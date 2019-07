Así fue el accidente de Bottas que le dejó fuera del GP de Alemania de F1

Un contratiempo en el Gran Premio de Alemania ha hecho abandonar a Valtteri Bottas el circuito de Hockenheim. El piloto finlandés perdía el control de su coche y quedaba fuera de la pista, provocando que el Safety Car entrase en escena y que el resto de pilotos viesen frenada su progresión tras este nuevo parón.

Este accidente en concreto se produjo en la vuelta 57 en la curva 1. Bottas no conseguía rehacerse y su coche comenzó a dar vueltas sobre sí mismo, hasta terminar estrellándose con uno de los muros laterales. El finlandés aspiraba a meterse en el podio, pero el incidente llegó a escasas ocho vueltas de terminar la carrera, y no pudo volver a la pista para seguir compitiendo.

Además de Bottas, otros pilotos también sufrieron altercados que les impidieron seguir su transcurso con normalidad. El caso más destacado ha sido el de Lewis Hamilton, quien también vio cómo su coche empezaba a dar vueltas de campana sin poder controlarlo. Afortunadamente su incidente no fue a mayores, no perjudicó a ningún piloto y no sufrió ningún daño. Pudo reincorporarse a la carrera, pero el tiempo perdido no se pudo recuperar, pues quedaban pocas vueltas para el final.

Resultados de la carrera alocada

La victoria finalmente fue para Max Verstappen, mientras que Sebastian Vettel y Daniil Kvyat completaban el podio, y el español Carlos Sainz finalizó quinto. La carrera estuvo marcada por la lluvia desde el primer instante y a muchos pilotos les terminó pasando factura. La emoción y la intensidad estuvieron servidas en todo momento y los pilotos dieron a conocer sus sensaciones tras finalizar la carrera.

