El piloto Juan Cruz Yacopini, campeón del mundo de Bajas, en estado crítico tras sufrir un grave accidente

El piloto argentino Juan Cruz Yacopini, de 26 años y reciente campeón mundial de Bajas de la FIA, se encuentra en estado crítico tras haber sufrido un grave accidente este viernes en el dique El Carrizal, Mendoza.

El deportista permanece internado en la Clínica de Cuyo, con pronóstico reservado y asistencia respiratoria, a menos de dos semanas del inicio del Rally Dakar 2026, competición en la que iba a debutar como piloto oficial de Toyota.

El suceso ocurrió durante una jornada de descanso en el camping El Biguá, donde Yacopini disfrutaba con amigos antes de viajar a Arabia Saudí. En un intento por refrescarse del intenso calor, el piloto se arrojó al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad, impactando violentamente contra el fondo.

El golpe en la cabeza le provocó la pérdida inmediata de consciencia, quedando inerte en el agua hasta ser rescatado por sus compañeros.

La gravedad del cuadro obligó a un traslado de urgencia en vehículo particular hasta interceptar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado en la Ruta Provincial 62. Durante el trayecto hacia el Hospital Perrupato, la situación se tornó dramática: Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio que requirió maniobras de reanimación inmediatas.

Los médicos lograron estabilizarlo antes de su ingreso, donde se confirmó el diagnóstico de politraumatismo grave con shock medular.

Dada la complejidad de sus lesiones, fue derivado posteriormente a la Clínica de Cuyo en la capital provincial, donde permanece en terapia intensiva bajo estricta vigilancia.

Aunque no se han emitido partes médicos oficiales detallados, su entorno ha pedido respeto y oraciones, mientras la comunidad del automovilismo se mantiene en vilo por la salud de una de sus mayores promesas.

El accidente interrumpe abruptamente el mejor momento profesional de Yacopini. El argentino venía de una temporada histórica junto a su navegante español Dani Oliveras, logrando el título mundial de Bajas tras cinco victorias internacionales en Dubái, Jordania, Italia, España y Qatar.

Juan Cruz Yacopini, en el Rally de Marruecos 2025 AFP7 / Europa Press

Su desempeño le había valido un contrato con el equipo oficial Toyota Gazoo Racing South Africa para el Dakar 2026, el salto más importante de su carrera.

"Ser parte de este grupo de trabajo para mí es un orgullo enorme, estoy muy feliz y profundamente agradecido a Toyota Gazoo Racing South Africa por haberme fichado y darme su voto de confianza", había expresado el piloto días antes del siniestro.

Con el Dakar programado del 3 al 17 de enero, la participación de Yacopini en su sexta edición de la prueba parece descartada. El piloto, que aspiraba a mejorar su séptimo puesto de 2025, es considerado un referente del rally-raid argentino. Ahora, más allá de los títulos y las carreras, la única victoria que importa es su recuperación tras este devastador accidente que ha conmocionado al deporte motor internacional.