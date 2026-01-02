Pau Navarro: "Estar en el Dakar es un lujo, pero queremos ganar. Tenemos la posibilidad y el equipo, así que vamos a por ello"

Dicen que el Rally Dakar es una carrera de veteranos. Pilotos que tras una vida de éxito en sus disciplinas deciden probar suerte en la arena del desierto. Ese fue el caso, por ejemplo, de Carlos Sainz, quien tras convertirse en leyenda de los rallys se pasó al rally raid. O de Sebastien Loeb, que todavía persigue su primer Touareg tras consagrarse como el mejor piloto de la historia de los rallys.

Sin embargo, el Rally Dakar es también la carrera de las excepciones. Y una de ellas es Pau Navarro (Llagostera, 2004), considerado ya por todos como uno de los mayores talentos en la historia de la prueba. La corta, pero intensa, vida de Pau gira en torno a esta carrera en la que se podría decir que ha crecido desde niño, ya que su primera aparición fue con solo 16 años, acompañando a su padre Santi en su propio equipo.

En aquel momento se convirtió en el piloto más joven de la historia del Dakar. Desde entonces, el gerundense ha ido dando pasos agigantados y ha quemado etapas a ritmo de récord mientras se prepara para afrontar su sexta participación a los mandos de su Taurus T3 Max. Por el camino se ha convertido en un piloto de lo más completo, ya que ha participado en el Rally Dakar en la categoría de camiones, de SSV e incluso en coches, con un T1+ de la factoría X-Raid Mini.

Sin embargo, hoy por hoy su hábitat es la categoría Challenger, donde el año pasado terminó tercero tras una increíble remontada después de iniciar el Dakar con muchos problemas. Ahora regresa con el objetivo de llevarse la general junto a su inseparable Jan Rosa, copiloto, amigo y compañero de batallas, canciones y riñas tal y como ambos cuentan a EL ESPAÑOL entre risas y bromas.

El catalán se ve con opciones y posibilidades de llevarse el título, aunque reconoce que por delante tiene una dura batalla frente a Nico Cavigliasso, a quien ve como el otro gran favorito. Ambos van sobrados de talento, pero a ilusión nadie gana a Pau y a Jan, dos niños en un mundo de hombres que se toman su profesión con tranquilidad, ahuyentando la presión mientras aguantan las 'caras largas' de los 'capos' que reinan en el universo al que han llegado para hacerse un hueco.

Además, la pareja del BBR Motorsport, que cuenta con el apoyo de la familia KH-7, son conscientes del enorme privilegio que tienen, por ello afrontan su reto con la mayor de las responsabilidades, pero sin abandonar la naturalidad con la que han ido acumulando éxitos durante todo este 2025. Después de ese sufrido podio en el Dakar ha llegado el subcampeonato en el Mundial en la categoría Challenger y su primera victoria en la élite, en el último Rally de Marruecos.

Un triunfo que confirma sus aspiraciones, su ambición y la viabilidad de su método, el de no creerse los mejores cuando ganan ni los peores cuando no les salen las cosas. Con esa premisa tomarán la salida en Yanbu el próximo 3 de enero, a donde no viajarán solos, ya que en sus maletas viajarán también las preocupaciones propias de dos chicos jóvenes y estudiantes.

Jan tiene un examen solo dos días después de volver del Dakar. Y Pau combina su vida de piloto con su nuevo trabajo y con los estudios de la carrera de programación. Por ello, ya casi no le queda tiempo para disfrutar de su otra pasión, los videojuegos. Este mundo no solo es una vía de escape para él, sino también de aprendizaje, ya que reconoce que ha utilizado el juego oficial del Dakar para practicar la navegación y para recordar cómo es eso de leer e interpretar un roadbook.

Sin embargo, en unos días, Pau se enfrentará al Dakar de verdad, con sus dunas, sus piedras y sus mil y una aventuras. Y lo hará con el objetivo de convertirse, por méritos propios, en el mejor español de la prueba, hito que ya alcanzó en 2025 al finalizar en la 19ª posición de la general total a pesar de formar parte de la categoría Challenger, superando a estrellas como Cristina Gutiérrez, Nani Roma o Carlos Sainz. Pero antes hace parada en EL ESPAÑOL para analizar cómo ha sido su camino.

Pau Navarro y Jan Rosa en una entrevista con EL ESPAÑOL. Imagen cedida / Mediagé Comunicación

Bueno Pau, sorpresa, vamos a hablar del Dakar. Eres un piloto muy joven, pero llevas ya en el Dakar desde muy niño. ¿Recuerdas tus sensaciones de aquel primer Dakar cuando empezaste en camiones? Al final es una carrera que significa mucho para ti y en la que has ido creciendo.

