Gil Membrado, el campeón de España de Rallys sin carné: "Que me comparen con Carlos Sainz me hace feliz y me mete presión"

El automovilismo español siempre se ha caracterizado por ser una incesante cantera de grandes talentos. Solo en los últimos años hemos podido ver brillar a nivel mundial a algunos ejemplos como los casos de Fernando Alonso, Carlos Sainz padre e hijo, Alex Palou, Nani Roma o Dani Sordo.

Esta lista, que podría seguir de manera casi infinita, ha incorporado durante este año a un nuevo miembro que promete darle grandes alegrías a la afición española. Se trata de Gil Membrado (Barcelona, 2007). El piloto del equipo Past Racing Asturias ha realizado un año sobresaliente en el que ha hecho historia gracias a sus cuatro victorias y a su podio en la quinta prueba.

Y es que a sus 17 años, no cumplirá los 18 hasta el próximo 25 de octubre, se ha convertido en el piloto más joven de todos los tiempos en proclamarse campeón de España de Rallys. Una hazaña que ha logrado mostrando una regularidad impropia de un piloto de su edad.

Para hacerse una idea del valor de este hito, el anterior récord de precocidad lo tenía Yeray Lemes, quien ganó el título con 22 años. Y por poner en contexto, una leyenda como Carlos Sainz no sumó su primer título nacional hasta los 26.

Sin embargo, el talento de este niño prodigio, a pesar de su juventud, lleva forjándose mucho tiempo con una preparación metódica y un camino inusual. El particular caso de Gil Membrado es el de uno de esos pocos elegidos que surgen cada muchas décadas en el motor y en el deporte.

A pesar de tener solo 17 años, cuenta ya con una dilatada experiencia, y es que para encontrar sus orígenes hay que remontarse hasta hace cuatro años. Bajo el paraguas de la Real Federación Española de Automovilismo, Gil pudo debutar con tan solo 13 años en el Campeonato de Europa de Rallys en Liepaja, Letonia.

Este es el único país junto con Estonia y Lituania que permite licencias a niños de esta edad. Por ello, en 2021 se convirtió en el piloto más joven en disputar un rally. Por aquel entonces su talento era tan irrefrenable que las autoridades y su propia familia, con su padre a la cabeza, otro enamorado del motor y de los rallys, buscaron las vías para que pudiera competir y crecer cuanto antes.

Aquello fue en 2021. Y ahora, cuatro años más tarde, Gil sigue quemando etapas a pasos agigantados, siguiendo los pasos de ídolos como Kalle Rovanperä, piloto más joven de la historia en ganar el Mundial. Sin embargo, si a alguien quiere parecerse el catalán es a uno de sus maestros.

El desbordante talento de Gil ha provocado que grandes marcas como Red Bull le apadrinen para guiar sus pasos. Pero también que la referencia absoluta en España en estos de los rallys, Carlos Sainz, se convierta en uno de sus mentores para que con sus consejos pueda forjar un camino hacia la leyenda.

Aunque todavía queda mucho para eso, el barcelonés ya ha conseguido poner la primera gran condecoración a su palmarés en la élite, ya que como niño ya había vencido en campeonatos tan prestigiosos como la FIA CrossCar Academy Trophy.

Siempre guiado por los consejos de su padre, campeón del Cataluña de rallys en diez ocasiones, Gil no pierde la sonrisa y la ilusión, como cuando daba sus primeros pasos en los cursos de Karting en la pista de Fernando Alonso. Sin embargo, ahora se bate el cobre con los más mayores, algo que no le impresiona, tal y como cuenta en esta charla con EL ESPAÑOL en la que no se guarda nada.

El piloto español Gil Membrado dentro de su coche de rallys. Red Bull Imagen cedida

Acabas de ser campeón de España, un gran éxito. ¿Qué se siente? No sé si ya te ha dado tiempo a darte cuenta de lo que has conseguido.

Bueno, yo creo que aún no lo he asimilado del todo, ¿no? Pero bueno, súper feliz y también mirando atrás viendo todo el trabajo que hemos hecho. Creo que hemos dado siempre los pasos que han tocado, que hemos seguido una muy buena línea y nos ha llevado a ganar este campeonato.

¿Estás preparado para que se empiece a hablar mucho de tu nombre?



Es una pregunta difícil. No sé si las personas estamos preparados para ello, pero yo creo que sí, no lo veo como un problema.

¿Y para que se te empiece a considerar el heredero, por ejemplo, de Carlos Sainz? Porque es habitual en España que cada vez que alguien joven destaca, acercarlo a la leyenda del mundo en el que está.

