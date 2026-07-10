La Fórmula 3 pondrá a prueba el circuito de MadRing con dos jornadas de test antes del Gran Premio de España de F1

El nuevo circuito de MadRing se prepara para validar todos sus procedimientos deportivos, operativos y de seguridad en condiciones reales de competición mediante un test oficial de Fórmula 3 que tendrá lugar dos semanas antes del estreno del Gran Premio de España 2026 de F1, previsto del 11 al 13 de septiembre.

Este trazado no solo albergará los entrenamientos previos, sino que además será el escenario de un fin de semana histórico para el Campeonato FIA de Fórmula 3, que ha confirmado un formato ampliado para la última prueba de la temporada.

La actividad en pista para esta gran final presentará una agenda intensiva que arrancará el viernes por la mañana con una sesión de entrenamientos libres de 45 minutos, a la que seguirán por la tarde dos sesiones consecutivas de clasificación de 20 minutos cada una.

El sábado se disputará la carrera sprint, cuya parrilla se determinará mediante el sistema invertido basado en los resultados de la primera cronometrada, y posteriormente se celebrará la primera carrera principal, configurada con la parrilla de esa misma sesión inicial.

El cierre del fin de semana llegará el domingo por la mañana con la segunda y última carrera principal de la temporada, cuyas posiciones de salida dependerán de la segunda sesión de clasificación.

En cuanto a la normativa del evento, la pole position de cada clasificación otorgará dos puntos adicionales, mientras que las dos carreras principales distribuirán la puntuación habitual conforme al reglamento deportivo de la categoría.

Tras la confirmación del evento, Bruno Michel, CEO de FIA Fórmula 3, afirmó: "Estoy muy satisfecho de anunciar esta sesión de test de Fórmula 3 en MadRing. Serán dos días de pruebas muy valiosos para nuestros equipos y pilotos, que podrán evaluar este nuevo desafío antes de la decisiva última prueba de la temporada 2026, que se celebrará en este nuevo escenario".

"Esta temporada tendrá una conclusión bastante singular con un final reforzado que ofrecerá a equipos y pilotos una oportunidad adicional de sumar puntos tras la cancelación de la prueba de Bahréin a principios de este año", añadió el directivo.

Por su parte, Luis García Abad, Director del Gran Premio de España de F1, declaró: "Desde el primer momento tuvimos claro que queríamos llegar al Gran Premio con un circuito plenamente validado y probado".

Bandera a cuadros en una carrera de Fórmula 3 F3

"En un proyecto completamente nuevo como MadRing, era fundamental comprobar, en condiciones reales de competición, que todos los elementos relacionados con la seguridad, la operativa y el desarrollo deportivo del evento funcionaran exactamente como habíamos previsto", explicó el responsable del trazado madrileño.

García Abad concluyó destacando la sintonía entre ambas entidades: "Desde nuestras primeras conversaciones con Bruno Michel encontramos una total disposición por parte de la Fórmula 3 para hacer posibles estas jornadas de test", dijo.

"Su colaboración ha sido extraordinaria y nos permite cumplir un doble objetivo: realizar todas las comprobaciones necesarias antes del debut del Gran Premio y, al mismo tiempo, añadir un importante atractivo deportivo al incorporar una carrera adicional del campeonato cuyo desenlace se decidirá en Madrid", añadió.