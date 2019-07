McLaren abre las puertas a Fernando Alonso para volver a la Fórmula 1 con otro equipo

El futuro de Fernando Alonso está en el aire y su situación es complicada. El piloto español necesita un asiento en Fórmula 1 para 2020 y por el momento, no tiene contrato. En la alineación de pilotos organizada por McLaren, no se encuentra su nombre, por lo que escudería no contará con el asturiano, únicamente con Norris y Sainz.

De esta manera, Alonso deberá buscar y negociar con cualquier equipo de la parilla aunque las opciones para conseguir un coche ganador no son muy elevadas. Ante esta posibilidad, Zak Brown, el CEO de McLaren le ha abierto la puerta.

El expiloto estadounidense ha asegurado en una entrevista que "Fernando sigue siendo un embajador de McLaren". Además, señaló que tienen "muy buena relación con él" y hablan sobre otros programas de competición para el futuro que no están relacionados con la Fórmula 1.

Fernando Alonso durante su última temporada en McLaren

"Pero estaríamos contentos si quiere volver a la F1 para competir en otro equipo, como no tenemos sitios disponibles. Le apoyaríamos si eso es lo que quiere hacer", reconoció. No obstante, otra de las opciones más certeras es esperar hasta 2021 para regresar a la competición.

[Más información en: Fernando Alonso necesita un milagro para conseguir un asiento en Fórmula 1 la temporada 2020]