Koundé ya habla como jugador del Barça: "El Sevilla es un gran club, pero esto es un paso más"

Jules Koundé ya es nuevo jugador del FC Barcelona. Se podría decir que todavía no es oficial, ya que resta por concluir la pertinente revisión médica y firmar los contratos. Pero la realidad es que el propio defensor galo ya habla como si estuviera a las órdenes de Xavi Hernández.

Sevilla y Barça ya han llegado a un principio de acuerdo para llevar a cabo el traspaso del jugador y Koundé por fin podrá cumplir su deseo de vestir de azulgrana. Lo ha peleado mucho y, aunque le ha costado, lo ha terminado consiguiendo. Para ello ha tenido que echar atrás su movimiento al Chelsea, el cual estaba más que avanzado.

Jules ya ha viajado a la Ciudad Condal para pasar el reconocimiento médico con su nuevo club y allí ha dejado sus primeras palabras como nuevo jugador del Barça. Se ha mostrado muy emocionado y agradecido por la oportunidad. Pero también ha tenido palabras bonitas para la que ha sido su casa estos últimos años, el Sevilla.

[Neymar, Sandro Rosell y Bartomeu, a juicio por su fichaje: peligro de cárcel y de multas millonarias]

Eso sí, tiene muy claro que su verdadero reto llega ahora, en un club grande: "Estoy muy orgulloso, agradecido e ilusionado porque llego a un club muy grande, con un equipo que también es así". La sonrisa que llevaba el francés le delataba y es que durante estos últimos días ha estado peleando de manera insistente por conseguir cerrar su fichaje por el FC Barcelona.

Las primeras palabras de @jkeey4 a su llegada a Barcelona pic.twitter.com/nLTO04HLBV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 28, 2022

En breve, podrá unirse con el resto de sus compañeros y ponerse a las órdenes de Xavi Hernández, su nuevo técnico: "Tengo muchas ganas de empezar a jugar, de unirme, encontrar a los compañeros y hacer lo máximo". Koundé ha querido despedirse del que ha sido su equipo, pero evidenciando que estos es un paso hacia delante en su carrera: "El Sevilla es un gran club, pero el Barcelona es un paso más en mi carrera en todos los niveles, sobre todo deportivos".

La labor de Xavi

El hasta ahora zaguero del equipo del Sánchez-Pizjuán ha desvelado algunas claves de su fichaje y cómo se ha gestado todo. No ha escondido que uno de los puntos importantes ha sido el mensaje que le ha transmitido su nuevo entrenador, Xavi Hernández, respecto a lo que quiere de él tanto en el campo como en el vestuario.

"Xavi tiene gran parte de culpa, he hablado varias veces con él, me ha ilusionado mucho su discurso, las conversaciones fueron muy fluidas, vemos el fútbol de la misma manera". El defensa francés de solo 23 años no ve el momento de ponerse bajo las órdenes de su nuevo director de orquesta. Tiene muy bien aprendido el discurso, pero también lo que tiene que hacer nada más llegar: "Voy a escuchar y aprender".

[Tebas: "El Barcelona va por buen camino para inscribir a los fichajes"]

Por último, Jules Koundé ha revelado una curiosidad sobre su personalidad y sobre sus aficiones. Preguntado sobre por qué celebra los goles, los pocos que consigue meter dada su posición, de una forma tan peculiar, el galo se ha abierto y ha confesado lo siguiente. "Me encanta el baloncesto y, sobre todo, Kobe Bryant. Es un homenaje para él". Así es el nuevo jugador culé.

Sigue los temas que te interesan