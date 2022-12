Alpine quiere evitar otra guerra interna y avisa a Gasly y a Ocon: "Muchos piensan que son niños"

Alpine quiere evitar repetir otro desastre como el vivido durante el 2022. En la escudería francesa cumplieron el objetivo de quedar cuartos en la clasificación de Constructores. Sin embargo, pudieron haberlo hecho con mucho más margen y no apurando hasta las últimas dos carreras en su batalla contra McLaren.

Llegar hasta la tercera plaza de Mercedes no era una opción real, pero sí podrían haber terminado mucho más de lo que lo han hecho, ya que los alemanes pasaron de ser un equipo en depresión a incluso pelear con Ferrari el subcampeonato. Mientras los de Toto Wolff crecían, en Alpine hundían a su mayor garantía de puntos, Fernando Alonso.

Unas veces por decisiones controvertidas de la FIA. Otras por averías de su endeble A522. Y otras por las arremetidas inconscientes de un Esteban Ocon que no ha sabido luchar contra un compañero de equipo como se evidenció en varias carreras del año provocando una gran pérdida de puntos tanto para él como para Fernando Alonso.

[El inesperado ataque de Ocon a Fernando Alonso: "El 98% del trabajo recayó en mí y el 2% en él"]

Por esta cuestión, Alpine no quiere repetir los mismos errores que en el 2022 y ya ha advertido a sus dos pilotos, Ocon y Gasly, para que empiecen a mentalizarse de que tienen que comportarse en pro de la escudería y no pensando en sus intereses personales: "La Fórmula 1 es un deporte de alto nivel y en el momento de máxima tensión, siempre habrá reacciones. Lo más importante es no penalizar al equipo en términos de rendimiento. Como ya les dije a Fernando y Esteban este año, les dejaremos correr hasta que se pasen de la raya, como fue en Brasil. En ese momento, se lo íbamos a hacer saber".

Winter jackets ✅

Coffee in hand ✅

Catch up with Enstone ✅



...2023 excitement ✅✅✅😏#Alpine pic.twitter.com/YrSOZdIxFS — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 12, 2022

Así de duro se ha mostrado Laurent Rossi, director ejecutivo de Alpine, en una entrevista concedida a L'Équipe en el que ha analizado la nueva composición de su equipo. En la escudería francesa saben que el cambio para este 2023 es grande, ya que pasarán de tener al piloto más experimentado de la Fórmula 1 a tener en el garaje a dos corredores jóvenes y con más ambición que calma.

[Aston Martin resalta las virtudes de Alonso: "Lo que nos fascina es ese deseo de ganar"]

No más guerras

Por ello, Rossi advierte que no pueden comportarse como niños, sino como los dos corredores maduros que ya dicen ser: "Si surgen problemas entre Esteban y Pierre, los dos tendrán todas las de perder, ya que todos esperan que pase algo así y muchos piensan incluso que son niños aún. Deben demostrar que se han transformado en líderes maduros. Cuando acaben sus contratos, ya tendrán casi 30 años y deben ser conscientes de que han crecido durante este tiempo".

Para finalizar, el director ejecutivo de Alpine asegura que no habrá piloto uno y piloto dos, sino que los dos deberán colaborar para ayudar al que esté delante y así sumar el mayor número de puntos para el equipo. Y así deberá ser, al menos, hasta que tengan opciones reales de luchar por el campeonato y uno se acerque más a ese reto.

[Aston Martin sigue "fascinado" con Alonso: "Es injusto juzgarle por sus victorias y podios"]

"No habrá ninguna jerarquía antes de que empiece la temporada. Si se establece un patrón claro, podemos decidir en favor de uno con la contribución en el desarrollo. Si están en igualdad de condiciones, no priorizaremos a nadie, los dos tienen un nivel bastante similar. El día en el que luchemos por títulos quizá sí que lo hagamos".

Sigue los temas que te interesan