Fernando Alonso, una vida en la Fórmula 1 que le ha dado más de 450 millones: así ha invertido su fortuna

Fernando Alonso acaba de dar un nuevo paso en su carrera deportiva. Técnicamente este no llegará hasta el 2023, pero es imposible no hablar ya de ello. Se trata de su fichaje por Aston Martin. Un movimiento hacia la casa de Silverstone que genera dudas en lo deportivo, pero no en lo económico.

El equipo de Lawrence Stroll, padre del piloto Lance Stroll, se sitúa a la cola de la parrilla de la Fórmula 1 actual, vagando entre el sexto y el noveno puesto, peleando con Alfa Romeo, Haas y Alpha Tauri y solo por encima de Williams. Sin embargo, hasta los farolillos rojos nadan en dinero en uno de los deportes más especiales del mundo. Un espectáculo en el que todo se cuenta en milésimas y en millones.

La incertidumbre sobre si el nuevo proyecto de Aston Martin saldrá bien ronda la cabeza de Fernando y de todos sus seguidores. Sin embargo, en lo que ya no hay duda de que será un acierto, será en lo económico. La unión con la familia Stroll hará a Fernando Alonso el tercer piloto mejor pagado de la parrilla, solo superado por Hamilton y Verstappen. Eso en 2023, ya que si el británico se retira al término de la próxima temporada, el ovetense ascenderá al segundo puesto a pesar de que ya ha superado los 40 años.

Alonso va a cobrar más en Aston Martin de lo que ya percibe en Alpine. También más de lo que estaba percibiendo hasta ahora Sebastian Vettel. Pero por si fuera poco, el salto será mayor ya que los británicos le han ofrecido un contrato multianual mientras que los galos solo le renovaban por un curso. Además, la idea era que cobrara menos que Esteban Ocon, su compañero. Una circunstancia que ha hecho inevitable este nuevo cambio y que servirá a Fernando para seguir ampliando su fortuna y seguir dando aire a sus negocios fuera del 'Gran Circo'. Después de más de dos décadas en la Fórmula 1, Alonso se aproxima ya a los 500 millones de euros de ganancias.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de Hungría Reuters

La fortuna de Alonso

Fernando Alonso acaba de cumplir 41 años. Sin embargo, está en plena forma y demostrando tener todavía mucho ritmo. Su rendimiento invita a pensar que al menos estará otros dos o tres cursos más en activo persiguiendo el sueño de volver a ser campeón del mundo.

El asturiano arrancó su carrera en el 2001, hace ya 21 años. Fue en el equipo Minardi. Desde entonces, ha cambiado en siete ocasiones de equipo pasando por cinco casas diferentes. Tras la factoría de Faenza llegó el salto a Renault, donde tocaría el cielo con esos dos Mundiales de los años 2005 y 2006. Quién se podía imaginar entonces que, 16 años después, el contador de entorchados iba a seguir ahí estancado.

Salió de Renault y fichó por McLaren donde solo aguantó un curso antes de regresar a la fábrica de Enstone. Fue el puente que tuvo que tomar para cumplir el sueño de fichar por Ferrari. Después de sufrir la era más dura de los del Cavallino Rampante y la más dorada de Red Bull, tomó la que seguramente haya sido la peor decisión de su carrera, apostar por el desastroso proyecto de McLaren-Honda.

Una situación que le dejó tan tocado que provocó que se ausentara de la F1 durante tres años. Regresó en 2021 para fichar por Alpine y tras dos temporadas hará las maletas para probar suerte en Aston Martin. Un ir y venir en el que Alonso ha buscado siempre la posibilidad de luchar por el ansiado tricampeonato, la cual no ha terminado de encontrar. Lo que sí ha hallado han sido contratos enormes y millonarios ya que su talento especial ha estado siempre muy cotizado.

