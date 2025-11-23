Juan Carlos Cervera revela todos los secretos de organizar uno de los eventos automotor más grandes de España Montaje

El circuito del Jarama en Madrid es el primer trazado permanente de España, desde su inauguración en 1967. Juan Carlos Cervera, el director adjunto de la instalación, desvela los complejos secretos para organizar uno de los eventos automotor más grandes que celebra el espacio, como lo fue la reciente carrera de camiones que congrega a más de 20.000 personas.

¿Cuáles son los secretos de organizar un evento automotor grande en España?

La clave para organizar un evento automotor grande en España radica en una planificación minuciosa que se inicia con seis meses de antelación.

En una entrevista en el pódcast Rutas de Éxito, Juan Carlos Cervera reveló que la carrera de camiones, que en octubre de 2025 tuvo lugar la 38.ª edición del Campeonato Europeo de Camiones, convoca cerca de 25 mil personas durante el fin de semana.

Cervera compara la magnitud de la organización con la de una carrera de Fórmula 1, y destaca la labor crucial que consiste en la "búsqueda del dinero y, por lo tanto, cerrar patrocinadores y cerrar marcas que estén dispuestas a desarrollar sus hospitalities con nosotros".

"Esa es una labor muy importante", puntualiza el experto.

El director adjunto explicó que el equipo base del circuito del Jarama asciende a 75 u 80 personas (personal de oficina, mantenimiento y equipo de comida y bebida), pero para este tipo de eventos automotor se llega a sumar a más de 400 personas solamente del circuito.

Un punto de atención es la formación de los colaboradores puntuales, dado que muchos son freelance y carecen de la experiencia necesaria, lo que requiere un briefing detallado.

Juan Carlos Cervera también señaló el esfuerzo por incluir novedades cada año, para que el público disfrute de un "parque de atracciones del motor" con:

Pista de karts.

Exposiciones.

Simuladores.

Food trucks.

Una pantalla gigante, con puesta en escena en la carrera de octubre, que funciona como un camión escenario para una visualización de la carrera en 360 grados.

El Jarama: un circuito con historia y costos millonarios

El circuito del Jarama en Madrid fue el primer circuito permanente en España y se inauguró en 1967. Es una instalación antigua que abarca más de 40 hectáreas, lo que implica que las labores de mantenimiento son considerablemente onerosas.

Según la entrevista a Juan Carlos Cervera, la organización de una carrera como la de la 38.ª edición del Campeonato Europeo de Camiones "solamente en gastos supera, o sea, bajar la persiana son más de 700.000 euros".

La meta del Real Automóvil Club de España (RACE), dueña del circuito, es al menos cubrir gastos y, si es posible, obtener algún beneficio. El director adjunto mencionó que al incorporarse en 2013, el circuito del Jarama no era rentable.

Hoy, la realidad ha cambiado gracias a una estrategia que se enfoca en el mundo de los eventos, más allá de las carreras.

Actualmente, el circuito celebra más de 250 eventos anuales. Para ello, se han construido nueve salas equipadas con audiovisuales, una inversión que superó los 20 millones de euros y ya se encuentra amortizada, permitiendo que el circuito mantenga sus cuentas en números negros.