Cristina Gutiérrez sueña en grande en el Dakar 2023: "El objetivo es ganar"

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) se prepara para su séptimo viaje rumbo al Rally Dakar. Arabia Saudí espera y la gloria aguarda en el horizonte de la burgalesa. Red Bull se ha unido a South Racing y a Can-AM para poner en manos de la piloto española un vehículo de la categoría de los prototipos ligeros con licencia para soñar.

La deportista de la factoría de la bebida energética acumula una amplia experiencia en el rally más extremo del mundo. Ya sabe lo que es ganar una etapa e incluso subirse al podio de la clasificación absoluta en la categoría de T3. Hitos que le han convertido en una pionera en el universo del motor y del propio Dakar. Ese es uno de los calificativos que suele acompañar siempre el nombre de la piloto, por emoción, y odontóloga, por tradición.

Una vida que no le deja parar ni un minuto ya que compagina las que son las dos pasiones que le ocupan las 24 horas del día. De hecho, antes de poner rumbo a una nueva edición del rally-raid más especial del planeta, atiende a sus últimos pacientes del año. Después, pasará las Navidades en casa y pondrá rumbo al reto más ilusionante que ha tenido en su carrera. Con un Mundial de Rallys T3, varios títulos de campeona de España femenina de Rallys y un entorchado de la Extreme-E recientemente ganado junto a Sebastien Loeb destacando en su palmarés junto a otros grandes logros, ahora mira hacia lo más alto del podio del Rally Dakar.

Cristina, 'Tortu' para sus amigas y para el mundo del motor en un mote paradójico porque no va precisamente lento cuando compite, recibe a EL ESPAÑOL a pocos días de afrontar un reto mayúsculo. La competencia en la categoría de T3 es cada vez más alta, pero la española afronta esta nueva etapa tras dejar Overdrive y unirse a Can-AM y South Racing con la ambición de que este 2023 pueda llegar el ansiado Touareg.

El Dakar comenzará el próximo 31 de diciembre y se prolongará hasta el día 15 de enero cuando se habrán recorrido casi 5.000 kilómetros de pistas y dunas. Para entonces, España podría seguir haciendo historia en la prueba más dura del mundo de la mano de una ilusionada y preparada Cristina Gutiérrez que ya visualiza su gran sueño.

Cristina Gutiérrez antes de una carrera Europa Press

¿Cómo estás ahora que faltan menos de diez días para que arranque la carrera y que los primeros nervios y la tensión empiecen a aflorar?

Es verdad que queda poco tiempo y siempre tienes esos nervios porque ya llega después de todo un año esperándolo y preparándolo. Al final se siente esa sensación de ganas de ir para allá porque ahora estamos ya ultimando detalles. En mi caso cerrando las últimas consultas y citas que tenía antes de terminar el año. Pero con muchas ganas de ir para allá.

¿Cuál es el programa que tienes de aquí hasta que empiece la carrera?

Ahora estoy trabajando todavía. Tengo unos días en la clínica y pasaré las Navidades con mi familia y el 27 volamos hacia Arabia Saudí. Y luego del 27 al 31, que es cuando empieza la carrera, estaremos ya con todos los preparativos. Diseñar todas las camper, ultimar detalles del coche, hacer algún entrenamiento previo para dejar todo listo... Así que hasta esos días estaremos un poco ocupados.

Ahora que afrontas el séptimo Dakar, ¿qué hay de la Cristina que debutó en la carrera y qué ha cambiado de aquella piloto que soñaba con hacer historia?

Pues han cambiado muchas cosas. Lo primero la experiencia que tengo ahora, ya van a ser siete Dakares y eso te da unas tablas que al principio no tenía y quizás los Dakares del principio me han ayudado hoy en día a tener unos valores que me dan ese plus de madurez. Creo que todo lo que he pasado durante estos años me vale ahora para mejorar y para seguir creciendo. Incluso este Dakar probablemente tengamos muchas cosas que aprender, muchas lecciones y eso es lo bonito de este deporte que siempre se aprende algo.

¿Te imaginabas en aquel primer Dakar que te ibas a convertir en una referente, no solo por estar allí, que ya tiene un mérito, sino por ganar una etapa o por hacer podio?

Yo empecé con 25 años mi primer Dakar y en aquel momento jamás me imaginé cumplir todos los sueños que tenía y menos alcanzar lo que estoy viviendo hoy en día. Estoy en Red Bull, voy a hacer mi séptimo Dakar, el año pasado hice podio... Por mucho que lo sueñas siempre te cuesta creer lo que me está pasando ahora. Muchas veces la vida te sorprende y en mi caso me está regalando historias muy bonitas.

Retrocediendo un año hasta el Dakar del 2022, hubo una gran polémica con los famosos waypoints escondidos, ¿cómo viviste la carrera en esos momentos y cómo valoras toda esa polémica que hubo y la tensión que se generó y que se añadió a los problemas técnicos que sufriste?