A mí me hace súper feliz que me comparen con Carlos, pero a él lo veo muy arriba. Al final es dos veces Campeón del Mundo y sí es verdad que ahora Carlos también me está ayudando un poco, me da muy buenos consejos siempre, pero que me comparen con él también da un poco de presión. Carlos es el referente número uno, no solo en España, sino en los rallys a nivel mundial.

¿Qué significa para ti la figura de Carlos? No solo a nivel de ídolo, sino también de ese apoyo que te da. Él fue campeón de España con 26 años y tú vas a mejorar mucho esa cifra, así que te pones también en ese camino.

Carlos es un pilar clave en mi carrera deportiva y es una persona muy importante. Recuerdo las primeras llamadas, incluso las de ahora, sentir muchos nervios porque también ha sido mi ídolo desde bien pequeñito.

Y además del apoyo de Carlos, también tienes el apoyo de un gigante como Red Bull. Yo creo que pocas pruebas hay mayores para confirmar tu talento y para que el resto del mundo se dé cuenta de que tienes un valor.

Para mí sobre todo es un sueño estar en la familia Red Bull, no solo es un sponsor. Es con lo que sueñan todos los atletas, algún día poder estar en la mejor casa y con la mejor marca.



Otro piloto con el que también se te está comparando mucho estos días es con Rovanperä por la similitud de caminos que habéis llevado de jóvenes, de ganar campeonatos nacionales. No sé si son un poco palabras mayores o cómo te hacen sentir a ti todas estas comparaciones.

Está claro que también son palabras mayores, igual que Carlos ha ganado también dos Mundiales hace muy poco. Yo creo que también estamos siguiendo una buena línea porque se ve reflejado también con la suya, empezando con 13 años en Letonia y saltando enseguida a un coche de rally 2 que es de las mismas características aquí en España y también en Europa. Viendo esto, también me motiva para poder seguir adelante, viendo esa línea, poder llegar a evolucionar hasta llegar a ser campeón del mundo.

Me han hecho muchas bromas por no tener carné o decirme que no aprobaré el examen. Tenemos que preparar algo con Red Bull cuando llegue.

Te quería preguntar por tu equipo, por la gente que tienes alrededor además de Carlos. ¿Qué papel juegan para ti personas como Jandrín, Daniel Alonso y todo el equipo de Past Racing?

El equipo de Past Racing Asturias, capitaneado por Daniel Alonso, me han dado esta oportunidad de subirme a un coche rally 2 y poder hacer el Campeonato de España, o sea, que se lo agradezco muchísimo a ellos. Si no, no hubiese podido.

Y también a Dani Valdés, que es quien casi me ha enseñado a conducir desde bien pequeñito, que ha estado siempre a mi lado. Es un gran hándicap cuando hacemos las notas en carretera abierta, ya que tenemos que ir tres dentro del coche. Dani Valdés conduce y yo voy en medio y Jandrín López, mi copiloto, va a la derecha apuntando las notas. Yo, al ser una carretera abierta cuando hacemos las notas, no puedo conducir.

No es muy habitual eso de ser campeón de España de rallys sin carnet de conducir. ¿Cuántas veces te han hecho ya esa broma?

Sí, sí, ya bastantes y también la de que voy a suspender el primer examen, también bastantes veces.

¿Vas a llegar al examen cuando lo hagas con el coche de rallys o te van a llevar?

Yo creo que tendríamos que preparar algo con Red Bull porque podría estar gracioso.

Háblame de tus inicios. ¿De dónde viene todo? ¿Desde muy niño has querido ser piloto de rallys o piloto en general de motor?

Me viene de familia. Mi padre corrió muchísimos años en rallys. Para él era un hobby, no era un trabajo y él me ha metido esa gasolina en las venas y también es quien me ha ayudado desde bien pequeñito, me ha marcado un buen camino a seguir y estoy súper agradecido a él.

¿Es más fácil venir de una familia que siente el motor también para ellos? Para la preocupación que siempre tienen cuando estás en carrera, cuando estás entrenando... ¿A quién le cuesta más que te dediques a esto de todo tu entorno? ¿Quién lo vive peor?

Siempre es más fácil que la familia conozca un poco el mundo. Mi padre hace muchísimos años que corre en rallys, él lo entiende perfectamente y mi madre también al estar a su lado. Mientras él corría rallys, ella también entró un poquito a este mundo. Pero yo diría que mi abuela por parte de madre es quien sufre más y quien lo entiende menos a la vez.

¿Tu sueño y tu objetivo es ser campeón del mundo de rallys?

Sí, sí. Es llegar al Mundial con un equipo oficial. Y llegar a ganarlo ya sería el máximo sueño y también el máximo objetivo.

