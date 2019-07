Así fue el trompo con el que Hamilton se salvó de un brutal accidente en el GP de Alemania

El Gran Premio de Alemania ha estado cargado de contratiempos y Lewis Hamilton no se ha salvado de vivir uno de ellos. El piloto británico perdió momentáneamente el control de su vehículo y dio una vuelta sobre sí mismo al completo. Afortunadamente no se golpeó contra ningún obstáculo ni contra ningún rival, logrando salir ileso del incidente, pero perdió un tiempo muy valioso que luego no pudo recuperar.

Hamilton no pudo puntuar en esta carrera, pues terminó undécimo, y fue Max Verstappen quien se hizo con el triunfo. Sebastian Vettel quedó segundo y, Daniil Kvyat, tercero, siendo los otros dos pilotos que completaron el podio. A pesar de este duro mazazo a nivel personal, Lewis sigue liderando el Mundial de Fórmula 1, pero las condiciones meteorológicas en Hockenheim han terminado por pasarle factura. De hecho, no ha sido el único afectado.

Aunque el británico consiguió acabar la carrera, otros se vieron obligados a abandonar. Los casos más destacados son los de Valtteri Bottas y Charles Leclerc, quienes se mantienen en la parte alta de la clasificación del Mundial (segundo y quinto respectivamente), pero no pudieron terminar el Gran Premio de Alemania por sus respectivos incidentes.

La lluvia desata el caos

De esta forma, la carrera estuvo plagada de contratiempos en la que la lluvia y las condiciones meteorológicas fueron las principales protagonistas. De hecho, muchos de los accidentes se produjeron en la misma curva, siendo una de las más peligrosas del circuito, lo cual se ha sumado al mal tiempo para que muchos pilotos no pudiesen seguir avanzando y perdiesen un tiempo que ha sido clave para determinar el resultado final.