El Dakar del año pasado me enseñó que aunque te vayan mal las cosas, siempre puedes terminar de una manera triunfante porque esto es muy largo y todo el mundo tiene problemas en algún momento. El año pasado sí que es verdad que la primera semana pues nos lastró muchísimo. Tuvimos muchísimos problemas técnicos y la segunda semana pues estuvimos ahí haciendo un poquito de remontada día tras día. Eso te enseña un poco la lección de no bajar los brazos aunque te vaya fatal. Era mi sexto Dakar, ya tenía experiencia, sabía cómo es la carrera, pero aún así hay momentos en que dudas y por eso esto es tan bonito porque siempre te sorprende.

Sobre la polémica de los waypoints lo vivimos con tensión obviamente porque más del 90% de los pilotos se perdieron y sabíamos que algo estaba mal. Conforme pasan los vehículos van borrando las huellas y todo se vuelve más locura y todavía se pierden más pilotos. Así que espero que este año hayan tomado nota y que este tipo de cosas no tengan prioridad ante otras que tienen que ser más importantes.

¿Has trabajado de alguna forma especial este año tus entrenamientos y tus test incorporando algo nuevo?

Siempre me ha ido bien haciendo un entrenamiento diario, tanto físico como de mentalidad y de maduración. Y lógicamente de acumular bastantes kilómetros. He rodado mucho durante este año y al final es siempre estar entrenando en un coche. Eso es súper útil. En mi caso he hecho diferentes disciplinas para ser una piloto más completa. Así que la verdad es que vengo mejor que nunca.

Cristina Gutiérrez durante un test con su nuevo T3 Red Bull Can-Am Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Este año has pasado por Abu Dhabi, Baja Aragón, Marruecos, Andalucía y sobre todo el campeonato de Extremen-E, ¿te hace eso estar en tu mejor momento?

No sé si es el mejor, pero sí que es verdad que me encuentro muy bien físicamente. Mentalmente estoy muy bien también, súper motivada porque habiendo acabado la temporada en la Extreme-E como hemos acabado, con una remontada increíble en el último momento, pues también me hace llegar con una motivación extra que siempre es bueno. No sé si será el mejor año en cuanto a preparación, pero probablemente sea uno de los mejores y tengo más ilusión que nunca y quiero disfrutar más que nunca.

¿Cómo fue esa pelea en la Extreme-E con el Rosberg X Racing Team y sobre todo esa última prueba en Uruguay en la que llegabais por detrás, pero les quitasteis el título?

Fue complicado porque es un fin de semana vital y obviamente valoras las posibilidades que tienes de ganar. En ese momento eran pocas y sabía que teníamos que darlo todo y ganar absolutamente todo. Y encima que el equipo de Rosberg tuviera un problema. No sé cómo ni por qué pasó todo, pero pasó. Incluso con el accidente que tuve durante el fin de semana imagina lo mal que lo veía. Pero es verdad que siempre queda esa llamita de esperanza y soy una persona que nunca la pierdo hasta el final. Yo hice como que no había pasado nada, salimos como si no hubiera pasado nada y Sebastien me ayudó mucho en todo eso. Al final la vida te sorprende, lo dimos todo, ganamos y ellos tuvieron los problemas que necesitábamos para poder remontar.

¿Cómo valoras tu participación durante estos años en una competición que está llamada a cambiar el mundo del motor?

Estoy muy contenta porque la Extreme-E es una competición joven, solamente tiene dos años y está creciendo muchísimo. Los países que visitamos están encantados. Además, en Sudamérica nos han tratado increíble y es un campeonato donde se tocan partes muy importantes hoy como es la sostenibilidad y el hecho de dejar huella cero allá donde vamos. La competición es un cambio que tarde o temprano teníamos que hacer. Y luego, por otra parte, está el tema de la igualdad del campeonato que obliga a tener un piloto masculino y una piloto femenina y que sus tiempos sean igual de importantes. Esto está haciendo que muchas mujeres tengamos más visibilidad y que algunos tiempos sean igual o incluso mejores que los de los hombres, con lo que se demuestra una vez más que es un deporte para todos los sexos.

¿Qué sentiste cuando os disteis cuenta de que erais campeones y que otra vez eras pionera al ser la primera española que consigue ganar esta competición?

Nada más bajar del coche no estaba confirmado todavía el campeonato, con lo cual nos costó un poco celebrarlo, porque en ese momento había que estar investigando varias penalizaciones. Pero fue increíble porque había sido un fin de semana como una montaña rusa. Entonces se mezclaban muchos sentimientos durante un periodo muy corto de tiempo. Cuando eres consciente de lo que has conseguido y de cómo lo has conseguido te llenas de motivación, de energía y de alegría. Y encima en el equipo estaban súper contentos, fue como un objetivo que teníamos y que al final se pudo cumplir porque el año pasado empatamos a puntos también en una batalla muy luchada. Nos lo merecíamos.

