Gabriel Marcelli, el discípulo de Toni Bou llamado a reinar en el trial: "Si he podido ganarle una carrera, por qué no un Mundial"

Una parte fundamental del deporte, y de la vida, es tener referentes para seguir sus pasos. Y si te dedicas al trial, es imposible no querer convertirte en el nuevo Toni Bou. Sin embargo, para eso hace falta mucho talento y dedicar muchas horas de esfuerzo y trabajo. Una receta que tiene bien aprendida Gabriel Marcelli (Pontevedra, 2000).

El sueño del piloto de O Rosal siempre había sido llegar a la élite del trial para poder luchar por un Mundial. Pero sin duda, ese anhelo pasa a otra dimensión cuando te encuentras entre los mejores del planeta disputándote los máximos trofeos contra una de las mayores leyendas de la historia del motor.

Gabriel Marcelli llegó a la máxima categoría del Mundial de TrialGP y de X-Trial en el año 2020. Y desde entonces ha ido dando pasos hacia delante en su progresión y en su madurez. Ha ido puliendo su enorme talento y ha ido añadiendo experiencia y constancia para consagrarse como uno de los mejores.

Bajo la batuta de la familia Repsol Honda HRC, el gallego ha ido derribando muros hasta que hace unos días consiguió el que hasta ahora es el mayor hito de su carrera: ganar una prueba del Mundial. Y no lo hizo de una forma cualquiera, sino privando a su compañero y mentor Toni Bou de sumar otro campeonato a su infinito palmarés.

La victoria de Gabriel Marcelli en Estados Unidos supone un antes y un después en la élite del trial y en su carrera deportiva, ya que este era un éxito que llevaba varios años persiguiendo. Sin embargo, ahora tiene la confirmación de que siguiendo este camino puede convertirse en el sucesor de Toni Bou.

El principio de un camino

Hace unos días se disputó en Estados Unidos una nueva cita del Campeonato del Mundo de Trial GP. Una fecha que estaba marcada para que la leyenda Toni Bou se coronara como vencedor de su 38º Mundial, el 19º al aire libre.

Sin embargo, en la fiesta del piloto de Piera se coló un ilustre invitado. Se trataba de Gabriel Marcelli. El joven piloto de 25 años, compañero de Bou en el equipo Repsol Honda HRC, dio la sorpresa al llevarse el triunfo en la última prueba disputada en suelo americano.

De esta forma, Toni Bou se quedó a tan solo 3 puntos de una nueva corona, la cual certificará, salvo hecatombe, en la próxima carrera. No obstante, no hubo decepción ni tristeza en el catalán por este alirón frustrado, sino alegría por la primera victoria de quien está llamado a ser su sucesor.

Un Gabriel Marcelli que se mostraba emocionado tras su primer gran éxito: "La verdad es que estoy en una nube. Al final, ya llevo unas cuantas temporadas en la máxima categoría, dando cada año un pasito adelante, cada vez más cerca, de conseguir este objetivo".

Un objetivo que se le había resistido hasta ahora: "Lo que pasa es que, por A o por B siempre se me resistía. Había estado cerca de ganar, pero nunca lo había conseguido y lograrlo aquí, en Estados Unidos, es muy especial".

El gallego guarda muy buenos recuerdos del país americano ya que en su última competición en suelo yankee en el año 2017 consiguió dos triunfos en la categoría de Trial2. "Despedir así el fin de semana, por todo lo alto, es un sueño hecho realidad".

Gabriel Marcelli en el podio de la prueba de EEUU del Mundial de Trial junto a Toni Bou. Redes Sociales

Después de varias temporadas llamando a la puerta de los más grandes, Gabriel por fin ha encontrado la llave del éxito: "Tengo un poquito más de madurez. Creo que técnicamente he dado un pequeño paso adelante, aunque quizás cuesta más avanzar en este sentido".

"Pero a nivel de madurez y de visión de carrera, de concentración, manejar la presión, supongo que he mejorado un poquito y he madurado más. El sábado, por ejemplo, cometí muchos errores evitables. Al acabar, no estaba nada contento, a pesar de terminar tercero, porque encima de la moto no me noté mal y vi que había muchos errores que podía corregir".

Y por primera vez consiguió tomar nota de esos errores para subirse a lo más alto del podio: "Sabía que el segundo día iba a ser mejor, lo tenía claro. No sabía que ganaría, pero sabía lo que iba a hacer mejor".

