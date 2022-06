Carlos Sainz: "Por querer arriesgar ir a por la pole al final he quedado tercero"

La carrera de este domingo en Canadá promete emoción desde el primer minuto. La clasificación nos ha dejado a un Fernando Alonso espectacular, que saldrá segundo, y a un Carlos Sainz que será tercero, ambos por detrás de Verstappen. En el caso de Sainz, reconoció que el arriesgar e ir a por la pole le hizo quedar finalmente tercero.

"Creo que en la última vuelta he hecho morado el primer sector, en el segundo he perdido contra Max y en la última curva he intentado hacerla rápido pero me ha costado medio segundo al final. He intentado ir a por la pole y al final he terminado tercero por ese error", afirmó el de Ferrari.

"El objetivo es meterme en la lucha. Hoy me he sentido bien con el coche, especialmente con los de lluvia extrema. Creo que los demás han podido dar un paso adelante, me falta un par de décimas", añadió Sainz.

Carlos Sainz, en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2022 AFP7 / Europa Press

A pesar del tercer puesto, Sainz se mostró optimista de cara a la carrera: "Estamos en una buena posición para la carrera. Va a ser una buena lucha con Max arriba, y a ver qué podemos hacer con Fernando, que ha hecho un buen fin de semana. Vayamos donde vayamos tenemos muchos tifosi, pero en Canadá, por algún motivo, hay aún más tifosi que vienen a vernos. Intentaré hacer una buena carrera mañana para poder luchar por esa victoria".

"Sabía que había hecho un buen primer sector, sabía que en el segundo se me estaba yendo un poco la vuelta y, para luchar por esa pole, en la última curva he intentado ganar todo lo que había perdido en el sector dos", comentó el piloto madrileño a los micrófonos de DAZN.

Sainz reconoció errores tras los entrenamientos y clasificación de este fin de semana, pero no se arrugó y sueña con conseguir su primera victoria en la Fórmula 1: "Probablemente eso me haya costado la segunda posición y salir más pegado a Max mañana. Nos ha faltado un pelín con el intermedio. Con el extremo íbamos muy rápido, pero con el intermedio, creo que ya nos ha pasado en alguna ocasión, nos sigue faltando un poco. La carrera es mañana e intentaremos ir a por ello".

Estrategia de carrera

Sobre la estrategia que se llevará durante el Gran Premio, Sainz fue claro: "Mañana debería ser seco. Una carrera con un circuito en el que acaba de llover habrá poca goma y estará sucio. Creo que mañana va a ser una carrera en la que pueden pasar cosas, puede haber degradación. Por lo tanto, lo importante será salir bien, intentar pegarse a Max lo antes posible y, a partir de ahí, meter presión".

"Es impresionante en Canadá la cantidad de aficionados de Ferrari que hay en las gradas y lo que nos animan. En el hotel 100 personas cada vez que llegas o te vas. Es una sensación única que solo tienes cuando corres para Ferrari y que estoy disfrutando mucho este fin de semana", finalizó Carlos Sainz.

