Laia Sanz, ilusionada en su segundo Dakar en coches: "El objetivo es estar entre los quince primeros"

Laia Sanz afronta en esta recta final del 2022 los últimos días antes de embarcarse en su Rally Dakar número 13. La piloto española del equipo ASTARA se encuentra ante un número tradicionalmente relacionado con la mala suerte. Sin embargo, ella confía en que sea todo lo contrario y que esta sea la edición en la que se adapte definitivamente a la prueba en la categoría de coches.

La de Corbera de Llobregat tiene a su favor el peso de la experiencia. Ha conseguido terminar los 12 Rally Dakar que ha comenzado y esta será su segunda participación en la modalidad de coches. La piloto que cuenta con el potente apoyo del grupo KH-7 volverá a compartir viaje con el 'copi' italiano Maurizio Gerini. Juntos intentarán superar el 23er puesto conseguido el año pasado.

Una posición que no solo la situó como la mejor mujer en carrera, sino que además le permitió llevarse el reconocimiento de la mejor rookie. La catalana tiene muchas ilusiones depositadas en esta prueba ya que aterriza con una versión de buggy 4x2 7.0 V8 del constructor sudafricano Century muy mejorada. En el equipo ASTARA confían en que el reto de hacer Top15 que tiene Laia es muy posible.

Ahora tiene por delante 15 etapas con más de 8.500 kilómetros de recorrido y casi 5.000 cronometrados con una segunda semana en la que será clave el paso por el temido Empty Quarter. Laia, que acumula 20 títulos mundiales en su palmarés, viene de ser tercera en la clasificación final de la Extreme-E, el campeonato de 4x4 eléctricos en el que compite junto a Carlos Sainz en el equipo Acciona. Una experiencia que estás siendo muy positiva para ella para acelerar su transición de las motos a los coches.

Laia Sanz junto a su buggy 4x2 7.0 V8 Century del equipo ASTARA para el Dakar 2023 KH-7 Mediagé Comunicación

"Afronto este Dakar con mucha más tranquilidad. La experiencia tanto del Dakar como estos dos últimos años en la Extreme-E, donde las carreras son muy intensas y te tienes que adaptar muy rápido, me hacen estar mucho más calmada. Estoy contenta de esta evolución que he tenido. Creo que he hecho una mejora muy grande y espero aprovecharla en este Dakar. Además, tanto Maurizio como yo éramos nuevos el año pasado y ahora tenemos un poco más de experiencia".

Laia valora todo el aprendizaje que está adquiriendo junto a un triple campeón de la prueba como es Carlos, para muchos el mejor piloto de rallys de la historia: "Carlos Sainz me ha ayudado muchísimo. Al empezar esta transición a las cuatro ruedas con él, los pasos están siendo mucho más cortos y, además, es un honor ser su compañera. Me está enseñando muchísimo y me está ayudando, no solo en conducción, sino en todo lo que implica este nuevo camino".

Contenta con el coche

La de Corbera de Llobregat no solo está muy contenta con su estado de forma personal, sino que lo está también con el desarrollo que ha hecho el equipo ASTARA de su Century: "Es un vehículo muy competitivo. Hemos hecho un paso adelante en cuanto a prestaciones al pasar de rueda pequeña a rueda grande, y eso nos permitirá llevar un poco más de ritmo. Es verdad que es tracción trasera y eso, habiendo hecho pocos kilómetros, creo que en alguna situación nos va a complicar un poco la vida, sobre todo en las dunas".

La catalana se muestra ambiciosa y sueña ya con un Top15 y con seguir haciendo historia en la carrera de motor más exigente del mundo: "Cuesta marcar un objetivo para este Dakar porque hay mucho nivel tanto de pilotos como de coches, pero intentaremos estar entre los quince primeros. Es complicado, pero se puede lograr. Evitar algunos errores que cometimos la pasada edición será crucial para no acarrear con dificultades añadidas".

Por último, asegura que está muy expectante de cara a las últimas etapas en ese temido desierto que podría cambiarlo todo: "Tienen que pasar muchas cosas". Y a la vez se congratula de poder estar ante un Rally Dakar más duro que en ediciones anteriores: "Creo que será un Dakar más duro, como tiene que ser. A mí me gusta que sea así, no ser tan al sprint como los últimos años".

