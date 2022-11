Arde Red Bull: el motivo por el que Verstappen se negó a ayudar a Checo Pérez en Brasil

"Esto demuestra quién es realmente", dijo Sergio Pérez por radio tras cruzar la línea de meta en Interlagos. El piloto mexicano estaba enfadado después de que su compañero, el bicampeón del mundo Max Verstappen, se negará a ayudarle en pista. De nada servían las disculpas de Red Bull, que ordenó al piloto neerlándes que dejara pasar a Checo y no obtuvo respuesta.

Verstappen terminó sexto y Checo séptimo. Max había adelantado a Pérez y luego no quiso devolverle la posición. Cuando Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera, le preguntó qué había sucedido, la respuesta del piloto fue: "Ya os lo he dicho, así que no me lo volváis a pedir. ¿Está claro? Os di mis razones y las mantengo".

Aquella frase de Verstappen ha dado para todo tipo de conjeturas. Sin embargo, en el paddock de Fórmula 1 se ha llegado a una conclusión sobre cuáles eran las razones del neerlandés. Y todo apunta a un escenario: Mónaco.

"ESTO DEMUESTRA QUIÉN ES REALMENTE"



'Checo' Pérez hablando MUY CLARO al final de carrera después de que Verstappen omitiera las órdenes de Red Bull de dejarlo pasar #BrasilDAZNF1 pic.twitter.com/Ut4rDP4BlP — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

El expiloto Tom Coronel aseguró que Checo se estrelló deliberadamente en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de esta temporada. El mexicano habría admitido esto más tarde a Helmut Marko y Christian Horner, los dos jefes en Red Bull, y Verstappen no le ha perdonado.

Rebobinando, lo que sucedió es que Pérez sufrió un accidente en la Q3 cuando tenía el tercer mejor tiempo tras Charles Leclerc (1º) y Carlos Sainz (2º). Verstappen era 4º. El choque del mexicano, en la curva de entrada al mítico túnel, provocó la bandera roja. La sesión acabó y Checo quedó por delante de su compañero. En la carrera, Red Bull apostó por una mejor estrategia para él y ganó.

Cuando le ordenan a Verstappen que deje pasar a 'Checo' Pérez... ¡Y ÉL NO HACE NI CASO!



"Ya os lo he dicho. Os di mis razones" #BrasilDAZNF1 pic.twitter.com/vR1bc7B3x1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

Verstappen se la tenía jurada a Checo desde entonces, como aseguró Coronel en ViaPlay. Ha dado veracidad a sus palabras Erik van Haren, periodista neerlandés especializado en la Fórmula 1 y que trabaja para el diario De Telegraaf. "Es correcto", dijo en Twitter una de las figuras de la prensa más cercanas a Max.

Con la jugarreta de Verstappen este domingo, Pérez acabó una posición por debajo de lo que podía haber logrado y Leclerc, 4º tras Sainz, pudo igualarle en la clasificación del Mundial. En la última carrera, en Abu Dabi, ambos se jugarán el subcampeonato.

Abu Dabi, última parada

A Red Bull le tocó asumir un papelón en Brasil. Tras la carrera se vio a Horner pedir explicaciones a Verstappen frente al representante de este. Los rostros eran muy serios. Checo Pérez acabó muy enfadado y dijo ante la prensa: "Si [Max] tiene dos campeonatos, es gracias a mí".

Verstappen salió con otra actitud ante las cámaras y los micrófonos. "En Abu Dabi, si necesita los puntos, le ayudaré, pero no es el fin del mundo", se justificó ante los medios. Max no se jugará nada, igual que en Brasil, mientras que Pérez llegará con 290 puntos empatado con Leclerc en la pelea por el subcampeonato. Veremos si esto es solo el principio de unaa guerra en Red Bull.

"SI TIENE DOS MUNDIALES ES GRACIAS A MÍ" Esto va a traer cola...



La reacción de Checo Pérez en @FOXSportsMX después ver como el líder de Red Bull, Max Verstappen, se ha negado a dejarlo pasar #BrasilDAZNF1 pic.twitter.com/n3miJ8bn30 — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

