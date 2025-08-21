Nico Abad, alto y claro sobre la patada de Rossi a Marc Márquez en 2015: “Sostengo y mantengo que no hubo patada”

El incidente ocurrió en las curvas 13-14, cuando Rossi ralentizó deliberadamente su Yamaha, miró directamente a Márquez en dos ocasiones y, según las imágenes, extendió su pierna derecha provocando el contacto con la Honda del catalán. Márquez perdió el equilibrio y se fue al suelo, mientras Rossi continuó la carrera terminando tercero.

Abad ha vuelto a insistir en que, en su opinión, la patada que ha pasado a la historia en la memoria colectiva, no existió.

"No existe una toma exacta de una patada. La única toma, de helicóptero, se ve cómo Rossi hace un movimiento brusco con la rodilla, pero no se ve una patada. Y hay que ver que Marc está tirando la moto contra Rossi", defiende.

El periodista añade que llevó la contraria a su cadena de televisión durante la retransmisión. "Me dijeron por el pinganillo que dijese que hubo patada, pero yo no lo dije, porque no vi patada".

En la entrevista, destaca el revuelo causado por el incidente y las lágrimas de Marc Márquez posteriores a la carrera. "Era una traición al deporte. Había un silencio en el circuito, como si hubiera muerto alguien. Era imposible que algo así pudiera pasar entre dos competidores del máximo nivel".

La tensión entre ambos pilotos venía acumulándose durante toda la temporada 2015. Rossi, que luchaba por su décimo título mundial contra Jorge Lorenzo, había acusado públicamente a Márquez en la rueda de prensa previa al GP de Malasia de "correr para perjudicarlo y favorecer a Lorenzo".

La polémica "patada" dividió al mundo del motociclismo. Mientras los seguidores de Rossi defendieron la maniobra como un acto defensivo ante las supuestas provocaciones de Márquez, los del español la calificaron como antideportiva.

La Dirección de Carrera sancionó a Rossi obligándolo a salir último en Valencia, la carrera decisiva del campeonato, lo que prácticamente le costó el título que finalmente ganó Lorenzo.

El episodio marcó el fin de la relación entre ambos pilotos y sigue generando controversia nueve años después, con Rossi manteniendo sus acusaciones y considerando a Márquez "el piloto más sucio" que ha visto en su carrera.

En mitad de toda esta rivalidad, Márquez y Rossi están empatados con 6 campeonatos mundiales en la categoría reina, con el español en disposición de ganar el séptimo y superar a su gran rival al final de la presente temporada.