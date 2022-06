Acusan a Nelson Piquet de racismo por referirse a Hamilton como "negrito"

Una nueva polémica se cierne sobre la figura de Lewis Hamilton. Han salido a la luz unas palabras del tricampeón del mundo Nelson Piquet en las que se refería al piloto de Mercedes como 'negrito'. Las palabras de Piquet tuvieron lugar en una entrevista con Canal Enerto en noviembre de 2021, pero no ha sido hasta ahora cuando han tenido repercusión.

El periodista Ricardo Oliveira le preguntaba al excorredor si el accidente entre Hamilton y Verstappen en Silverstone 2021 le recordó al que tuvieron Ayrton Senna y Alain Prost en el Gran Premio de Japón de 1989. EN ese momento Piquet apunta que no está de acuerdo y en su explicación, se refiere al británico como "negrito".

"¿El de Silverstone? El negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto", comentó Piquet. "¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan 'Lo haré aquí de todos modos'. El negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto resultara jodido", dijo Piquet en su momento.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán. REUTERS

Ahora las redes sociales no han tardado en hacerse eco de este suceso, y desde la propia Fórmula 1 hasta el equipo Mercedes, para el que corre Hamilton, han condenado cualquier acto o forma de racismo.

[Hamilton estalla contra Mercedes tras su último fracaso: "El coche es muy malo"]

"El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquiera de sus formas y no tiene lugar en la sociedad. Lewis es un embajador increíble para nuestro deporte y se merece respecto. Los esfuerzos sin descanso para aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para todos y algo a lo que estamos comprometidos en la Fórmula 1", ha compartido la F1 en un comunicado.

"Condenamos con fuerza cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio. Lewis ha liderado los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista. Juntos compartimos una visión de una competición diversa e inclusiva y este incidente subraya la importancia fundamental de continuar esforzándonos por conseguir un futuro brillante", ha añadido Mercedes por su parte.

Una polémica más

Un nuevo capítulo extradeportivo en el que Hamilton se ve involucrado en la que no está siendo su mejor temporada. Hace unos días también recibía las críticas de Verstappen por quejarse del 'porpoising', ya que le había afectado a la espalda y le había provocado dolores.

La medida que está en mente de los pilotos es intentar levantar los monoplazas en torno a 10 milímetros. Una situación que añade más tensión y más leña al fuego. En este caso fue Max Verstappen quien cargó directamente contra la FIA, pero también contra su gran rival, Lewis Hamilton.

"No es que nos afecte más o menos que a otros equipos, pero no debería ser que alguien se queje mucho y de repente se modifiquen las normas. Si no puedes diseñar el coche para eso, es tu culpa, no la de las reglas, para mí es un poco vergonzoso", dijo el actual campeón del mundo en declaraciones a Racer.

Sigue los temas que te interesan