Se estima que en cuestión de salarios, Alonso se habría embolsado unos 370 millones de euros. Una media que roza a los 20 'kilos' por temporada durante las casi dos décadas que lleva siendo piloto de Fórmula 1. Hay que recordar que aunque debutara hace 21 años, estuvo fuera durante dos cursos tras su adiós a McLaren, probando otras experiencias como el Mundial de Resistencia, la IndyCar o el Rally Dakar.

Medios británicos han informado que su nuevo sueldo en Aston Martin estará rondando esos 20 millones e incluso que podría superarlos por bonus. Una cifra mucho más alta de la que percibe ahora en Alpine, ya que se estima que recibe entre 15 y 17,5 millones de euros por temporada. A esos 370 'kilos' que forman la fortuna deportiva de Alonso habría que añadir lo ganado a través de contratos publicitarios derivados de su profesión. Ahí, la cuenta se dispara hasta los 450 millones de euros. Una auténtica fortuna que seguramente supere los 500 cuando finalice su carrera deportiva en el 'Gran Circo'.

Fernando Alonso habla con sus mecánicos de Alpine en el Gran Premio de Hungría Europa Press

Además de esas ganancias, se estima que el patrimonio neto de Alonso rondaría los 170 millones de euros netos. Aunque se conoce poco sobre él, se sabe que está formado por coches de lujo y por alguna casa. Fernando se trasladó a Suiza en 2006 cuando se compró una casa a orillas del lago Leman, a solo 20 kilómetros de la que posee su histórico rival Michael Schumacher.

La vivienda estaba tasada en cerca de un millón de euros. Sin embargo, el hecho de que solo tuviera 180 metros cuadrados y que no tuviera garaje hacía pensar que se trataba más de un domicilio fiscal que de otra cosa. No obstante, allí permaneció hasta el año 2011, cuando decidió regresar a Oviedo para tributar de nuevo en España. Ahí sí tiró la casa por la ventana y se construyó una mansión de unos 10 'kilos' con un inmenso terreno alrededor para ganar privacidad. Se desconoce si el piloto español tiene más residencias, ya sea de uso personal o como inversión.

Respecto a su colección de coches también existe bastante secretismo. No obstante, se sabe que posee algunos modelos muy exclusivos como los Ferrari Enzo y LaFerrari, o el Mercedes SLR 722 Edition. Hay que recordar que las marcas para las que trabaja Alonso le proporcionan coches, pero estos se devuelven cuando finaliza su vinculación con ellos. Ahora posee un Alpine y próximamente podrá probar un Aston Martin al más puro estilo James Bond.

Lo que sí posee Fernando, y que se encuentra en su museo, uno de los grandes sueños realizados en su vida, es una de las mejores colecciones de Fórmula 1 del mundo. Modelos reales con los que ha ido construyendo su carrera deportiva y que ahora puede poseer. Es probable que nadie tenga una colección de monoplazas tan valiosa e importante, también por el hecho de que quien los ha pilotado es uno de los mejores de la historia.

Y su última adquisición ha sido un espectacular yate de unos 18 metros de eslora y que está valorado alrededor de los cuatro millones de euros. Este ha sido uno de los pocos y grandes caprichos que se ha dado el piloto ovetense durante su trayectoria en la élite del motor.

Los negocios de Fernando Alonso

Fernando Alonso ha conseguido hacerse con un patrimonio muy importante y acumular ganancias durante sus más de 20 años de carrera. Se estima que en el deporte español solo Rafa Nadal y Andrés Iniesta le superan. Ni siquiera otras estrellas como Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Pau Gasol o Sergio García.

Esto, junto con las inquietudes y ambiciones del ovetense, ha provocado que Alonso se haya lanzado a la aventura de emprender varios proyectos y nuevos negocios con los que seguir manteniéndose activo y moviendo su fortuna. Seguramente, el más famoso y grande fue la creación de su propia marca de ropa, Kimoa. Un proyecto que nació en 2017.

