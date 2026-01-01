Madrid diseña su mapa del motor: MadRing, escenario de la Fórmula 1 y el Jarama como referencia de la Fórmula E

Carlos Sainz durante la exhibición en Madrid con el Williams FW45. Europa Press

A falta de tan solo unos meses -en marzo llega la Fórmula E y en septiembre la Fórmula 1-, la ciudad de Madrid va a volver a ser el epicentro del deporte motor en España después de que Valencia y Barcelona hayan acaparado el protagonismo en las últimas décadas.

El 21 de junio de 1981 es una fecha que no caerá en el olvido para los aficionados al motorsport en España, como tampoco lo será para Gilles Villeneuve. El canadiense se llevó la victoria en la última carrera de la categoría reina del automovilismo que se celebró en el circuito del Jarama.

44 años han pasado desde que la Fórmula 1 abandonó un trazado que resucitará en apenas tres meses con la Fórmula E. De este modo, Madrid volverá a rugir con dos apuestas importantes.

El nuevo circuito urbano de MadRing, levantado en torno al recinto de IFEMA, será el escenario del regreso de la máxima categoría del automovilismo a la capital española.

Sin embargo, la apuesta madrileña no se detiene ahí puesto que los coches eléctricos se van a afianzar en el legendario trazado del Jarama.

La F1 está de vuelta

"La competición más grande vuelve a su casa, Madrid es Fórmula 1. Y lo hace a lo grande, como todo en esta región líder en España y en Europa", expresó Isabel Díaz-Ayuso en su comunicado tras hacerse oficial el regreso del 'Gran Circo' a la capital española.

El anuncio de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid en 2026 provocó un auténtico terremoto deportivo y mediático. El proyecto de 'MadRing' es una de las apuestas más ambiciosas que la capital ha hecho en materia deportiva desde los intentos de albergar los Juegos Olímpicos en 2012, 2016 y 2020.

El trazado -5,4 kilómetros- combinará un diseño urbano con zonas rápidas que atravesarán algunos de los nuevos desarrollos del norte de la capital.

Su marca distintiva será la integración arquitectónica y tecnológica: graderíos desmontables, materiales sostenibles y conectividad avanzada. Todo ello, con el objetivo de convertir el evento no solo en una carrera, sino en una experiencia.

El planteamiento urbano responde a una tendencia ya consolidada en la Fórmula 1 moderna: la búsqueda de escenarios emblemáticos capaces de ofrecer espectáculo televisivo y retorno económico. Singapur, Bakú, Miami o Las Vegas son ejemplos claros de circuitos surgidos de esa lógica.

Madrid aspira a unirse a esa lista, pero con una seña propia: una combinación de eficiencia logística -gracias a IFEMA- y tradición automovilística -heredada del Jarama-.

No obstante, MadRing -nombre comercial del circuito- no sería posible sin un respaldo institucional decidido. La Comunidad de Madrid ha defendido el proyecto este año como "un motor económico y turístico sin precedentes para la región".

La presidenta de la Comunidad de Madrid aportó datos sobre el desembarco de la categoría reina. "Generará más de 8.200 empleos y 450 millones de euros al año en ingresos", anunció.

Y es que será un contrato multianual hasta 2035, y solo Miami (2041, con un contrato recién renovado), Australia (2037) y Bahréin (2036) tienen garantizada una presencia más extensa en la Fórmula 1.

Además, el Gran Premio servirá para seguir ampliando las estrategias de la Comunidad de Madrid de cara al futuro. "Es un paso decisivo en el desarrollo de la estrategia turística, queriendo atraer a turistas de alto valor para todo el mundo, todas las economías y todos los públicos", precisó Isabel Díaz Ayuso.

El Jarama, sede de la Fórmula E

Mientras MadRing se lleva los focos por la llegada de la Fórmula 1, el histórico circuito del Jarama se prepara para resurgir como escenario de la categoría eléctrica.

La Fórmula E, el campeonato mundial de coches eléctricos promovido también por la FIA, trasladará su cita madrileña a un trazado que regresa así al calendario internacional tras años de remodelaciones.

