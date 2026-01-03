Àlex Crivillé (55), expiloto: "Veo lógico tributar fuera de España porque no es normal que te quiten la mitad de lo que ganes"

Àlex Crivillé hizo unas declaraciones en 2017 en el programa El Suplement, de Catalunya Radio donde el campeón del mundo de 500cc en 1999 defendió que los deportistas españoles tributen fuera del Estado y llamó "burro" al que no lo hace porque "o hacen todos".

El español conoce de primera mano qué significa gestionar grandes ingresos en una carrera deportiva corta. El expiloto recordó que la etapa de máximo rendimiento "dura muy pocos años" y que, en ese contexto, "cada decisión fiscal pesa como si fuera una final de campeonato".

Desde esa experiencia, el catalán entiende que resulte "normal" que muchos deportistas trasladen su residencia fiscal a países como Mónaco, Suiza, Andorra o el Reino Unido, donde la presión fiscal sobre las rentas altas es significativamente menor.

"Es una etapa corta en tu vida y tienes que mirar por ti", resumió el que fuera uno de los grandes referentes del motociclismo español.

"Es lógico tributar fuera"

Crivillé sostiene que el sistema español penaliza en exceso a quienes más ingresan en poco tiempo. "Ojalá aquí se cambiasen las leyes y el Estado no se quedase un 50% de lo que ganas", lamenta, insistiendo en que "la fiscalidad es muy alta aquí, fatal".

Para el ex piloto, "no es normal que de cada euro que ganes te quiten la mitad; así es muy difícil planificar el futuro cuando tu carrera deportiva se puede acabar con una caída".

En esa línea, añadió que la disyuntiva no es entre patriotismo y fuga de capitales, sino entre "sentido común y ruina anticipada".

"Una cosa es sentirte español y otra es ser gilipollas; no se puede permitir que de cada euro que ganes te quiten la mitad", insiste, convencido de que el país "debería cuidar más" a sus grandes talentos deportivos.

Crivillé no se limitó a describir una tendencia, sino que la justifica abiertamente. "Es lógico tributar fuera de España", afirma sin rodeos, "porque si aquí te aplican tipos del 50% es una tontería quedarte cuando tienes alternativas legales para pagar menos y asegurar tu patrimonio".

A su juicio, fijar la residencia fiscal en otros países no es un privilegio, sino "una herramienta más" de gestión profesional: "Te asesoran, te explican cómo hacerlo bien, y tú sigues esos consejos; no lo haces por capricho, lo haces porque es lo que toca si quieres llegar bien a la retirada".

El expiloto subrayó que esta decisión no es excepcional en el deporte de motor. "Todos los deportistas lo hacen, al menos los del motor lo hacen; es lo normal", explica, citando ejemplos de pilotos que residen en Suiza, Andorra o Mónaco para optimizar su fiscalidad.

El sistema, el problema

Aunque defiende abiertamente la salida fiscal, Crivillé insistía en que la raíz del problema está en el diseño del sistema impositivo español. "Si aquí no te frieran a impuestos, nadie se plantearía irse; el problema no es el deportista que tributa fuera, el problema es un sistema que te obliga a buscar aire fuera para poder respirar", sentencia.

El ex campeón entiende que la solución pasa por "bajar la presión fiscal sobre las rentas altas vinculadas al deporte" y facilitar que los ingresos se canalicen "a través de estructuras empresariales que no supongan regalar la mitad al Estado".

Mientras no se produzca ese cambio, Crivillé cree que el fenómeno continuará. "Mientras la ley siga así, es lógico que los deportistas tributen fuera; el que no lo hace está renunciando a una parte enorme de su trabajo", concluyó.