Álex Palou amplía su leyenda y se convierte en tetracampeón de la IndyCar

Álex Palou (1 de abril de 1997, Sant Antoni de Vilamajor) ha vuelto a escribir un nuevo capítulo en la historia del automovilismo español tras haberse proclamado campeón de la IndyCar por cuarta vez, la tercera de forma consecutiva.

Al español le han sobrado dos carreras para defender un campeonato que ya ganó en 2021, 2023 y 2024. Portland se ha convertido otra vez en un escenario especial para él. Palou se ha convertido en el cuarto piloto en la historia en ganar tres títulos consecutivos de la IndyCar.

A sus 28 años, el español sumó su tercer campeonato consecutivo y el cuarto en cinco temporadas, entrando en un grupo de leyendas como Ted Horn, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti, los únicos en lograr tres títulos seguidos.

ALEX PALOU CLINCHES THE 2025 INDYCAR CHAMPIONSHIP! pic.twitter.com/SfRfEqiJ2b — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) August 10, 2025

El Portland International Raceway no es un circuito cualquiera para el español. Es, en muchos sentidos, su territorio sagrado en la IndyCar. En cuatro participaciones, ha logrado dos victorias, un segundo puesto y apenas un mal resultado en 2022.

Más significativo aún es el valor sentimental de esta pista: fue precisamente allí donde en 2023 conquistó su segundo campeonato con una carrera de antelación, convirtiéndose en el primer piloto en 16 años en asegurar el título antes de la última carrera.

Este 2025 no pudo lograr la victoria que acabó cayendo del lado de Will Power. El segundo fue Christian Lundgaard y el último puesto del cajón fue el que ocupó un Alex Palou para el que no ha peligrado el título en ningún momento debido a los problemas mecánicos de Pato O'Ward.

A DIVE BY PALOU! 😯@lundgaardoff fights back and gets back to P2. pic.twitter.com/Q5OiYBOmun — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 10, 2025

Dominio arrollador

La temporada 2025 del piloto catalán ha sido excepcional en números y regularidad. En las 15 carreras disputadas ha logado 8 victorias, 5 poles, 12 finales entre los cinco primeros y 13 top-10, liderando la estadística en casi todos los apartados.

Con 7 triunfos hasta Iowa, se unió a figuras como A.J. Foyt, Alex Zanardi, Juan Pablo Montoya y Sébastien Bourdais, y marcó la mejor cifra de victorias en una temporada desde 2007. Además, igualó a Ryan Hunter-Reay con 18 triunfos en su carrera.

El inicio de campaña fue arrollador, con cinco victorias en las seis primeras pruebas, igualando el registro histórico de A.J. Foyt en 1979.

El momento más emblemático llegó el 25 de mayo de 2025, cuando se convirtió en el primer español en ganar las 500 Millas de Indianápolis, una victoria decisiva para consolidar su liderato.

Otro punto fuerte de la temporada fue su progreso en óvalos, donde logró victorias en Iowa, superando una de sus debilidades históricas.

En Portland, Palou llegaba con 121 puntos de ventaja sobre O’Ward y solo necesitaba mantener una diferencia mínima de 108. El fallo mecánico del piloto de McLaren se lo puso en bandeja pero el español luchó por la victoria hasta las últimas vueltas.

Con dos carreras por disputarse, Palou tiene la oportunidad de igualar el récord histórico de 10 victorias en una temporada, vigente desde las campañas de A.J. Foyt (1964) y Al Unser (1970).

Su dominio recuerda al de Scott Dixon en 2006, con una combinación de velocidad, constancia y estrategia que lo ha hecho casi imbatible. Como señaló Dixon: “A veces simplemente tienes años así y todo fluye”.