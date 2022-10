El jefe de Alpine, sobre el accidente de Alonso: "Habríamos quedado 30 segundos por encima"

El accidente entre Fernando Alonso y Lance Stroll en el Gran Premio de Estados Unidos sigue siendo protagonista. La FIA reunirá a las dos partes este jueves para dirimir quién tiene razón y quién no. Mientras tanto, los protagonistas siguen hablando de lo ocurrido y el último ha sido el jefe de equipo Alpine.

Otmar Szafnauer habló con los medios tras la carrera. La máxima figura de la escudería de Enstone recalcó la gran carrera del español pese a la sanción y el uso de neumáticos inadecuados durante gran parte de la misma. Tuvo que montar los duros al estropearse los blandos tras su choque con Stroll en mitad de carrera. Y considera que de haber continuado a ese ritmo hubiesen quedado una quinta posición, sin contar la sanción.

"No hicimos ni una vuelta con los medios, y era el mejor neumático. Por desgracia, era el compuesto que tenía cuando se estrelló, y tuvimos que deshacernos de él para volver al duro, que no era tan bueno. Para Fernando, la mayor desventaja era el hecho de tener que correr con el neumático duro de nuevo. Así que, si no hubiera ocurrido el accidente, la estrategia habría sido diferente", explicó Szafnauer sobre el compuesto utilizado para terminar la carrera.

Momento del toque entre Lance Stroll y Fernando Alonso en Estados Unidos

"Hicimos creo que cuatro vueltas con el medio, y después pusimos el duro de nuevo, ese fue para mí el mayor problema y Fernando. El medio, como se vio con Magnussen, hizo 38 giros, así que podríamos haber ido con el medio-duro hasta el final, y tener una carrera mucho mejor, habríamos quedado 30 segundos por encima", añadió sobre lo que podía haber sido la carrera de Alonso.

Haas se explica

Haas quiso explicar el motivo de su reclamación a Alpine. El equipo de Fórmula 1 se mostró tajante sobre su decisión y se amparó en el reglamento para realizarla. Lo hizo a través de Gunter Steiner, jefe del equipo.

"La FIA debe ser consistente. La FIA es la reguladora y deben ser consistentes. Si falta un espejo y la regla dice que se necesita tener dos espejos, ¿por qué después de un accidente podemos seguir con uno? Necesita tener dos", recalcó la máxima figura de la escudería.

"Trabajamos para el futuro. En nuestra opinión, es bastante simple. En las reglas dice que hay que tener dos espejos. Quiero decir, había un espejo, cómo lo perdió, no lo sé. Vimos aletear el retrovisor, deberían haber sacado bandera negra y naranja y luego salió volando. Debió ser descalificado por no tener equipo de seguridad", agregó Steiner sobre su explicación. Una medida que parece ser desmedida, pero que se acoge dentro del reglamento de la Fórmula 1.

Sin embargo, también hicieron otra reclamación después de la carrera. Fue a Checo Pérez por su toque con Valtteri Bottas. El piloto de Red Bull disputó parte de la carrera con el alerón caído, aunque la FIA no aceptó su reclamación sobre la situación. "En el alerón delantero, es como si se midiera de dos maneras. Si lo pierdes, está bien. Pero si se mueve y dices que no se cae, no está bien", explicó sobre ella el jefe de equipo de Haas.

