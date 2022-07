Fernando Alonso cumple 41 años: su deseo del tercer Mundial y el de Alpine de llevarlo a Le Mans en 2024

Fernando Alonso (Oviedo, 1981) celebra este viernes su 41 cumpleaños. Lo hace donde le gustaría, en un circuito de la Fórmula 1 -el de Hungaroring, el primero en el que ganó-, ya que eso significa que sigue en activo. Como el más veterano, tiene claro que no corre por correr sino para tener la oportunidad de levantar su tercer Mundial.

Si volvió tras un parón de dos años fue para competir por todo. Alonso está en el cenit de su segunda temporada con Alpine y, por ahora, sigue lejos de los que pelean por las victorias un Gran Premio tras otro. Ganar le incluiría en el exclusivo listado de pilotos que lo hicieron con más de 40 años, siendo nueve los que lo han conseguido en la historia.

De récords va la cosa y es que Alonso se asoma a terreno inexplorado. Nadie ha dado más vueltas que él en el Gran Circo (18.672 y subiendo) y esta temporada superará a Raikkonen como el que más Grandes Premios ha disputado (349). Además, es su 19ª temporada en la F1, empatado con Barrichello, Schumacher y Kimi como los más longevos. Para alzarse en solitario ha de seguir otro año y ahí está el quid de la cuestión.

Sigue siendo rápido

Fernando Alonso quiere seguir. Se ha hartado a decir este año que no está en la Fórmula 1 para calentar el asiento: "Son otros los que cierran la puerta a los más jóvenes", afirmaba hace unos días. El motivo no es otro que él se sigue sintiendo rápido sobre la pista y eso le da licencia a no mirar su edad en el carnet de identidad.

Otra frase de Alonso que sonó por todo el paddock en su segunda venida fue esta: "Puedo seguir pilotando durante dos, tres o cuatro años más". Eso fue a finales de 2021. Lo dejó claro. En su cabeza no hay por qué pensar en la retirada, aunque el reloj vaya en su contra ya con los 41 en su tarta de cumpleaños.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Francia Reuters

Por ahora no hay que preocuparse con el futuro de Alonso. Lo de seguir en la Fórmula 1 en 2023 está casi garantizado. La renovación con Alpine está cerca y todo hace indicar que se cerrará nada más comience el parón veraniego, tras la carrera en Hungría. Es hacia donde apuntan las señales, tanto del piloto como de la escudería francesa.

Alonso quiere concluir su obra en Alpine. Su regreso a la Fórmula 1 llegó de la mano de la antes conocida Renault, su equipo fetiche. Aterrizaba en un proyecto sin miedo a marcarse objetivos ambiciosos, aprovechándose de los grandes cambios en el Mundial -que se han ido atrasando por la pandemia-.

El Plan... de Alpine

Aunque este año este siendo decepcionante, en cuanto a la fiabilidad del Alpine, Alonso mira con optimismo al futuro mientras el A522 es cada vez más competitivo. Una llamada a la ilusión para 2023, aunque él mira más a largo plazo. Es justo este punto lo que más ha marcado el tira y afloja piloto-escudería en las negociaciones por la renovación.

Alpine quería un año y Alonso dos, por lo que probablemente se cierre en 1+1 para contentar a todos. Aunque la escudería tendría un plan para precipitar el adiós del asturiano en 2024, tal y como ha revelado el periodista Joe Saward. Citando a Laurent Rossi, CEO de la estructura gala, ese sería el año "de la retirada de Fernando Alonso de la Fórmula 1".

Fernando Alonso José Luis Cano

En Alpine quieren seguir contando con Alonso, con vistas también al proyecto en el que se trabaja para el WEC -el Mundial de Resistencia- de cara a 2024. El plan sería que Alonso saltara a la disciplina, teniendo en cuenta que ya durante su parón de la F1 se animó a probar las 24 Horas de Le Mans o el Rally Dakar, entre otras pruebas.

La duda está en saber si Alonso está dispuesto a poner fecha a su adiós definitivo de la Fórmula 1. Iría en contra de su visión de "dos, tres o cuatro años", la cual estaría aún más condicionada si se ve capaz de competir por el Mundial durante su nuevo contrato con Alpine.

¿Culebrón con Aston Martin?

Fernando Alonso se ha ganado su status en el paddock de la Fórmula 1 y es, junto con Hamilton, el que más cerca puede decir que seguirá corriendo hasta que quiera. A partir de 2023, él y el británico serán los únicos pilotos por encima de los 35 años de toda la parrilla.

Faltará Sebastian Vettel, que se retirará al final de este Mundial cumpliendo 300 Grandes Premios. Lo anunció este jueves de manera conjunto con su escudería, Aston Martin. La firma británica se queda con un asiento libre para el año que viene -el otro es para Lance Stroll- y ya han empezado los rumores con Alonso.

[Nueva guerra en Alpine entre Fernando Alonso y Ocon: entre luchar contra Mercedes o mirar al 2023]

Aunque lo de Alpine se da por hecho, hasta que no haya firma se deja abierto un resquicio a un vuelco total. Aston Martin tiene pedigrí en la F1, como Alonso, y que mejor que sustituir un campeón del mundo por otro.

Todo quedaría a expensas de un movimiento de última hora de la marca británica y que fuera capaz de convencer a Alonso. La mejor carta sería garantizarle dos años o más en la parrilla.

"Todos los equipos con asientos libres son una opción. Mi prioridad es estar con Alpine, hemos trabajado en este proyecto desde hace dos años y cada vez somos más competitivos. Mi deseo es quedarme, pero no nos hemos sentado del todo para avanzar, todo está en marcha", respondió Alonso este jueves a los rumores. ¿Habrá culebrón?

