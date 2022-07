Carlos Sainz a la contra en Paul Ricard: cambia su motor, penalizará y tendrá que remontar en Francia

Los problemas de fiabilidad del Ferrari provocarán una nueva carrera a contracorriente para Carlos Sainz Júnior. Además, el calor de Paul Ricard no apunta a ser una buena noticia para esos motores que dejaron al español tirado en Austria. Con la unidad de potencia totalmente inservible, la única duda estribaba en cuántas partes iban a poder salvar en Ferrari para penalizar lo mínimo posible. Seguramente, serán todas.

Por el momento ya penalizará con 10 puestos en la clasificación. La FIA confirmó instantes antes de que arrancaran los primeros libres del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 que Sainz monta en esta carrera una tercera centralita de las dos disponibles. Lo normal es que Ferrari decida estrenar una nueva unidad este sábado, por lo que la penalización será aún mayor y el piloto español se verá obligado a salir desde el fondo de la plantilla.

Es hambre para este fin de semana, pero pan para el siguiente. Hay una gran diferencia entre penalizar en Francia o hacerlo el próximo fin de semana en Hungría: el trazado galo permite adelantar y, por ende, remontar. En el circuito magiar casi ni con DRS se puede. Ajeno a estas circunstancias, el de Ferrari marcó este viernes el tercer mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres, mientras que en la segunda fue primero.

¿Se ha salvado algo del Ferrari de @Carlossainz55?@marc_gene 🔊 "Se comunica lo más tarde que se pueda. Es obvio que si hay que cambiar algo, vas a escoger una pista más como Paul Ricard que como Hungría" #FranciaDAZNF1 🇫🇷 pic.twitter.com/qYbeV5cjAW — DAZN España (@DAZN_ES) July 22, 2022

Su F1-75 está mostrando ser capaz de ganar carreras en todo tipo de circunstancias, pero que aún tiene aspectos pendientes de mejorar. Uno de ellos es la respuesta en las salidas: "Hemos identificado un problema en nuestro coche que no nos permite tener el mismo rendimiento de arranque que tuvimos el año pasado y es un problema que comparto con todos los pilotos que utilizan nuestro motor". No solo el tema de la fiabilidad le hace la vida más difícil a Sainz.

El cero del español en Austria ha dinamitado por completo sus esperanzas de cara al campeonato, ya que lo ha dejado a 75 puntos del líder, Verstappen. "Reuní muchos puntos, lo que aumentó mis esperanzas. Por eso el cero llega en un momento inoportuno. Lo bueno es que, si lo aunamos todo, podemos ganar todas las carreras. El coche es superfuerte y mejora en cada carrera. Constantemente estamos encontrando tiempo por vuelta y todavía queda media temporada", sentenció antes del fin de semana.

Aparte de la fiabilidad, la situación de luchar con su compañero, Charles Leclerc, sigue abierta y no se han dado órdenes contrarias al respecto a los pilotos. "A mí no me ha llegado nada de eso", señala taxativo Carlos. "Llego cada fin de semana sabiendo que puedo luchar libremente, aunque siempre a tu compañero lo respetas más. Vengo aquí con la misma mentalidad. Cuando llegue ese momento se comunicará... espero", declaraba Sainz.

