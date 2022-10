Fernando Alonso rompe su silencio sobre la polémica sanción de la FIA

La Fórmula 1 se ha visto sacudida por la incomprensible sanción que recibió Fernando Alonso tras la carrera del Gran Premio de Estados Unidos. El asturiano se quedó fuera de los puntos tras recibir una penalización de 30 segundos impuesta por la FIA tras la protesta de Haas. El motivo era el retrovisor que se desprendió del coche del asturiano.

En el paddock se ha generado un gran revuelo, en parte porque la mayoría no entiende por qué fue sancionado Alonso. La FIA no le mostró la bandera negra y naranja durante la carrera y al finalizar esta dio el visto bueno a su coche. No fue hasta que llegó la protesta de Haas, 24 minutos fuera del plazo, que se decidió castigar a Fernando.

El piloto español no había hablado hasta ahora. Fernando Alonso ha roto su silencio desde su perfil de Instagram, mandando un mensaje en inglés agradeciendo los apoyos recibidos. Se cita para el jueves, en México, cuando los comisarios de la FIA considerarán la apelación de Alpine sobre la protesta fuera de tiempo de Haas.

"Gracias a todos por los mensajes que he recibido ayer y hoy. Es uno de esos momentos raros en el deporte, donde siento que todos estamos en la misma página y compartimos la misma opinión sobre las reglas y regulaciones. Así pues, el jueves es un día importante para el deporte que tanto amo, y la decisión dictará si vamos en la decisión correcta para el futuro", relató.

La FIA, que está en el foco de las críticas, pretende buscar en dos días un consenso entre Haas y Alpine. Ese mismo día, Fernando Alonso comparecerá en rueda de prensa en la previa para el Gran Premio de México que se celebra durante el fin de semana.

La respuesta de Haas

Haas sigue firme en su postura. Guenther Steiner, jefe de la escudería, habló en el medio británico Autosport y reafirmó el argumento de su equipo: La FIA es la reguladora y deben ser consistentes. Si falta un espejo y la regla dice que se necesita tener dos espejos, ¿por qué después de un accidente podemos seguir con uno? Necesita tener dos", apuntó.

Steiner criticó la inconsistencia que hay a la hora de aplicar la normativa: "A veces está bien, a veces no está bien... Necesitamos encontrar una manera de hacerlo bien, de saber lo que se está haciendo y eso es lo que tratamos de averiguar. Si es consistente o no", aseguró.

Y añadió: "Trabajamos para el futuro. En nuestra opinión, es bastante simple... En las reglas dice que hay que tener dos espejos... Quiero decir... Había un espejo, cómo lo perdió, no lo sé", ha indicado.

Tiene claro que Alonso y Alpine cometieron una grave infracción: "Vimos aletear el retrovisor, deberían haber sacado bandera negra y naranja y luego salió volando. Debería ser descalificado porque no tiene equipo de seguridad. Es lo mismo que si se sube el reposacabezas, tiene que salir", concluyó.