El Jarama ha sido durante décadas símbolo del automovilismo español. Por sus curvas han pasado leyendas como Jackie Stewart con tres mundiales de la Fórmula 1, James Hunt -campeón en 1976-, Jacques Villeneuve -en 1977- o el propio Carlos Sainz padre.

Ahora, más de cuatro décadas después, será testigo de una nueva era de competición, en la que el rugido de los V12 se sustituye por el zumbido de la energía limpia.

La elección no es casual. Este trazado combina tradición y versatilidad, y con la nueva Fórmula E Gen3 -más rápida, ligera y eficiente-, los organizadores han encontrado un escenario perfecto para reinventar el espectáculo eléctrico en España.

Además, el circuito será objeto de una profunda modernización, con instalaciones energéticamente eficientes, paneles solares y sistemas de carga rápida para los monoplazas.

Que Madrid acoja al mismo tiempo la Fórmula 1 y la Fórmula E es toda una declaración de intenciones. Ambas competiciones representan dos caras de un mismo futuro donde la tradición de la velocidad convive con la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

En lo deportivo, la capital se convierte en un escaparate de atracción inédito. Y es que pocos lugares en el mundo podrán presumir de tener, en un mismo calendario, un Gran Premio de Fórmula 1 y una cita oficial de Fórmula E.

A nivel simbólico, el mensaje es potente: Madrid no renuncia al motor, pero lo redefine. Mientras la Fórmula 1 revitaliza la pasión de los aficionados tradicionales, la Fórmula E conecta con las generaciones jóvenes, más sensibilizadas con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

Los retos del proyecto

Sin embargo, el proyecto MadRing enfrenta también desafíos significativos y es que la Fórmula 1 ya cuenta con un Gran Premio en Barcelona, cuyo contrato expira en 2026.

Aunque las autoridades madrileñas insisten en que "no se trata de competir con Cataluña", la coexistencia de dos citas en España podría ser insostenible a medio plazo.

Es por ello que en este nuevo escenario, Barcelona ha encontrado una fórmula para seguir presente en el calendario aunque sin ocupar una plaza fija.

No es una solución romántica, pero sí pragmática: alternar su presencia con otros circuitos históricos para abrir espacio a nuevos destinos sin superar el techo de veinticuatro grandes premios por temporada.

Liberty Media, propietaria del campeonato, ha impuesto una lógica clara. El calendario no crecerá más, pero tampoco quiere renunciar a algunas de las plazas más icónicas de su historia.

Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la F1, ha repetido que 24 carreras es el "número correcto" a largo plazo, tanto por razones logísticas como por la salud física y mental de equipos y personal.

El problema es que, al mismo tiempo, hay más de 35 sedes interesadas en albergar un Gran Premio y al menos 11 candidaturas realistas. La ecuación solo se resuelve sacando carreras para poder meter otras nuevas.

La solución al GP de Cataluña

El Circuit de Barcelona-Catalunya tiene contrato en vigor hasta 2026 y negocia una extensión hasta 2032, pero solo para acoger la Fórmula 1 en años concretos: 2028, 2030 y 2032.

Compartirá esos huecos con Spa, que cede plazas en los años pares. La rotación permite mantener vivos a los clásicos sin bloquear la entrada de proyectos nuevos, mucho más rentables desde el punto de vista comercial.

Por lo tanto, mientras que Madrid tendrá presencia continuada Barcelona dispondrá de una participación puntual pero estable en el tiempo. Es un cambio histórico: Montmeló pierde la continuidad anual que tenía desde 1991, pero evita desaparecer del mapa.

En lo extradeportivo, el debate sobre el impacto ambiental de un evento de estas dimensiones no ha pasado desapercibido para distintos colectivos ecologistas, quienes han manifestado su preocupación por el consumo energético, el ruido y las emisiones asociadas al montaje del Gran Premio.

El horizonte del motor en Madrid se tiñe de esperanza y ambición. MadRing aspira a convertirse en un icono urbano al nivel de los circuitos más glamourosos del planeta, mientras el Jarama renace como epicentro de la revolución eléctrica.