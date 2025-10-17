La discapacidad de Carlos Tatay, su nueva gran fortaleza: "Quiero volver a sentirme piloto y subir al podio en silla de ruedas"

Carlos Tatay se ha encargado de dar una de las mejores noticias a los aficionados del motorsport tras anunciar su regreso al asfalto. Dos años después de haber sufrido el accidente que le provocó una lesión medular incompleta, el valenciano ha hecho público el reto para el que se va a dedicar en los próximos años junto con Carlos Mollá.

El co-fundador de Campos Racing, quien ha trabajado a lo largo de su carrera con pilotos de la talla de Fernando Alonso, Marc Gené y Robert Kubica, trabajará para impulsar la carrera de un joven que tiene la ilusión y el convencimiento de poder escribir una de las historias más bonitas que se recuerdan en el deporte motor español.

Tras haber anunciado su regreso a la competición para el Campeonato de España de GT en 2026, Carlos Tatay y Carlos Mollá han atendido a EL ESPAÑOL para desvelar cuál es la hoja de ruta hasta intentar cumplir el objetivo del piloto, competir en las 24 Horas de Le Mans.

Carlos Tatay narra cómo fue el día que cambió su vida.

El 2 de julio de 2023, con solo 20 años y sin quererlo, Tatay se convirtió en un referente para muchos deportistas a través de un accidente. En el Europeo de Moto2 no tardó en mostrar su valía al frente de la moto y se ganó un contrato para competir en el Mundial de Moto2.

Sin embargo, en el trazado luso de Portimão se desvanecieron sus sueños de ser campeón del mundo. A una velocidad de 260 km/h se fue al suelo en la curva 1 y el diagnóstico confirmó la peor de las noticias: Carlos Tatay había sufrido una lesión medular incompleta que le obligaba a vivir una nueva vida, ahora en silla de ruedas.

Ese infortunio no le privó de seguir siendo piloto y tras salir del hospital empezó a barajar nuevas opciones. "Tenía que empezar a dejar atrás lo que había sido mi anterior vida y empezar a pensar lo que podía hacer. Una de las cosas que me llevó a competir en automovilismo es que al final compites en un deporte adaptado. Quería demostrar que me podía subir a un coche y hacerlo sin la silla de ruedas, seguir siendo piloto", manifiesta el valenciano.

De los circuitos de automovilismo pasó a los rally raid, aunque fue luego con el kart cuando recuperó las sensaciones, la emoción de pasar por encima de un piano o trazar una curva.

La influencia de Mollá

Más allá del esfuerzo, el sacrificio y el talento de Carlos Tatay, en su regreso a la competición aparece la figura de Carlos Mollá. Su bagaje en Campos Racing, la experiencia en el deporte motor y su habilidad para cerrar acuerdos con equipos y patrocinios hacen que el sueño del joven piloto esté aún más cerca de hacerse realidad.

"Me vi reflejado en Carlos porque de joven también quería competir y tuve que estudiar y trabajar para pagarme la moto. Al final por circunstancias de la vida acabé en los coches. Él ha tenido un accidente y también se ha visto obligado a cambiar de disciplina, así que pensamos en convertir a Carlos en un buen líder de opinión, un producto con retorno para que quienes nos ayuden con la financiación tengan retorno de inversión", admite el empresario.

Carlos Tatay, junto con Carlos Mollá.

La figura de Mollá es clave para que Tatay pueda relanzar su carrera deportiva. De él depende convencer a las marcas para que apuesten por el valenciano de cara a la importante inversión necesaria para competir.

"El campeonato de España de GT requiere un presupuesto anual de 250.000 euros aproximadamente para estar en un equipo con un BMW M4 GT4, que es el coche con el que queremos competir. Según se sube de categoría, aumenta el presupuesto y el retorno mediático, así que ahora estamos trabajando con muchas marcas para reunir el presupuesto y que Carlos pueda centrarse únicamente en pilotar y rendir al máximo", describe Mollá.

"El objetivo que persigo es escalar hasta llegar a Le Mans. He de volver a empezar desde Moto3, pero en coches de GT, y en un periodo entre 6 y 10 años poder llegar a ser uno de los mejores del mundo en esto", expresa ilusionado y convencido Carlos Tatay.

Sabiendo que el tema económico es el factor más complicado de asumir en este reto, Tatay no teme el regreso a la competición. De hecho, su discapacidad le ha obligado a entrenar más que el resto. Es por ello que en su deseo está "subir al podio algún día con la silla de ruedas".

A pesar de la experiencia sufrida aquel 2 de julio de 2023, el valenciano tiene una cuenta aún pendiente con Portimao que está dispuesto a saldar. "Dejé una deuda pendiente allí y volver a ese circuito sería cerrar una página y empezar una nueva etapa para disfrutar en este mundo", concluye Carlos Tatay.