El piloto catalán Gil Membrado con su título de campeón de España de Rallys. Red Bull Imagen cedida

¿En cuántos años te gustaría a ti estar ahí peleando?

Es muy difícil poner una fecha, un año en concreto, porque no se sabe la evolución que puede tener un piloto dentro del Mundial, pero lo que sí me gustaría es batir de nuevo el récord que ha impuesto Rovanperä.

¿Te llama alguna otra disciplina? No sé si por ejemplo ahora que hablábamos de Carlos, algo como el Dakar.

Sí, también me llama la atención. Todo lo que son cuatro ruedas y lleva un motor me gusta, pero lo veo como una etapa después de los rallys.

Ahora has batido el récord de precocidad que tenía Yeray Lemes con 22 años con muchísimo tiempo de antelación. ¿Te parece una barbaridad haber superado esto? Seguramente hace 2, 3, o 4 años no imaginarías estar donde estás ahora. ¿Cómo valoras tu evolución y en tan poco tiempo haber conseguido un éxito tan grande?

No lo imaginaba y esto sobre todo es gracias a las federaciones. Y sobre todo a la Federación Española de Automovilismo que ha abierto la puerta a jóvenes pilotos a poder conducir sin carnet y competir en rallys. Antes, la edad mínima era 18 años y después se bajó a 16.

Y cuando yo quise correr en España, abrieron una pequeña ley porque yo los cumplo a final de año, el 25 de octubre. Entonces me perdía toda una temporada entera teniendo aún 15 años, pero siendo el año que cumplía los 16. E hicieron una pequeña excepción en el reglamento, no solo para mí, sino para todos los pilotos que tuvieran 15 años, pero que en el año de los 16 ya pudieran correr.



¿Cómo te definirías a ti mismo como piloto? ¿Cuáles crees que son tus mayores virtudes?

Yo creo que soy frío dentro del coche. Aunque parezca que no es algo muy importante, hay algunos momentos tensos que quien es el más rápido es quien es también el más frío. Siempre se tiene que tener ese fuego dentro del coche, pero también esa otra parte cerebral para tomar la decisión correcta.

Empezaste muy bien el año, ganando varias carreras y has demostrado mucha regularidad durante esta temporada. Es extraño en un chico tan joven demostrar esa regularidad, ¿no? Porque no es fácil ser frío como dices con esta edad, que lo que te pide el cuerpo es ser impulsivo y dar gas. ¿De dónde te viene a ti esa frialdad? ¿Tienes algún truco o haces algo especial para trabajar esa regularidad y tranquilidad?

Es algo que llevamos trabajando muchos años, desde los 13 que empecé en los rallys, y es tener consistencia en todas las carreras. Es verdad que llegábamos aquí a Galicia invictos, ya que ganamos las cuatro pruebas del campeonato y eso hace ver que hemos hecho un buen trabajo y que hemos dado los pasos que tocaban en cada carrera.

Cuando empezaste el año, ¿cuál era tu objetivo?

Ya nos pusimos como objetivo ganar el Campeonato para coger experiencia y es lo que hemos hecho, ser regulares todo el año y pensar en el Campeonato y en los puntos.

Estoy contento de que la gente me apoye. Es algo que me motiva para seguir hacia delante y conseguir más cosas.

A medida que ibas viendo que ibas bien, ¿te preparaste de alguna manera por si en algún momento venía un fallo que rompía ese sueño de ganar el título? Porque a lo mejor es fácil emocionarse cuando te van muy bien las cosas, pero también tienes que trabajar en un segundo plano y prepararte porque no siempre va a ir todo bien y no sabes cuándo va a venir un accidente o una avería.

Lo entrené bastante con el psicólogo de la PPC, del centro de Red Bull y estuvo bien. También tuvimos suerte que todo vino de cara, pero creo que si hubiese habido algún problema también lo hubiésemos solucionado de buena manera.



¿Crees que te va a cambiar mucho la vida después de esta hazaña? ¿Estás preparado para ese shock de los medios, para que la gente te empiece a seguir mucho más, también fuera del mundo de los rallys? Porque en el deporte español siempre estamos esperando tener esos ídolos.

Sí, pero también te hace estar contento ver que la gente te apoya y te sigue, es algo que te motiva para seguir adelante y aún conseguir cosas mejores y más grandes.

¿Cuáles van a ser ahora tus siguientes pasos? ¿Qué retos tienes por delante en los próximos meses y años?

El reto y el objetivo principal es llegar al Mundial y también, si pudiese ser de la mano de un equipo oficial, pues ya sería pedir lo máximo. Soñar a lo grande.