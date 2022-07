Guerra a la vista en la Fórmula 1 por el control del porpoising: los equipos se rebelan contra la FIA

El porpoising sigue trayendo de cabeza a la Fórmula 1. El nuevo fenómeno que afecta a la mayoría de monoplazas de la parrilla generando un efecto rebote muy molesto para los pilotos, ya que les acarrea varios problemas importantes. Pérdida de sensibilidad, de visión, mareos y dolores de cabeza e incluso graves lesiones de espalda.

Una situación que ha llevado a estallar a varios equipos importantes, entre ellos Mercedes. Lewis Hamilton ha sido el piloto que más se ha quejado de este fenómeno que se ha originado con el nuevo reglamento y con las nuevas circunstancias que afectan al famoso efecto suelo. Sin embargo, el británico no era el único ya que había otros corredores que también se quejaron como Daniel Ricciardo.

La FIA decidió entrar de lleno en este asunto y crear una serie de medidas para intentar reducir este inconveniente alegando problemas de seguridad y riesgos para la salud de los pilotos. Sin embargo, justo cuando la Federación Internacional ha intentado entrar a jugar su papel en esta guerra, ha habido varios equipos que se han quejado de las prácticas que querían introducir.

Leclerc, Pérez y Hamilton peleando en Silverstone Europa Press

Escuderías como Red Bull no estaban de acuerdo, por ejemplo, en que se obligará a los equipos a corregir sus suspensiones o elevar el fondo plano de los monoplazas para reducir el efecto suelo. Ellos se habían adaptado a un reglamento creado por la propia FIA y habían conseguido hacer el mejor coche posible para liderar el campeonato. Y, o el problema del porpoising no eran tan importante para ellos como para otros equipos o les daba igual tener que lidiar con él en beneficio del rendimiento deportivo.

La Comisión de la Fórmula 1 se vuelve a reunir esta semana y uno de los puntos que se pondrá sobre la mesa, tal y como adelanta Motorsport.com, es que los equipos han rechazado las medidas ideadas por la FIA. En especial el plan para imponer una métrica en relación a este efecto.

"¿Qué será lo siguiente? ¿Una métrica que nos obligue a cambiar de slicks a neumáticos intermedios cuando haya caído una cierta cantidad de lluvia?". Esto opina uno de los jefes de equipo que no está a favor de que la Federación Internacional toque los set-ups de los monoplazas.

Red Bull y Mercedes, alineados

Uno de los más activos en esta polémica ha sido Christian Horner, responsable de Red Bull, quien está expectante a lo que pueda suceder y a lo que pueda salir de esa reunión: "Creo que el proceso es de lo que tenemos que hablar. Las directivas técnicas no deberían ser cambios de normativa, hay una gobernanza y un proceso para eso, así que creo que simplemente necesitamos hablar exactamente de la directiva que se ha expedido".

Además, Horner asegura que en circuitos como Silverstone, estos problemas se hacen mucho más livianos: "No parece que hubiera mucho porpoising en Silverstone, así que los equipos están solucionándolo. No siento que se necesite la intervención de una directiva técnica".

Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone Europa Press

Uno de los equipos que más ha peleado porque se hagan estos cambios es Mercedes, sin embargo, ahora que su nivel está in crescendo, ya no ven tan claro que la FIA haya entrado de lleno en eso de corregir el ajuste de los monoplazas: "Lo que le dijimos a la FIA es que resolveremos estos problemas por nuestro propio rendimiento, así que para ser sincero la métrica de la FIA no es una distracción para nosotros".

"Sinceramente esperamos que sea la que sea su solución, no la usemos y simplemente rodemos con el coche como queramos porque eso es exactamente lo que estamos intentando hacer". Así lo ha expresado Andrew Shovlin, director de ingenieros de pista de la factoría alemana.

