La advertencia a Fernando Alonso por la peligrosidad de Lance Stroll tras sus piques con Esteban Ocon

Fernando Alonso y su remontada siguen copando la actualidad de la Fórmula 1. El piloto asturiano tuvo que hacer frente a la sanción de la FIA por su toque con Esteban Ocon y a un error de Alpine en una parada para cambiar neumáticos. Pero consiguió remontar desde la posición 17 hasta el quinto llegando a aguantar el tirón de un doble campeón del mundo como Max Verstappen y consiguiendo adelantar a su compañero 'Checo' Pérez.

Por el camino también se las vio con Esteban Ocon, con quien tuvo sus más y sus menos en la carrera al sprint del sábado. Sus dos piques terminaron arruinando la carrera de ambos. Fernando Alonso cargó contra él nada más terminar una prueba que había quedado marcada por los errores del piloto francés.

Cuando ambos se encontraron en la prueba del domingo, Alpine pidió a Ocon que dejara pasar a Fernando porque tenía unos neumáticos mucho más jóvenes. Este no lo hizo, pero Alonso pudo adelantarle sin dificultad alguna. Este enfrentamiento recordó y mucho al que también tuvieron Lance Stroll y Sebastian Vettel. El piloto canadiense cerró al alemán de forma ilegal en una recta hasta llevarlo a la hierba y casi obligarle a impactar contra el muro.

No es la primera vez que Stroll protagoniza una actuación así. Precisamente ya tuvo un duelo muy tenso con Fernando Alonso en Austin, a quien echó de la pista como hizo con Vettel. Por las dos maniobras fue sancionado. Un compatriota de Stroll como es Jacques Villeneuve, campeón del mundo en el año 1996, ha mandado un aviso al español advirtiéndole de que si con Ocon ha tenido problemas, que se prepare para lo que le viene.

Lance Stroll persigue a Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil Europa Press

"Estoy alterado con Stroll y el sistema de puntos de la FIA. Verstappen recibió cinco segundos de penalización, cuando no le había dejado espacio Hamilton. Fue agresivo por ambas partes, un incidente de carrera bajo mi punto de vista. Pero Stroll recibió diez segundos por una maniobra que pone en peligro una vida".

El peligro de Stroll

Villeneuve, a pesar de ser canadiense también como Stroll, no barre para su patria y ataca al de Aston Martin al que considera un peligro público carrera tras carrera: "El modo en el que se mueve y bloquea no debería estar permitido. Eso no son carreras. Lo hizo en Austin, en México fue agresivo con Gasly y ahora esto. La FIA no castiga esto con suficiente dureza, ni siquiera en las competiciones de júniors, y por eso sigue pasando".

El campeón del año 1996 asegura que Stroll está teniendo suerte de medirse a un Vettel que está demasiado tranquilo, pero que en sus duelos con Fernando Alonso seguro que tendrá mucha más tensión: "Sebastian Vettel, su compañero y víctima de este incidente, es un auténtico caballero, pero no creo que Fernando Alonso esté tan tranquilo el año que viene". Una clara advertencia para el bicampeón asturiano.

Por su parte, Vettel quiso quitar hierro al asunto tras el incidente provocado por el hijo del dueño de la escudería, Lance Stroll: "Quizá todo fue sólo un malentendido. Por supuesto que estuvo muy cerca con Lance, pero, realmente, son sólo unas décimas de segundo y desde el 'cockpit' se ve mucho menos que con las cámaras. Yo quería ir por dentro, pero entonces la distancia se redujo".

