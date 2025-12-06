El debut de Pepe Martí en la Fórmula E pudo acabar en tragedia tras embestir a dos rivales en un gran accidente

Pepe Martí embiste a dos rivales en su estreno en la Fórmula E. Captura de redes sociales

Pepe Martí no ha tenido el debut soñado en la primera carrera de la temporada en la Fórmula E. El piloto de Cupra Kiro, en un despiste, embistió de manera fortuita a dos pilotos y dio varias vueltas de campana en su monoplaza eléctrico, aunque afortunadamente todo quedó en un susto y el catalán salió indemne del fatal accidente.

El de Sabadell, que había arrancado desde la decimocuarta posición, rodaba ya en la novena plaza tras una espectacular remontada al volante de su Cupra. A cuatro vueltas del final y con más energía disponible que los coches que llevaba delante, incluso el podio parecía una posibilidad real.

Sin embargo, una bandera amarilla lo sorprendió y no redujo la velocidad lo suficiente para evitar colisionar con los dos pilotos que le precedían: Nico Müller y António Félix da Costa, dos veteranos del campeonato.

A massive incident in São Paulo



Pepe Martí is okay and out of the car @googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/BDqwzqliAK — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025

El piloto español se vio sorprendido por la cercanía con los dos monoplazas justo antes del impacto y no pudo evitar el fuerte accidente.

El desenlace fue dramático: su coche salió despedido por encima de los otros dos, cayó de espaldas sobre el asfalto y dio dos vueltas de campana antes de detenerse.

De hecho, gracias al halo -el dispositivo de seguridad que protege la cabeza de los pilotos ante un posible impacto con el asfalto-, Pepe Martí salió ileso del vehículo, aunque aún con el miedo en el cuerpo.

Afortunadamente, Pepe Martí logró salir por su propio pie, sin lesiones graves, aunque visiblemente contrariado por el incidente.

Pepe Martí, en los test de Valencia. Cupra Kiro

Jake Dennis se convirtió este sábado en el primer piloto en ganar una carrera esta temporada saliendo desde la pole en el Gran Premio de Sao Paulo, primera cita de la temporada 2025-26 de la Fórmula E, disputada en el circuito urbano del Sambódromo de Anhembi.

La segunda posición fue para Oliver Rowland, actual campeón de la categoría, quien logró una buena remontada desde el 13° puesto de la parrilla, mientras que Nick Cassidy le dio un podio a Citroën en el debut del equipo.

Pascal Wehrlein, que logró la pole pero recibió una sanción que lo relegó al cuarto puesto para la salida, acabó cuarto por delante de Felipe Drugovich, que remontó desde el 17° puesto tras sufrir un accidente en la clasificación.

Nico Müller acabó sexto en su debut con Porsche, seguido por Max Günther, Joel Eriksson, Sébastien Buemi y Nyck de Vries, que completó el top 10.