La verdad es que cuando tenía 16 años no me lo esperaba, ni qué iba a ser ni nada. Incluso antes de ir al Dakar mis padres me dijeron "tienes que ir, pero piensa que vas a tener que hacer algo de televisión, eh". Y yo dije “ya no quiero ir". Era diferente, te vas haciendo, y sí que es verdad que lo disfrutabas mucho y lo valorabas, pero vas haciendo Dakares y vas valorando aún más poder tener la oportunidad de correr, sabiendo que es muy complicado.​

Se tiene que ser consciente de que puede que este año sea el último que hagas, y antes no tenías esa perspectiva y ahora sí. Yo creo que el cambio es la valoración que se le da. Sí que dices que cuando eres joven lo sientes mucho más, pero ahora vamos los dos sabiendo que esto es un sueño hecho realidad y vamos a disfrutarlo al máximo.​

Se aprecia más, ¿no?​

Se aprecia mucho más.​

Compartes la familia de KH-7 con leyendas como Isidre Esteve, Laia Sanz, Jordi Juvanteny o José Luis Criado. ¿Qué te hace sentir estar al lado de personas con tanta experiencia?​

Sí, es algo bonito. Incluso en mi primer Dakar me parecía gracioso que muchas veces hacíamos el Dakar junto a Juvanteny y a Criado, que fue el año que lo hicieron los dos solos, y para mí era extraño ver a esa gente que había visto en la tele. Yo el Dakar lo he visto toda la vida, cada año con mi padre.​

En una etapa ellos pincharon y nosotros les ayudamos a cambiar la rueda porque íbamos en el mismo equipo, así que es algo muy guapo. Ahora poder competir también junto a otros pilotos buenos en mi categoría, yendo fuera de casa… Ahí Benavides, ahí Casale, que son leyendas del motor, y yo cenando con ellos y digo 'bah, estoy aquí, ¿sabes?'. Y ahora voy a competir contra él. Y lo voy a ganar. Es algo bonito y muy especial.​

Mirando un poco hacia el Dakar del año pasado, te pones a repasar la clasificación y tu nombre al final aparecía el primero entre los pilotos españoles. Ni Laia, ni Carlos, ni Isidre... ¿Qué se siente al verte ahí arriba?​

Sí, es verdad que el año pasado empezamos muy mal, con muchos problemas, y terminamos muy bien. Me dijeron que yo era el primer piloto español, claro, porque delante hay pilotos muy buenos, pero como piloto español era el que estaba más adelante y era divertido.​

Pero también son circunstancias y muchos tuvieron problemas. Se tiene que ser consciente de eso. Sí que es algo que me gustaría conseguir algún día por méritos propios. Poder ser el primer español y el primero en la general de mi categoría.

He tenido mucha suerte con mi familia, he aprendido mucho de ellos.

Bueno, pero al final el Dakar también es una carrera de gestión. Puedes correr mucho y eso no significa que vayas a ganar. Hemos visto a pilotos como Loeb ganar muchas etapas o pilotos como Seth Quintero que puede ganar casi todas las etapas de un Dakar y no llevarse la general. ¿Cómo valoras tu capacidad para tener mesura y para gestionar? Al final es una de las cosas más importantes en el Dakar porque esto no es Fórmula 1 o no es un rally de velocidad.​

Poder gestionarlo todo creo que viene ya desde el principio. He tenido mucha suerte de que mi familia, mis padres sobre todo, tenían el equipo de FN-Speed y he podido aprender mucho antes de correr. Tener esa calma me viene bien.​

Creo que he encontrado un poco el equilibrio que nos va bien a nosotros dos, y a partir de ahí espero que este año también sepamos manejar todas las situaciones, saber en qué momento arriesgar y en qué momentos tener más calma. No es solo tener más calma, sino saber identificar el ritmo que tienes que llevar.​

Un buen Dakar ha dado después un buen año 2025 en el Campeonato del Mundo. Victorias, podios... ¿Cómo valoras tu año y tu preparación para este nuevo Dakar?​

Este año ha sido divertido, como otro sueño. Hemos hecho segundos en el Mundial y en Marruecos ganamos. Es algo a valorar, de lo que estar orgullosos.​Hemos trabajado mucho para esto. En todas las etapas salíamos a disfrutar y a trabajar mucho, y creo que este año nos ha ido muy bien para el siguiente, no solo para este año, sino para todos.

Hemos tenido problemas, hemos tenido buenos momentos, y eso nos ha ayudado no solo en tema de competición, sino también en tema humano. Saber gestionar todo de manera diferente y valorar distintas situaciones. Creo que todo este año ha servido para ser mejores y esperamos que se note.​

No sé si es casualidad que te adaptes bien a Arabia, has tenido buenos resultados en Abu Dhabi, vienes de ganar en Marruecos... Parece que los países árabes y estos terrenos te van bien. ¿A qué crees que se debe?​

No sé. La verdad es que creo que soy un poco volátil, me adapto bien a las diferentes situaciones. Antes de correr en el desierto pensaba que en las dunas iba a ir bastante mal.​ Al principio perdía bastante, pero ahora en Marruecos veíamos que en las dunas recortábamos mucho tiempo sin ir empujando.

