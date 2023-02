Fernando Alonso, todo un ejemplo para Oscar Piastri: "Trabajar con él me abrió los ojos"

El trabajo de Fernando Alonso es de los que deja huella. El piloto español es uno de los que más solera tiene en el mundo del motor, especialmente en la Fórmula 1. Con una carrera plagada de éxitos, todavía sigue siendo un ejemplo para los jóvenes que acababan de llegar al Gran Circo.

Uno de ellos es Oscar Piastri. El piloto australiano compartió con Fernando Alonso el último año en Alpine, pero una vez acabada la temporada cada uno decidió poner un rumbo diferente. El español se marchó a Aston Martin y oceánico se declinó por firmar con McLaren.

Pese a no compartir ya escudería, Piastri sigue guardando un gran recuerdo y admiración por Fernando Alonso. Así lo reflejo en unas declaraciones, donde recalcó el buen sabor de boca que significó estar al lado de un doble campeón del mundo. La única diferencia es que él lo hacía como piloto reserva y el español como principal.

"Creo que trabajar con Fernando durante buena parte del año pasado me abrió los ojos. Obviamente, es un piloto al que he visto correr desde que era pequeño y Lewis (Hamilton) es otro de ellos. He visto su éxito durante mi paso por categorías inferiores, va a ser muy especial correr contra estos ídolos de la infancia", reflejó en una entrevista para el portal web GPBlog.

Además, se mostró muy contento por iniciar una nueva etapa en McLaren. Allí competirá contra Lando Norris, al que quiere plantar batalla desde el inicio. "Creo quetodo el mundo tiene que tener esa confianza en sí mismo de que puede ganar, o si no está en posición de ganar, hacer lo mejor que pueda con lo que tiene", explicó. Esta será la primera temporada en el Gran Circo para Piastri y la quinta de su compañero de equipo, por lo que tendrá que exprimirse al máximo si quiere ganarle.

Oscar Piastri luciendo los colores de Alpine Europa Press

Polémica salida de Alpine

Tras hacerse oficial la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin, la incertidumbre no se apoderó de Alpine. Desde la escudería francesa tenían pensado un plan trazado para darle la oportunidad a Oscar Piastri. Sin embargo, la realidad era muy diferente y el australiano no tenía pensado seguir con ellos. Decidió apostar por McLaren en una marcha en la que tuvo que intervenir la FIA para poner calma y mediar.

"Mi salida de Alpine no creo que le añade más presión a mi debut. Para mí, los objetivos siguen siendo los mismos, no ha cambiado nada. Quizá, por la forma en la que se habló sobre mi futuro en 2022, haya muchas expectativas visto el paso que he tenido por categorías inferiores", declaró Piastri tras su salida del equipo.

