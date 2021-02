Gene Haas no quiso patrocinar a Grosjean en la IndyCar "para ver cómo se mata"

Romain Grosjean ha sorprendido al mundo del automovilismo con su regreso a los circuitos para participar en la IndyCar. Tras su grave accidente en la Fórmula 1 con Haas F1 en Baréin, pocos apostaban por su vuelta al volante de un monoplaza y para muchos no era algo aconsejable. Eso pensaba Gene Haas, propietario de la escudería que lleva su nombre en el Gran Circo y del histórico equipo de IndyCar.

Haas ha hablado sobre el paso Grosjean de la F1 a la Indy tras su accidente. Asegura que desde el principio se desvinculó de esta decisión del piloto francés y, con una sinceridad abrumadora, explica por qué no ha querido tener nada que ver con ello. Hay que recordar que Grosjean ya ha sufrido en la categoría estadounidense un accidente en unos test.

"(Grosjean) Me preguntó si estaría dispuesto a patrocinarlo en la IndyCar, y creo que al principio estaba bastante abierto a ello. Pero después cuando chocó en Baréin, simplemente estuve muy feliz de que no se matara. Tras haber destruido el coche, no podía ser más feliz de que hubiese sobrevivido. No sé. Tiene una mujer y tres hijos y yo le dije que no podía darle dinero para ver cómo se mataba", señala Gene Haas en una entrevista para la revista Racer.

Gene Haas, en el centro, y Romain Grosjean, a la izquierda F1

Y es que Haas le recomendó a Grosjean que descansara un tiempo tras salvar su vida en noviembre: "Simplemente sentí que necesita quedarse en casa y cuidar de su familia. Se libró de una muy grande allí. Si realmente entendió lo que pasó ahí... si ese coche hubiese estado unos grados más hacia un lado o hacia otro, no habría podido salir por el hueco y habría muerto. Tuvo mucha suerte", cuenta sobre el accidente.

"El equipo (Haas) fue extremadamente afortunado. Simplemente no habría podido imaginar tener que enfrentarme a una viuda o a sus hijos. No podría hacer eso, así que dije, 'bah, quédate en casa. No puedo ayudarte más'. Grosjean es muy buen piloto. Tiene días realmente buenos cuando creo que es probablemente igual de bueno que cualquier otro piloto. Ama pilotar y es su elección. Simplemente yo no quiero ser parte de la mala elección", concluye con un mensaje contundente.

Accidente de Grosjean

Grosjean, sin haber participado en las pruebas con circuitos ovales, correrá en la IndyCar con el equipo Dale Coyne Racing. Ya ha sufrido un pequeño accidente en el que notó dolores en los brazos. "En las primeras vueltas, mis músculos no estaban muy bien calentados, pero mejoró hacia el final, lo cual es una buena señal", dijo el propio Grosjean sobre sus sensaciones.