Cristina Gutiérrez y Sebastien Loeb celebran su victoria en la Extreme-E WOT Brand

¿Cómo valoras la oportunidad que te ha dado la Extreme-E de estar rodeada de leyendas como Sebastien Loeb o Lewis Hamilton?

Es la oportunidad de mi vida. Jamás hubiese soñado estar con quien estoy y también unir mi nombre a los de Lewis Hamilton o Sebastien Loeb. Son dos eminencias del motor. Lo estoy valorando muchísimo y estoy intentando aprovechar cada momento para absorber todo como si fuera una esponja y aprender todo lo que puedo de estas dos personas.

¿El hecho de tener una relación tan estrecha con Loeb te hace tirar un poco hacia él si te preguntan por un favorito para la categoría de coches del Dakar?

Es verdad que le tengo mucho cariño y obviamente me encantaría que ganara él. Sí que tengo amigos dentro de la categoría que también me gustaría que ganaran, pero puede ser que sí, que ahora mismo me decante por Sebastien.

¿Qué impresiones te da este Dakar que va a ser uno de los más largos de los últimos años?

Sabemos poquito de él porque no sabemos muy bien el perfil de las etapas ni nada. Pero sí que es cierto que viendo un poco por donde nos van a llevar la primera semana, tiene pinta de que va a ser un poco más rápida, más de pistas. Y la segunda semana ya nos vamos a meter de lleno en el desierto, en el Empty Quarter famoso. Seguramente haya variaciones de tiempos bastante grandes porque al ser tan largo y tan diferente en cuestión de etapas, creo que va a ser un Dakar bastante entretenido para seguir. Creo que han hecho bien.

¿Cómo afrontas la carrera con el paso del OT3 de Overdrive al nuevo Can-AM que significa tener el mejor coche del Dakar en la categoría?

Es un subidón porque bueno el OT3 es verdad que es un gran coche y ha demostrado que puede ganar etapas y que puede ganar un Dakar, pero nos faltaba un poco de fiabilidad y eso nos estaba lastrando. Yo creo que el paso que ha dado Red Bull uniéndose a South Racing y Can-AM ha sido el adecuado y sobre todo que el proyecto que tienen de ayudar a las jóvenes promesas que vienen por abajo. Eso es algo que tenemos que agradecer porque que una marca esté cambiando la vida a los jóvenes como Red Bull me la ha cambiado a mí es algo a valorar y de agradecer. Ojalá otras marcas también hicieran esto.

Antes hablábamos de la experiencia de compartir estructura con Loeb y con Hamilton. Ahora en este equipo vas a compartir cartel con Seth Quintero, con Austin Jones y con 'Chaleco' López, ¿da vértigo estar rodeada de tantas estrellas, genera presión o es todavía más estimulante?

Me produce más ambición. Es verdad que está cada vez más difícil ganar el Dakar en la categoría, pero al final cuanta más competitividad más fuerte te vas a hacer como piloto y a mí eso me motiva mucho. También aprendo muchísimo de ellos. Ya hemos compartido carrera y sé cómo corren y lo buenos que son unos pilotos que tienen perfiles bastante diferentes. Con quien más me puedo identificar es con 'Chaleco'. Vamos a ir viendo porque el Dakar siempre guarda sorpresas y este no será menos.

¿Qué esperas de la recuperación del tándem Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno Huete?

Tenemos mucha complicidad dentro del coche. Tenía ganas de volver a hablar en español que es mi lengua materna. Para momentos sencillos es fácil entender el inglés, pero sí que es verdad que cuando hay momentos de tensión y que necesitas entender rápido algo, pues el que alguien hable tu lengua materna ayuda. Y en este caso además se añade que es mi amigo. Eso es un extra bastante importante que nos va a beneficiar

Una fácil, ¿el objetivo es ganar el Dakar?

Es fácil y difícil, pero sí. Es un sí rotundo y seguro que lo vamos a intentar hasta el final.

Y si no se pudiera ganar, dado que has demostrado que una de tus mayores virtudes en carrera es la regularidad, ¿firmarías mejorar el tercer puesto del año pasado o preferirías ganar una o varias etapas?

Yo soy de las antiguas y soy dakariana pura así que me quedo con la clasificación final.

Entonces preferirías un segundo, ¿no?

Sí, yo creo que sí.

¿Piensas a largo plazo en el reto de participar en el Dakar en la categoría de los T1?

Claro, siempre lo pienso porque el objetivo de todo piloto es llegar a la categoría reina. Es verdad que ahora mismo no tengo prisa por el cambio porque estoy demostrando cosas importantes en T3. Esta es una categoría que nos está lanzando un poco más a ese grupo de pilotos selectos así que no tengo prisa, pero sí que es verdad que en un futuro sí me gustaría estar.

