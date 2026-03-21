El eco del pasado vuelve a rugir en el Jarama: la Fórmula E reabre la historia de un circuito que vuelve a cobrar vida

El 21 de marzo de 2026 será una fecha inolvidable para los nostálgicos que echaban de menos las carreras en el histórico circuito del Jarama. António Félix Da Costa ha sido el sucesor de Gilles Villeneuve, el último campeón en el circuito madrileño.

Han pasado 45 años, mucho tiempo, quizás demasiado. El carismático ruido ensordecedor de los motores de combustión han dado paso a un pequeño zumbido grave del motor y ruido de rodadura. Un melancólico recuerdo para la 'vieja escuela' y uno grato para quienes apuestan por este cambio.

No obstante, los 30.000 aficionados que han poblado las gradas este fin de semana han sido testigos de un acontecimiento histórico. La Fórmula E ya era una realidad en España.

Los sueños de Alejandro Agag, Alberto Longo y compañía por fin se habían hecho realidad después de muchos años intentándolo. Sin embargo, las cuestiones políticas habían frenado la llegada del campeonato eléctrico a nuestro país hasta ahora.

Nadie se quiso perder esta cita. El E-Prix de Madrid contó con la presencia del rey Felipe VI, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso e ilustres personalidades como Carlos Sainz o el bicampeón olímpico Saúl Craviotto.

El Español fue testigo de cómo todas las miradas estaban puestas en Cupra y en Pepe Martí, el único piloto español del campeonato eléctrico. Inmerso en su primera temporada -tan solo lleva seis carreras disputadas-, el catalán es todo un fenómeno de masas.

A sus 20 años, el joven piloto de Cupra Kiro forma parte del triángulo amoroso que ha conseguido que el regreso de una competición de automovilismo al Jarama sea una realidad. "Es el matrimonio perfecto", afirmó el 6 de febrero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en relación al vínculo de Cupra, Pepe Martí y el Jarama.

Pepe Martí takes the race lead of his home race 🇪🇸#FormulaE #CupraRavalMadridEPrix pic.twitter.com/uqQMlWiC9b — Formula E (@FIAFormulaE) March 21, 2026

Xavi Serra, jefe de equipo de Cupra Kiro, atendió en exclusiva a El Español dos horas antes de la carrera y expresó por qué este E-Prix es tan importante para el equipo desde una perspectiva que va más allá de lo deportivo.

"Es una combinación que no se ha dado nunca todavía: equipo de casa corriendo en casa con un piloto de casa, así que es una ocasión realmente especial. Es un campeonato del mundo, de los solo cinco campeonatos del mundo FIA que existen, así que se han juntado todos los astros, se han alineado y es una ocasión muy especial para el deporte y para Cupra", argumentó el catalán.

La victoria no era un objetivo realista para Pepe Martí, como tampoco lo era el podio, aun así, Madrid vio liderar (posiblemente) la mejor carrera de la temporada al catalán.

Sus opciones eran las de tirar con todo y esperar y, aunque no pudo optar a la victoria final, el atrevimiento sí le valió para entrar en la zona de puntos con la novena posición.

🏎️ ¡Pepe Martí se pone a liderar el @FIAFormulaE de Madrid!



El español activa pronto el 'modo ataque' para pasar de la 15ª plaza al momentáneo primer puesto.



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La novena posición del español supone su cuarta carrera consecutiva en los puntos en un arranque de Mundial más que brillante. Como brillante fue la carrera de Antonio Félix Da Costa (Jaguar), en la que fue su fiesta particular, casi en casa.

El portugués hizo una lectura de la carrera sublime: fue de los primeros en parar y peleó con casi todos los líderes para asegurar la primera posición. Su compañero Mitch Evans le quiso meter el coche en la última curva mientras él protestaba por radio. Al final no hubo cambio de posición.

Sí la hubo con Dan Ticktum, quien parecía tener el podio controlado para CUPRA. Desde el hospitality del equipo catalán los nervios estaban a flor de piel.

Cada adelantamiento protagonizado por el británico en las últimas vueltas se celebraba con euforia, pero el movimiento de Evans le penalizó. Werhlein, que estaba viendo la pelea desde detrás, pasó al británico en la recta de meta y se quedó con la última posición de podio.

Fue una carrera de opciones y variantes extremas donde un coche de seguridad habría hecho saltar todo por los aires. Pero no pasó. Pepe se la jugó y fue el segundo en poner el modo ataque. Lo activó antes de la parada, pasó a 10 coches y se colocó líder. La grada enloqueció, jugó su baza y trató de sacar petróleo. Fue original, hizo disfrutar y le valió para acabar en los puntos.

Y es que Pepe Martí ha conseguido dejar boquiabiertos a propios y extraños. "La capacidad de trabajo que tiene; eso ha sido el detonante que le ha llevado a entender muy rápidamente cómo se gestionan, o de qué manera se tienen que gestionar, las carreras energéticamente. El resto, como piloto, ya ha llegado muy alto tan solo teniendo 20 años, y la madurez que demuestra le va a llevar muy arriba", se deshacía en elogios Xavi Serra ante su pupilo.

Xavi Serra y Pepe Martí, durante la conferencia. Cristina Villarino

"Cada kilómetro que pone debajo de sus cinturones es un aprendizaje y va cerrando el gap hacia los de delante. Lo ha cerrado, está muy cerca de los de delante ya en carrera y la asignatura en la que tenemos que focalizarnos y apoyarle y trabajar con el equipo es más en qualifying: sacar esa vuelta única o esas dos oportunidades que tienes. Pero necesita kilómetros. El resto, el talento, la capacidad de trabajo lo tiene, así que va a llegar", cerraba el jefe de equipo de Cupra Kiro.

La combinación entre la experiencia de Dan Ticktum y la ilusión que desborda Pepe Martí hacen que Cupra sea uno de los equipos a tener en cuenta en un futuro no muy lejano. El equipo catalán, con 'cuatro años de vida' en la Fórmula E, ya es uno de los rivales a tener en cuenta para los punteros.

Los resultados conseguidos hasta el momento invitan al optimismo, aunque fuentes del equipo confiesan a este medio que esto forma parte de un proyecto y primero han de consolidarse las bases para después optar a objetivos más ilusionantes.

"Tenemos velocidad para consolidarse como uno de los equipos punteros que llevan muchos más años que nosotros. Estamos en el camino; no estamos cerca todavía, pero sí, ser un equipo que consistentemente puntuamos, nos acercamos, tenemos posibilidad de ganar carreras, de estar en el podio y terminar el año en mitad de la tabla ahora mismo, para ser nuestro cuarto año, sería algo satisfactorio", confiesan desde el equipo.

A la primera carrera de la historia de la Fórmula E en España no le faltó nada. Múltiples actividades para el confort de los aficionados cuando el modo disfrute de la competición aún no se había activado. Conciertos, correr en un simulador e incluso partidos de pádel fue el aperitivo perfecto para que los 20 pilotos que conforman la parrilla del campeonato eléctrico hicieran el resto.

La Fórmula E no ha tocado techo aún. Una doble carrera en Estados Unidos y China es el objetivo que se marca ahora una organización que no ha decepcionado ante la exigente cita del Jarama. El recuerdo de 1981 entre los adultos ahora se renueva con una nueva generación que no dejará de lado al deporte automovilístico.