Ahora nos quitan un poco de dunas, pero es lo que hay. El año pasado en las piedras, cuando había mucha piedra, ganábamos mucho tiempo y los otros pinchaban y nosotros no. Puede que este año sea al revés, pero lo que decía antes, hay que saber qué ritmo llevar en cada terreno.

No es ir más rápido o más lento, es ir al ritmo que se tiene que ir, y gracias a la experiencia que tenemos nos viene bien. En Marruecos creo que es mi punto más débil de desierto, pero cuando lleguemos a Arabia creo que tendremos un ritmo más fuerte que en Marruecos.​

Dime una cosa que te haya gustado mucho de 2025 y una que te hubiera gustado pulir más. Te puede ayudar Jan.​

Yo creo que lo que más nos ha gustado a los dos es el feeling dentro del coche y fuera, pero sobre todo dentro. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Antes de salir íbamos cantando, en la etapa íbamos cantando, algunas riñas de Jan también… que son necesarias.​

Al final, lo que decíamos antes. La gente está supertensa en el Mundial y nosotros estamos muy tranquilos. A veces tenemos que poner un punto de atención para no desviar el foco, que es intentar ganar la carrera y aprovechar cada kilómetro.

Como punto a pulir, yo creo que necesitamos más mecánica. Somos jóvenes y tenemos poca experiencia en el desierto. Eso también es positivo porque nos mantiene alerta en cada kilómetro, pero esa inexperiencia a veces nos ha faltado.

Jan Rosa (copiloto) y Pau Navarro (piloto) durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Imagen cedida / Mediagé Comunicación

Me decíais que os lo habéis pasado bien compitiendo, pero sois unos chicos tranquilos. ¿Os han llegado a mirar, entre comillas, mal? Algo así como si no os lo tomarais en serio y la gente va supertensa...​

Al final estamos en un ambiente muy serio, se tiene que ser consciente de eso, y que haya dos críos (risas)… No es que hagamos el tonto, es nuestra personalidad, nuestra manera de entender esto. Disfrutamos. Nos lo tomamos en serio, pero divirtiéndonos porque nos gusta mucho.​

Hay gente que opina que tomárselo en serio es ir serio y no tratar bien a las personas, y ese no es nuestro rollo. Seguro que crea diferencias con alguna gente, pero bueno.​

¿Qué os parece lo que se sabe del recorrido de 2026? Sobre todo, lo más destacado es que no habrá Empty Quarter. Todo el mundo dice que eso hará que haya sorpresas, etapas de adaptarse mucho a diferentes terrenos...​

Se dice mucho que el Empty Quarter es muy difícil por las dunas, pero en Arabia hay dunas muy difíciles igualmente. Me gusta que nadie sepa nada y que toque lo que tenga que tocar.​ Nos gusta nuestra visión de tomarnos todas las etapas igual.

Sí que hay algunas que te dicen 'mira, esto es peligroso en este punto', pero hasta que no estés ahí no vas a saber lo que hay. Cuando estemos en el terreno, saber adaptarnos al momento, al tipo de terreno, a la situación de carrera; si nos han adelantado o hemos adelantado a alguien... En cada momento tendremos una reacción y toma de decisión diferente. Mucho misterio, pero sin presión.​

¿Qué objetivo te pones? ¿Ganar la categoría?​

Poder estar en el Dakar es un lujo, pero vamos a ganar. Se tiene que ser consciente de que tenemos la posibilidad, tenemos el equipo, tenemos el conjunto dentro del coche que ayuda y aporta, y creo que estamos listos para luchar por ello.​

¿A qué rivales veis más peligrosos?​

Rivales… Déjame pensar. Creo que Nico, Nico Cavigliasso, está muy fuerte, pero hay gente muy fuerte y muy rápida que en algunas etapas estará muy delante y en otras no tanto. No quiero hablar mal de la gente, pero sí que nos veo a Nico y a mí por delante del resto.​

Al final, lo que nos caracteriza como equipo es que no nos fijamos excesivamente en los otros competidores, sino que nos centramos mucho en el ritmo que debemos llevar. Eso nos ha llevado a ganar pruebas como Marruecos, donde muchos que podían optar a una buena general no lo hicieron. Nosotros no estábamos excesivamente preocupados por los demás, simplemente seguíamos nuestro ritmo.​

Terminamos algunas etapas en Marruecos décimos y decíamos 'bueno, ya llegará mañana', e hicimos así todos los días y terminamos primeros. Puede que no funcione en el Dakar, pero allí creo que tengo un punto más. Nos centramos mucho en nosotros mismos. Hay gente de muchísimo nivel, pero si hacemos un buen trabajo creo que podemos conseguir lo que queramos.