Gabriel explica que lo más duro ha sido lidiar con la tensión de no perder otra oportunidad: "Lo pasé un poco mal por la presión, porque ya no era la primera vez, llevaba varias pruebas que estaba muy cerca, y al final, en las últimas zonas acababa cometiendo un error".

"Cada vez que fallas y no lo consigues, que estás ahí cerca, para la siguiente vez tienes un punto extra de presión. El hecho de conseguir esta victoria también hace que me saque un peso de encima y pueda pilotar un poco más tranquilo en las próximas citas, con un punto extra de seguridad".

Marcelli había conseguido muchos éxitos en su carrera hasta ahora, como su título mundial en Trial2. Además, está acostumbrado a pelear por los máximos triunfos en el Campeonato de España. Sin embargo, como él mismo afirma, "el Mundial es el Mundial".

Toni Bou es muy buen compañero. Me ha ayudado siempre un montón. Tenemos muy buena relación y nos respetamos mucho.

Además, enfrente estaba su ídolo, quien acariciaba yo su 38º campeonato: "Esta vez tenía ese extra, no sé si es por el hecho de competir contra Toni, esa espinita clavada de no conseguir ganarle todavía en el Mundial, por lo menos del Outdoor".

Un Toni Bou que por su parte se mostró emocionado por el éxito de su 'pupilo': "La verdad es que también estaba muy contento de que yo consiguiera esta victoria. Al final, si él no gana, creo que quiere que gane yo. La verdad es que lo vi muy contento".

"Es muy buen compañero, me ha ayudado siempre un montón y le he aguado un poco la fiesta del Mundial, pero igualmente estaba muy contento de que me pudiese sacar esa espinita y que hubiese ganado mi primera prueba del Mundial. La verdad es que tenemos una muy buena relación y nos respetamos muchísimo los dos”.

No obstante, cuando llegó el momento de dejar ese buen rollo a un lado, sintió que todo se alineaba para dar su primer gran golpe encima de la mesa del trial de élite: "Sabía que sí o sí tenía que ser el día y te pones una mochila que vas cargando de presión y hace que a veces no pilotes todo lo bien que pudieras hacerlo".

Una victoria que para Gabriel tiene un claro sabor a familia: "El papel del equipo Repsol Honda HRC es súper importante. Al final, sin ellos no hubiese llegado esta victoria, está claro". Y sobre todo destaca la figura de Fuji, uno de sus grandes guías.

"El equipo ha trabajado de diez, tanto Aitor como Arnau, como Fuji; todo el mundo. Fuji, como siempre, me enseña vídeos, trazadas que han hecho otros pilotos que han pasado delante, consejos de marchas... Todo el tiempo me estuvo dando algún tipo de consejo".

Gabriel Marcelli celebrando su victoria en Estados Unidos. Redes Sociales

A pesar de este éxito, el gallego no se conforma y sabe que esta debe ser la primera de muchas más: "Tenemos un buen método de trabajo, una buena disciplina, un muy buen nivel y un equipo de diez, inmejorable".

"La moto también es súper competitiva, por lo que al final es la receta perfecta para conseguir más victorias. Obviamente, con Toni es muy difícil ganar, porque es un fuera de serie, pero no es imposible. Tenemos que seguir en la misma línea, la base creo que es muy buena".

El piloto de O Rosal confía en que esta victoria le dé ese puntito de seguridad que hasta ahora le faltaba y que tanto admira de su 'maestro': "Es lo que tiene Toni, junto con un talento exagerado, obviamente. Tiene mucha confianza en sí mismo y sabe muy bien qué tiene que hacer en cada momento o en cada zona".

"Yo todavía tengo que trabajar en eso, ganar más experiencia, ganar más en saber correr. Considero que ya hacemos un buen trabajo. Pero, obviamente, todo esto con los años se va puliendo y mejorando". Pero tras este paso, Gabriel Marcelli quiere ahora soñar en grande.

"Se puede soñar con el título; quizás todavía me falta experiencia, madurez, y especialmente está Toni ahí delante. Él tiene muchísima experiencia, sabiduría y mundiales, más que ningún otro deportista. Obviamente, eso hace que sea muy complicado ganarle".

"Pero bueno, si he conseguido ganarle en una carrera, por qué no se le puede ganar en un Mundial. Creo que si sigo puliendo detalles y avanzando técnicamente, el día de mañana claro que se puede, ya no solo luchar por ganar, sino que se puede conseguir el Mundial".