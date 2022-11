Fernando Alonso: "Ganar el título me motiva cada día, sigo pensando que el tercer Mundial es posible"

Fernando Alonso está a solo un Gran Premio de cerrar un capítulo muy importante en su carrera profesional. Solo le queda una carrera para despedirse de Alpine, la que se celebrará este fin de semana en Abu Dhabi y en la que quedan pocas cosas en juego. El título de Verstappen está decidido. El de Red Bull también. Y Alpine tiene casi ganada la batalla a McLaren por ser cuartos en el Campeonato de Constructores.

Ese ha sido el último servicio del asturiano a la casa que le convirtió en estrella gracias a sus dos títulos mundiales de Fórmula 1 en 2005 y 2006. Aunque intentará hacer justicia y quedar por delante de Esteban Ocon en la clasificación de pilotos en una temporada en la que ha perdido multitud de puntos por malas decisiones de la escudería y también por averías o sanciones.

A pesar de que ese último pequeño reto está en el aire, Alonso no puede evitar mirar ya hacia el 2023 y pensar en Aston Martin. Pero sobre todo, en su carrera profesional y en los objetivos que todavía le mantienen en activo y con ambición para seguir compitiendo al más alto nivel. El 2022, a título individual, ha sido uno de los mejores años de su carrera. Por ello, sale reforzado y con la ilusión intacta de pensar en ese anhelado tercer trofeo.

"Ganar el título es lo que me motiva cada día. Sigo pensando que el tercer Mundial será posible en algún momento. Puede que no el año que viene, pero quién sabe en el futuro. Además en el proyecto de Aston Martin hay muchas cosas que me atraen. Puedo construir un equipo, no desde cero porque ya están asentados". Así lo transmitía en declaraciones recogidas por el diario As desde Abu Dhabi.

Alonso se sincera y afirma que su continuidad en la F1 la marcará su propio nivel y no lo que la gente le pueda pedir desde fuera: "No seguiré si no siento que podemos tener una oportunidad, sea del uno o del diez por ciento. Sigo porque creo que tendremos una oportunidad. Cerrar la desventaja que tiene Aston Martin ahora para el año que viene no es realista. Pero hay que trabajar mejor que el resto, en este entorno tan competitivo, para ser campeón necesitas hacer algo especial y yo estoy preparado para hacer algo especial".

Continuar en Aston Martin

Además, el corredor asturiano afirma que espera que Aston Martin pueda llegar a lo más alto aunque él ya no esté en la parrilla, pero sí formando parte del staff: "Después de este año confían progresar en las próximas temporadas y tienen mucha gente nueva, mucho talento, una nueva fábrica. Podemos construir algo juntos y ser campeones del mundo algún día. No sé si seré piloto ese año en el equipo, pero si no espero seguir siendo parte de alguna manera para sentirme también parte de ese campeonato".

Por último, ha hablado abiertamente de su nivel como piloto y de sus puntos fuertes: "Donde yo hago diferencias es en momentos cruciales de la carrera, tomar decisiones, pensar en la estrategia durante la carrera. Todos tenemos talento para pilotar rápido, pero es cuestión de cabeza. Me lo tomaré año a año. En 2021 no estaba al cien por cien. Si hago dos años como aquel, aunque desde fuera se vea bien si yo dentro no lo siento así, no estoy contento, puede que pare".

"Este año, estoy orgulloso y continuaría independientemente del resultado porque sé lo que puedo darle al equipo. Seguro, dos o tres años. Todavía no lo sé, es difícil pensarlo porque estoy centrado en pilotar. Sé que algún día dejaré de pilotar y tendré cerca de 25 años de experiencia en el automovilismo, así que seré muy útil para cualquier equipo. Espero que sea Aston Martin".

