferrari en la temporada 2022 de la Fórmula 1 Reuters

Además, también se mostró muy proactivo para tratar de ayudar a su compañero a alcanzar la segunda posición del Mundial, donde lucha con Checo Pérez por ella. "Seguro. Ya estaba listo para hacerlo en Brasil. Soy un hombre de equipo y nunca he tenido problemas para ayudar a un compañero de equipo", explica.

En el Gran Premio de Brasil, Sainz quedó tercero y Leclerc, cuarto. Sin embargo, el español no le pudo ceder la plaza al monegasco ante la presencia de Fernando Alonso, que luchaba por robarle la posición a los pilotos de Ferrari. Pese a ello, no hubo ninguna mala cara en el box, una situación completamente distinta a la de Red Bull.

Además, plasmó su buena relación con Leclerc, pese a que también son rivales en la pista, saben distinguir lo que ocurre fuera de lo que sucede dentro. "Hay competencia. Pero el respeto y la admiración que nos tenemos en nuestros enfrentamientos son tan altos que nunca hemos tenido fricciones o problemas. Ni siquiera con un coche competitivo. Es uno de mejores compañeros que he tenido", resalta sobre él.

Objetivo, el Mundial

Carlos Sainz dejó meridianamente claro para que lo aterrizó en Ferrari. El español no dudó con su respuesta, donde pone el foco en una única cosa. Tras luchar por el podio del Mundial, quiere dar un paso más en su carrera. "El Mundial con Ferrari. Vine aquí para eso", sentencia.

Sainz celebra su tercer puesto en Brasil. REUTERS

También quiso romper una lanza a favor de Mattia Binotto. El CEO de su escudería parece estar en la cuerda floja por culpa de los fallos del coche y la mala relación que tiene con Leclerc. Aún así, el español no mostró problema alguno con él.

"Siempre le daré las gracias por haberme elegido y otorgado su confianza. Fue el primero de un gran equipo en creer en mí. Mattia siempre será especial para mí", resaltó sobre Binotto.

