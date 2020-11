Fernando Alonso: las ofertas para volver a la F1 y por qué eligió Renault, al descubierto

Fernando Alonso vuelve a subirse a un Renault este miércoles. El piloto español se está llevando todo el protagonismo en la actualidad del Mundial de Fórmula 1 y sigue saliendo a la luz algunas declaraciones suyas tomadas durante el Gran Premio celebrado en Imola este pasado fin de semana. Con Sky Sports habló de su decisión de firmar con la escudería francesa de cara a su regreso al Gran Circo.

"Hablé con algunos equipos, pero Renault siempre fue la opción preferida", confiesa Fernando Alonso. Y explica el porqué: "Fueron la opción preferida por dos razones. Uno, en términos de expectativas y construir algo desde mitad de tabla hasta la cima, es muy atractivo. Y segundo porque conozco a todos en este equipo. Conozco la pasión por las carreras. Es la tercera vez que vengo aquí y sabía que aquí me sentiría como en casa".

Alonso volvió a subirse a un Renault en el filming day que celebró el equipo y, pese a que era con limitaciones, reconoce que "fue increíble". "Fue toda una experiencia", añadió. Ahora solo piensa en volver a subirse a monoplaza el mayor número de veces que sea posible.

Fernando Alonso, durante una entrevista en el circuito de Imola REUTERS

"Cuando sales del deporte durante dos años y luego conduces un coche de Fórmula 1 otra vez, todo te sorprende como la primera vez. El simulador es bueno hasta cierto punto, pero luego necesitas el esfuerzo físico del coche, las fuerzas G, el entrenamiento del cuello. Necesito tantas vueltas como sea posible", explicó.

Su regreso en 2021

De cara a su regreso en 2021 dice lo siguiente: "Honestamente, espero estar al día", dijo Alonso. "Pero soy consciente del desafío al que me enfrento en las primeras dos carreras. No solo en la velocidad, sino también en los procedimientos, los comandos del volante, cosas que son nuevas para mí y que pueden llevar algún tiempo".

Mirando al futuro, Alonso, que ha firmado por dos temporadas con Renault, momento en el que tendría 21 años, no quiere ponerse fecha para su adiós definitivo: "No creo que apunte a un resultado determinado antes de detenerme. Creo que en el automovilismo, el cronómetro te dice cuándo es el momento de parar, no la edad. Espero que el cronómetro esté de mi lado en los próximos años".

Mientras, el equipo Renault de Fórmula 1, con el que regresará el español Fernando Alonso a la categoría reina la próxima temporada, intenta contrarrestar la oposición de varias escuderías a que el asturiano pueda pilotar el monoplaza de este año en los test que se realizarán en Abu Dabi en diciembre.