Me gustaría correr con un T1+ mañana. Pero queremos que el salto, cuando llegue, sea para competir.

​Mirando un poco al futuro, en muy poco tiempo porque tu carrera es corta todavía, has acumulado experiencias en Challenger, SSV… ¿Cuándo ves tu salto definitivo a T1+?​

Me gustaría que fuera mañana, pero es muy complicado tener la posibilidad de correr con un coche de los buenos. Queremos que el salto, cuando llegue, sea para competir de verdad.​ Para nosotros mismos lo tenemos demostrado, somos conscientes de que tenemos la capacidad para estar delante. No hablo de ganar en los primeros años en la categoría máxima, porque se tiene que aprender mucho, los coches son muy diferentes.

En el coche grande el límite no es el coche, el límite es lo que aguanta tu cuerpo, tu cabeza Y el ritmo que quieres llevar. Siempre habrá adaptación. Ahora toca demostrarle a todo el mundo que tenemos las capacidades, las cualidades y las ganas de tener un coche grande para competir, estar ahí delante y, con trabajo y mucho esfuerzo, hacer cosas muy buenas en unos años.​

Tengo entendido que otra de tus pasiones son los videojuegos. ¿Cómo es eso de aprender a pilotar o aprender a conocer el Dakar a través de un videojuego?​

Es bonito. Justo ayer estaba pensando 'voy a hacer un poco el Dakar del juego de 2017 otra vez para hacer un poco de navegación', para tener en mi cabeza lo que me tiene que ir diciendo Jan.​ Ayuda mucho. Si vas al juego del Dakar, el primero que salió es realista. Ves las notas, ves todo cómo está distribuido... Han hecho un muy buen trabajo en hacerlo real. La navegación es lo que es, siempre te mete palos por donde sea. Va bien refrescar ahora que vienen las Navidades, un día que haya fiesta de trabajo, refrescar un poco.​

Si tuvieras que quedarte con una sola cosa, ¿videojuegos o Dakar?​

No, Dakar. Dakar (risas).​

También estás estudiando programación, si no me equivoco. ¿Cómo es compaginar estudios con deporte de élite? Al final el motor requiere muchas horas.​

Sí, es complicado y encima ahora he empezado a trabajar. Mañanas trabajo, tardes estudio cuando puedo... Tengo suerte de que todo el mundo me ayuda en todos los sitios, pero sí que es complicado.​

Jan justo ha tenido ahora examen de final de máster, así que aprovechamos cada momento. Se complica, pero se tiene que ser consciente de que necesitas hacerlo, y cuando estés corriendo de verdad, cuando toda esta preparación se haya terminado y estemos realmente en la carrera, agradeces todo el apoyo de la gente de fuera.

Pau Navarro y Jan Rosa compitiendo en el desierto. Imagen cedida / Mediagé Comunicación

¿Os vais a llevar algo para estudiar a Arabia Saudí o no va a haber tiempo?​

No, no va a haber tiempo. Bueno, Jan puede que sí, tiene un examen dos días después y lo va a necesitar.​

Y además de libros, apuntes, subrayadores... ¿qué otra cosa no puede faltar en vuestra maleta? Algo que os guste tener siempre.​

Jamón, jamón, sí. Va a haber jamón. El FIFA lo probamos en Marruecos y creo que no funcionó, el ordenador no tiraba, la tarjeta gráfica no iba.​ Al final somos jóvenes y tenemos vicios de jóvenes. Nuestro tiempo libre, que es poco en las carreras, intentamos destinarlo a pasar tiempo juntos.

Una cosa que el año pasado llevé fue el cubo de Rubik. Aprendí a hacerlo entero en el Dakar. Antes solo sabía hacer dos coronas y allí aprendí a hacerlo todo. Estaba todo el Dakar haciéndolo y en el equipo todos tenían que pasar por delante de mi carpa, de la mesa donde estábamos, y me veían con el cubo de Rubik. Había caras raras (risas).​

Y la última ya para terminar. ¿Qué hoja de ruta habéis tenido antes de volar a Arabia Saudí?​

Sí. Ahora toca trabajo físico, mucho, y cuando se vayan acercando los días… Digo que todo es imprevisible, pero me voy a poner vídeos. Del Dakar sabemos por dónde vamos a pasar, de las zonas, de las ciudades, y voy a ir recopilando los años anteriores que hemos pasado por esas zonas, mirando vídeos, viendo el terreno, el tipo de piedra, el tipo de arena... Si algo ayuda, me va a ayudar para la carrera, pero normalmente es improvisación pura, nos lo vamos a encontrar allí.