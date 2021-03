Vettel, contra las cuerdas: apuestan por su salida de la Fórmula 1 para 2022 o antes

El piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), cuatro veces campeón mundial, que salió el último en el Gran Premio de Baréin del pasado domingo al haber sido sancionado por no respetar las banderas amarillas durante la primera tanda de clasificación del sábado (Q1), podría tener el tiempo contado en la Fórmula 1.

Vettel, que 'adelantó' un puesto antes del arranque de la carrera por la salida de 'Checo' Pérez desde el pit-lane, terminó la carrera 15º, siendo el penúltimo en entrar en meta por delante de Mick Schumacher y teniendo en cuenta que hubo cuatro abandonos, entre ellos el de Fernando Alonso. En contrapartida, su compañero Lance Stroll acabó 10º.

Solo ha bastado el resultado de la primera carrera del Mundial para que empiecen las dudas sobre el futuro de Vettel. Varios expilotos han hablado de él, coincidiendo en que podría pasarlo mal este año y Aston Martin cansarse de él. "Simplemente, no veo cómo va a redescubrir su magia. Creo que es un activo para el equipo en términos de experiencia, un par de manos seguras a la hora de llevar el coche a casa, pero creo que una vez que pierdes ese poco de velocidad...", ha dicho David Coulthard.

Vettel con su nuevo Aston Martin AMR21 Aston Martin F1

"Me pregunto si Seb es parte del plan de desarrollo de la marca, Aston Martin, pero también vale eso para Lance Stroll, porque si puede vencer a un cuatro veces campeón del mundo, eso se convertirá en una justificación de por qué es un campeón en potencia", dijo en Sky. "Si Stroll le hace a Seb lo que Charles Leclerc le hizo a Seb, entonces no veo cómo Vettel puede terminar la temporada", remató con dureza.

Los errores de Vettel

Ralf Schumacher, en Sky Alemania, se mostró más comedido: "La pregunta sigue siendo por qué Seb continúa cometiendo errores como ese (con Ocon). Con su experiencia, debería poder evaluar mejor situaciones como esa, por lo que tiene que preguntárselo a sí mismo. No creo que debamos preocuparnos por cómo están las cosas en Aston Martin en este momento, la relación todavía es demasiado temprana para eso. Pero podría precipitarse en algún momento después de más experiencias negativas".

Quien sí fue definitorio fue Jason Watt, en Ekstra Bladet: "Probablemente esperaba una recuperación este año, pero creo que a Vettel se le ha acabado el tiempo. Nunca volverá al nivel que tenía antes. Lamento tener que decir que no ha aportado nada en los últimos dos o tres años. Era bueno en los viejos tiempos en el Red Bull, con una gran carga, pero desde entonces ha ido en picado cuesta abajo. Comete errores estúpidos que demuestran la presión en la que está. Si me preguntas, no estará en la parrilla en 2022".

