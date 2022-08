Hamilton, la intrahistoria de cómo tocó fondo: "Mis peores temores se hicieron realidad"

Abu Dabi, 12 de diciembre. Lewis Hamilton no olvidará nunca lo que ocurrió en ese lugar aquel día. Una controvertida decisión tras la salida de un Safety Car provocó su derrota más dolorosa, la que le privó de su octavo Mundial y convertirse en el piloto con más títulos de la historia de la Fórmula 1.

Han pasado casi ocho meses del final del Mundial de 2021, el cual se llevó el neerlandés Max Verstappen en aquella dramática última vuelta. Desde entonces, Hamilton no ha dejado de darle vueltas a lo ocurrió y hoy sigue convencido de que una serie de decisiones desacertadas fue las que le costaron el título.

Hamilton ha recordado lo de Abu Dabi en una entrevista para Vanity Fair. Desde que iba primero y Verstappen, que se acercaba, no terminaba de dar caza al inglés en las vueltas finales. Pero ocurrió el milagro... para el de Red Bull. Todo empezó cuando ocurrió el accidente de Latifi: "Mis peores temores empezaron a cobrar vida", dice el de Mercedes sobre aquel momento.

Lewis Hamilton y Max Verstappen, en el podio de Abu Dabi Reuters

Bajo el caso, con la carrera neutralizada tras el Safety Car, Hamilton le daba vueltas a todo: "Pensé, no hay forma de que me engañen. No hay forma. Eso no sucederá. Seguramente no". Estaba rozando su octavo título de la Fórmula 1 y era incapaz de pensar que en la pista se lo quitarían. Y ocurrió.

Cuando cruzó la meta detrás de Verstappen, no se lo podía creer. Estaba totalmente abatido, como reconoce en la entrevista: "Fue uno de los momentos más duros, diría yo, que he tenido en mucho, mucho tiempo", reflexiona el piloto inglés.

Su único consuelo lo encontró entre los brazos de su padre, que siempre le ha acompañado durante sus años en el Gran Circo. Lo que debía ser un día de celebración para los Hamilton, acabó en un gesto de desahogo: "Me abrazó y creo que me dijo: 'Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti'", explica. Y añade: "Tener a tu padre abrazándote de esa manera es una de las cosas más profundas que he tenido...", recuerda Lewis. Más simbólico es por su dura infancia, "especialmente porque no has crecido muchas veces teniendo eso".

El futuro

La temporada de Hamilton y Mercedes no es la que les gustaría al piloto y a la escudería para pasar página. El coche ya no es el más rápido, aunque trata de remontar pensando ya en la batalla por el título en 2023. Lewis, a sus 37 años, se sigue viendo fuerte y tiene ganas de seguir: "Todavía estoy en la misión, todavía me encanta conducir, todavía me desafía. Así que realmente no siento que tenga que dejarlo pronto".

