Alpine alucina con la "magia" de Fernando Alonso: "Está de vuelta"

Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, acabó sexto este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial, y en su escudería alucinaron. Marcin Budkowski, director ejecutivo del equipo galo, daba fe así con su interrupción al asturiano cuando hablaba con la prensa en Baku: "Un poco de la magia de Fernando, ¿no?", dijo.

Budkowski analizó después lo que fue el fin de semana para el equipo y Alonso: "La carrera no empezó bien, Esteban (Ocon) tuvo que detenerse con un problema de potencia en su motor y el ritmo de carrera de Fernando no era competitivo, así que necesitamos entender las razones. En general no fue una buena tarde, pero podemos estar contentos de que los dos pilotos que han tenido problemas están bien y nos dieron mucha acción después de la resalida".

Y añadió: "Lo positivo del GP de Azerbaiyán fue la magia de Fernando para ganar cuatro posiciones y terminar sexto, lo que es una gran recompensa por el duro trabajo de todos. Está de vuelta en un estado muy competitivo y ahora tenemos que trabajar juntos para recuperar la forma en la próxima carrera en Francia".

Fernando Alonso, concentrado en el Gran Premio de Azerbaiyán Alpine F1 Team

Palabra de Alonso

Alonso lo analizaba así: "Estoy contento. Cuando se paró la carrera (tras el accidente del holandés Max Verstappen, de Red Bull, líder del Mundial) hablé con el equipo y decidimos ira por todas; pensando que si nos íbamos contra un muro y acabábamos perdiendo un punto era mala suerte; pero había que arriesgar", comentó el asturiano, de 39 años, que tras dos años ausente regresó a la categoría reina con la escudería con la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006, entonces Renault).

"Fueron dos vueltas muy divertidas, la verdad", admitió el ovetense, que ahora es undécimo en el Mundial, con 13 puntos, uno más que su compañero francés Esteban Ocon, retirado este domingo en la cuarta de las 51 vueltas que se dieron.

"Salí muy bien y el coche iba bien", comentó en Baku Alonso, después de una carrera accidentada con un final muy loco y que se resolvió, después de la bandera roja que provocó Verstappen con una re-salida cuando quedaban dos vueltas, de las cuáles una fue de formación y la otra, la que decidió la prueba. En la que el genial piloto asturiano avanzó cuatro puestos para pasar del décimo al sexto puesto final.