Una línea de prendas desenfadada y de claro toque surfero que fue una de las grandes ilusiones de Alonso. Sin embargo, no llegó a salir bien del todo. Invirtió tiempo y dinero y funcionó por momentos. Él se encargó de hacerla visible por todo el mundo ya que era casi imposible verle aparecer en cualquier sitio sin una gorra, unas gafas o una camiseta de Kimoa.

Unió su camino a los de McLaren y consiguió introducir su marca en el mono de los de Woking. Y aprovechó sus aventuras por Estados Unidos para expandir también su marca y su imagen. Así consiguió que esta llegara a más de 75 países. Sin embargo, el rumbo irregular le hizo tomar la decisión de venderla en 2021 a la compañía Revolution Brands. Aun así, todavía conserva el 25% de su capital y ejerce la labor de embajador. Por ello, Kimoa sigue avanzando de la mano de Alonso.

Fernando Alonso, imagen de Kimoa

En el año 2019 se lanzó con otro gran proyecto, FA Racing. Una revolucionaria idea centrada en la conducción y en el pilotaje, pero presente en diferentes campos. Dentro de ese proyecto surgió su propio equipo de karting con el que pretende impulsar el hallazgo de jóvenes talentos. Fernando Alonso buscando al próximo Fernando Alonso y también devolviéndole al karting una pequeña parte de todo lo que le ha dado en la vida. Se podría decir que es una de sus mayores pasiones. Antes ya había montado su propia escuela.

Dentro de FA Racing se encuentra también su equipo de eSports. Esta ha sido otra de sus grandes inversiones ya que introdujo 5 millones de euros en la empresa MotorSport Games. Se trataba de una compañía encargada de transmitir y organizar eventos y campeonatos relacionados con los videojuegos de motor.

Por si esto fuera poco, en paralelo con FA Racing, Alonso lanzó hace solo unos meses uno de sus últimos proyectos. Se trata de su propia agencia de representación y de captación de jóvenes talentos: A14Manegement. En colaboración con sus socios Alberto Fernández 'Galle' y Albert Resclosa, decidió lanzarse a esta nueva aventura con sus dos primeros fichajes, Clément Novalak, de 21 años y campeón de la Fórmula 3 británica, y Nikola Tsolov, de 15 años y vencedor de la WSK Open Cup-Mini.

Otro de los últimos proyectos de Fernando Alonso es la entrada en el mundo de las bebidas energéticas. Este paso lo dio de la mano del refresco isotónico RAW Superdrink. El asturiano arrancó su nueva aventura adquiriendo el 10% de las acciones de la empresa. El grupo creció durante el 2021 un 51,4% y ahora pelea por hacer su expansión por Reino Unido y Latinoamérica.

Dentro de sus grandes inquietudes empresariales se encuentra su museo, situado en la ciudad de Oviedo y en el que guarda buena parte de los recuerdos de toda su carrera. Sus títulos, sus monos, sus coches, sus cascos y todo lo que se pueda relacionar con la misma. Incluso regalos hechos por otros pilotos que han formado parte de su vida y de su trayectoria en todas las competiciones en las que ha participado. Tiene una superficie expositiva de 1.200 metros cuadrados y cuenta con más de 300 piezas únicas pertenecientes a su colección personal.

Además, junto a él se encuentra su propio circuito, ese en el que corre y entrena su equipo de karting, los miembros de su escuela y que también se puede alquilar como parte de todo el complejo relacionado con el gran museo del bicampeón del mundo. Se podría decir que es una de las grandes metas cumplidas de su vida.

Por último, Fernando Alonso ha tenido siempre el deseo de conseguir hacer realidad otra de sus metas, la de tener su propio equipo de ciclismo. El asturiano es un gran aficionado a la bicicleta, especialmente de carretera, y ha tanteado en varias ocasiones sacar adelante el proyecto de tener una escuadra World Tour. El momento en el que más se acercó fue cuando se quedó a unos flecos de poder comprar el mítico equipo Euskaltel. Sin duda, en el futuro volverá a intentarlo al igual que seguirá sacando adelante más retos empresariales fuera de la Fórmula 1.

